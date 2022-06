Pérez: "Fuimos en algunas direcciones equivocadas"

Cargar el reproductor de audio

Sergio Pérez se mantuvo en las dos primeras posiciones en la sesión del viernes del Gran Premio de Azerbaiyán, superando a su compañero Max Verstappen en ambos entrenamientos para ser el mejor Red Bull en el circuito urbano de Bakú.

Durante la mañana, el mexicano encabezó la tabla de tiempos con un registro de 1:45.476, algo más de una décima más veloz que el Ferrari de Charles Leclerc, y cerca de tres décimas respecto al RB18 del vigente campeón del mundo.

En la sesión vespertina, Pérez logró ser segundo después de parar el cronómetro en un 1:43.472 con los neumáticos blandos. El registro del mexicano fue poco más de dos décimas más lento que el del líder, Leclerc, pero mejor que el de su compañero, Verstappen.

A pesar de que Checo mejoró su registro en sus primeros intentos, perdía ritmo en el último sector, una zona donde había sido fuerte en la primera sesión.

"Ha sido un buen inicio del día. Los segundos libres no fueron tan bien como nos hubiera gustado, creo que fuimos en algunas direcciones equivocadas porque estábamos investigando y no nos funcionó, no fuimos capaces de solucionar nuestros problemas", dijo Pérez tras bajarse del monoplaza de Milton Keynes.

"Hemos recopilado datos con ambos neumáticos, así como en la tanda larga, pero fue lo contrario con Max [Verstappen], así que pienso que hay buena información para nosotros para repasar esta noche y sí, espero que seamos capaces de poner todo junto mañana para la calificación", aseguró el mexicano.

El de Guadalajara destacó que el RB18 parece fuerte en tandas largas, un punto crítico en las últimas carreras, donde han superado a los Ferrari. Sumado a esto, encontró rápido la confianza en una pista donde los errores pueden costar un accidente contra el muro, algo que pudo sufrir cuando se pasó varias veces de frenada.

"Al principio estuvimos bien, pero hay un montón de detalles que tenemos que ver, por lo que todavía hay un buen trabajo por delante para esta noche", afirmó el ganador del Gran Premio de Mónaco.

"Me siento confiado. Creo que, como siempre, en las frenadas siempre vas a cometer algunos errores, pero es lo que tenemos en este momento, hay que tratar de resolverlo", dijo. "Ha sido un día sólido, Ferrari parecía fuerte, especialmente en el segundo sector, en las curvas, y debemos encontrar algo para estar en la lucha mañana".