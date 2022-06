Leclerc ve "interrogaciones" entre Ferrari y Red Bull en Bakú

Cargar el reproductor de audio

El piloto de Ferrari superó por poco a sus rivales de Red Bull, Max Verstappen y Sergio Pérez, tras una difícil sesión para muchos pilotos, en la que varios nombres de la parte alta cometieron errores o se vieron perjudicados por banderas amarillas provocadas por otros.

Los tres primeros sufrieron salidas de pista durante los entrenamientos libres, incluso el vigente campeón del mundo tuvo un trompo a baja velocidad, aunque sin mayores consecuencias.

Cuando se le preguntó a Leclerc si esperaba una dura lucha por la pole position contra Red Bull, dijo: "Creo que lo será. Hemos tenido un buen viernes porque, en general, pienso que hemos mejorado bastante de la primera a la segunda sesión de libres, pero todavía hay otro paso que tenemos que hacer de hoy a mañana".

"También creo que en la FP2 nadie ha dado una vuelta de verdad, y nosotros tampoco", afirmó el monegasco. "Max [Verstappen] y Carlos [Sainz] no han mejorado con el neumático blando, así que sí, todavía hay muchos signos de interrogación".

"Creo que lo positivo de hoy es que la degradación de los neumáticos fue buena, y el ritmo de carrera fue muy fuerte, y pienso que eso es bueno", explicó el segundo clasificado en la general del campeonato del mundo de pilotos.

Las vueltas de Leclerc con mucho combustible hacia el final de la sesión se vieron comprometidas cuando notó una pérdida de potencia, y pidió urgentemente explicaciones a su equipo por la radio, pero su ingeniero le informó de que podía volver al "modo de carrera" sin problemas.

"En realidad no fue un contratiempo con la unidad de potencia", expresó el piloto monegasco. "Es que se me olvidó que había cambiado algo, lo que obviamente me hizo perder potencia, pero nada malo".

Charles Leclerc llega a la cita de este fin de semana en Azerbaiyán con la necesidad de conseguir un buen resultado, ya que tras un sólido inicio con dos victorias en las tres primeras carreras del año, en las siguientes cuatro citas solo subió una vez al podio, cuando fue segundo en Miami.