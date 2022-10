Alonso, penalización a la vista: "No será aquí, pero sí pronto"

Cargar el reproductor de audio

Eran las seis de la mañana en España, las 13:00h en Suzuka, cuando Alonso asistió a la primera de las dos ruedas de prensa oficiales de la FIA con los pilotos antes del GP de Japón 2022 de F1.

Junto al español de Alpine también estaban convocados Yuki Tsunoda, Sebastian Vettel, Kevin Magnussen y Nicholas Latifi, y de hecho Alonso fue el segundo en empezar a hablar, tras el héroe local Tsunoda, que tenía a su izquierda.

Lee lo que le preguntaron a Fernando Alonso este jueves en Japón y sus respuestas.

Declaraciones de Fernando Alonso en la rueda de prensa del GP de Japón 2022 de F1

Preguntas oficiales de la F1

Pregunta: Fernando, ya has ganado dos veces en Suzuka, ¿qué hace que este lugar sea tan especial?

Respuesta de Alonso: "¡He ganado una vez! En 2006... sólo una vez... pero también gané en Fuji. En cuanto a este sitio sí, creo que todo el mundo ama Suzuka. La combinación de curvas de alta velocidad, con un poco de inclinación en las curvas, hace que la sensación sea muy especial. Los aficionados son muy apasionados aquí. Así que todo el fin de semana es grande. Y sí, estoy deseando disfrutar con los coches de este año, especialmente de la alta velocidad".

P: Aquí siempre recibes muchos regalos de los aficionados. ¿Qué es lo más loco que has recibido hasta ahora?

Alonso: "¡Ja! Ya me han hecho esa pregunta antes y no estoy seguro de tener la suficiente memoria en este momento para recordar una, pero estoy seguro de que durante este fin de semana, las cosas se volverán locas en algún momento y trataré de dejar todo en el garaje, para que disfruten ellos también".

P: Las dos últimas carreras han sido difíciles para ti, con abandono tanto en Monza como en Marina Bay. ¿Fue un problema similar en ambas ocasiones?

Alonso: "No. Fueron problemas diferentes. Este año hemos tenido problemas de fiabilidad. Hemos perdido muchos puntos. Y por desgracia, ahora estamos en esta batalla con McLaren, a pocos puntos de distancia y sí, espero que podamos tener cinco carreras normales ahora y terminar en lo alto. Pero sí, ha sido nuestro punto débil este año".

P: ¿Cómo ves la batalla con McLaren? ¿Esperas que dure hasta la última carrera?

Alonso: "Creo que sí. Creo que habrá fines de semana en los que podremos sumar algunos puntos más que ellos. En otros, puntuaremos menos. Creo que Singapur destaca porque allí perdimos muchos puntos. Pero creo que va a estar muy, muy igualado hasta Abu Dhabi".

Preguntas de periodistas en la sala

Pregunta: Una pregunta para Fernando y para Sebastian. Señores, nunca falta una opinión cuando se trata de las sanciones y la Fórmula 1. Estamos en la era del límite de costes y la semana que viene, crucemos los dedos, sabremos qué equipos se han mantenido dentro del límite y qué equipos no lo hicieron el año pasado. ¿Cómo de estricto creen ustedes que la FIA debe tratar a un equipo que ha superado el límite de costes de alguna manera?

Alonso: "No lo sé. Es un tema difícil desde nuestro punto de vista, el de los pilotos. Creo que lo que pensemos no es realmente relevante aquí y confiamos en que nuestros equipos controlen realmente todo lo que hacen. Pero sí, supongo que todos esperamos que la FIA controle lo mejor posible todas estas cosas porque queremos correr en un entorno justo y demás. Pero es un tema muy... Creo que es un tema muy difícil, porque hay muchas cosas que tenemos que asegurarnos de que están controladas. El límite presupuestario es una, pero hay muchos equipos con diferentes estructuras, con diferentes cosas, con su propio circuito en sus propias fábricas. Cosas que tenemos que controlar mucho. Así que tiene que estar muy bien hecho".

Pregunta (Motorsport.com): ¿Puedes decirnos en qué punto se encuentran las unidades de potencia después del pasado fin de semana? Obviamente, no quieres penalizar aquí, pero ¿es probable que la cumplas en Austin?

Alonso: "Sí, tal vez no estemos completamente seguros hasta el final del año. Así que es posible que tengamos que introducir una unidad de potencia. No creo que vaya a ser este fin de semana aunque sí pronto...".

Pregunta (Autosport.com): Una pregunta para Fernando y Sebastian. Habéis hablado antes en esta rueda de prensa sobre la necesidad de confiar en el proceso con la FIA. ¿Cuál es vuestro nivel de confianza en el organismo rector y cómo se compara respecto a temas anteriores de la temporada?

Alonso: "Muy alto, para ser sincero. Como he dicho varias veces, tengo mucha confianza en Mohammed, el Presidente, y en su equipo. Creo que todavía hay algunas cosas en los fines de semana de carrera y la consistencia y otros temas a los que nos enfrentamos, sí, carrera tras carrera están mejorando, pero están dispuestos a aprender y a mejorar. Así que eso es muy positivo, tal vez en comparación con el pasado. Y sí, como he dicho, en otras cosas, fuera de las carreras, fuera de la pista, confío plenamente en lo que están haciendo y en el resultado de la próxima semana, creo en este límite de costes y en cómo el deporte se está moviendo hacia el futuro. Así que creo que no tengo dudas sobre nada".

En el segundo grupo de pilotos para la segunda parte de la rueda de prensa de la FIA estuvieron Max Verstappen, Daniel Ricciardo, George Russell, Guanyu Zhou y Charles Leclerc.