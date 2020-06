La F1 venderá los cuadrados de su bandera a cuadros con fines benéficos

GP Argentina 1978: Fangio se lía 1 / 7 Foto de: LAT Images (La imagen de arriba muestra a Juan Manuel Fangio ondeando la bandera a cuadros en la edición de 1981 del GP de Argentina) En la edición de 1978 del Gran Premio de Argentina, la primera ronda de la temporada, el pentacampeón del mundo de F1 Juan Manuel Fangio era el encargado de dar por finalizada la carrera. Una prueba que dominó Mario Andretti con el revolucionario Lotus 78, considerado el primero en utilizar el efecto suelo. El piloto estadounidense tenía una amplia ventaja de unos 15 segundos antes de la última vuelta. Fangio, en la pasarela, seguía de cerca lo que está sucediendo en pista y, cuando pasó el otro Lotus, el de Ronnie Peterson, en quinto lugar, ondeó la bandera a cuadros. Todos los pilotos siguieron, pero el daño ya estaba hecho. Una vuelta más tarde, cuando tocaba, el campeón argentino volvió a mover la bandera ante el pasode Andretti. El día después de la carrera lo explicó para la publicación argentina CORSA: "Me confundí, es la única verdad, vi que el Lotus llegó, y a contraluz me pareció que era el número 6 y no el 5. Cuando me di cuenta, el error ya estaba hecho... solo pude verlos cuando salieron de la última curva para entrar en la recta de meta, unos segundos". "No, nadie me advirtió. Era solo mi responsabilidad, y me equivoqué, tal vez porque muy dentro de mí, me preocupa más la salida que la bandera fina. Como piloto, sé lo importante que es la hora de salida, pero la llegada es un poco más simple y más rutinaria, por lo que estaba demasiado confiado". En ese momento, el reglamento ya preveía este caso, pero la consecuencia era ligeramente diferente a la de hoy, ya que simplemente se consideraba que la vuelta de la cual se tenía que tener en cuenta los resultados era cuando la bandera a cuadros apareció, incluso aunque fuera por error. Por lo tanto, como la bandera ondeó al paso de Peterson, que estaba acabando su vuelta 52, esa fue la que contó para los resultados.

GP de Gran Bretaña 1985: un error salva a Laffite 2 / 7 Foto de: Sutton Motorsport Images Alain Prost lideró la carrera durante media docena de vueltas, después de haber superado a un Ayrton Senna que sufrió problemas en su coche. Uno de los comisarios se equivocó y ondeó la bandera a cuadros al final de la vuelta 65 del piloto francés, pero la duración real era de 66 vueltas. McLaren pidió a su piloto que siguiera rodando rápido por si acaso, y Pros, sin disminuir la velocidad, volvió a llegar a la meta. Detrás de él, el líder del campeonato Michele Alboreto acabó segundo, a una vuelta, y salvó los muebles. Pero la temporada 1985 fue particularmente complicada en el manejo de la gasolina: de hecho, los pilotos tuvieron que aprender a gestionar ese parámetro y en un circuito exigente para el consumo, varios pilotos estaban en problemas. Era particularmente el caso de Jacques Laffite, que se quedó parado a mitad de la que era su vuelta 65, en la tercera posición. Lo mismo le ocurrió a Derek Warwick, que detuvo su Renault en la recta de meta siendo quinto. Y ahí es donde el "error humano" provocado por los organizadores jugó un papel: al tener en cuenta el resultado de la carrera en la vuelta 65 de Prost, Laffite y Warwick se salvaron por un margen estrecho y, por lo tanto, mantuvieron su posición por delante de un Nelson Piquet que se quedó estupefacto y pensó que podía subir al podio aprovechando el abandono de los franceses. El podio fue como el final de la carrera: cómico. De hecho, solo subieron Prost y Alboreto. Laffite, a pie en el otro extremo del circuito, no encontró a nadie que le acercara a las gradas y, por lo tanto, no participó en la ceremonia. Además, mientras le daban a Prost el famoso trofeo del ganador del Gran Premio de Gran Bretaña, la copa se rompió.

GP de Brasil 2002 : 'O Rei' no reacciona 3 / 7 Foto de: Sergio Sanderson El Gran Premio de Brasil de 2002 pidió a una leyenda del deporte mundial ondear la bandera a cuadros: un tal Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé. El ex futbolista brasileño llega a la plataforma de la recta dos vueltas antes del final y se posiciona. En pista, Michael Schumacher, perseguido por su hermano Ralf, entra en la última curva de la vuelta 71, que era la final. Pasa la línea de meta, seguido a medio segundo por el piloto de Williams. Pero falta algo, ¡Pelé no ondeó la bandera! Cuando le avisaron, finalmente empezó a hacerlo con entusiasmo ante el Jordan de Takuma Sato, noveno a dos vueltas. David Coulthard, tercero a un minuto de Schumacher, fue el primer piloto en cruzar la línea de meta y ver la bandera en el momento adecuado. "Iba a levantar el puño celebrando la victoria y me dije, ¿dónde está la bandera a cuadros?", declaró después de la prueba Michael Schumacher. Este error no cambió el desenlace de la carrera, ya que los resultados se validan con la vuelta 71, como se esperaba. La web FourFourTwo en 2005 preguntó al brasileño lo que ocurrió: "El director del circuito me dijo: 'Escuche, cuando el coche se aproxime, a 800 metros, yo le toco a usted, así que relájese, no se preocupe'. Llega el final de la carrera, y veo a Schumacher y su hermano aparecer, pero el director no me ha tocado". "Iba a llegar tarde, así que me preparé para ondear la bandera, pero justo antes de que la agitara, él me tocó, le miré diciendo '¿¡qué!?' y cuando me di la vuelta, Schumacher entró. Le dije: 'Por qué me tocas ahora? Tenías que hacerlo antes'. Él dijo: 'Lo siento, lo siento'. Y moví la bandera". Una versión que no parece coincidir con la secuencia de la secuencia en la que el brasileño parece estar más absorto en una discusión con alguien y no realmente preocupado por agitar la bandera...

GP de China 2014 : La duda de Hamilton 4 / 7 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton lideraba la carrera con 18 segundos de ventaja por delante de Nico Rosberg, pero los comisarios del GP de China 2014 ondearon la bandera a cuadros al final de la 55 pese a que la carrera duraba 56. El británico ralentizó el ritmo, dudó y luego reanudó la marcha a velocidad normal hasta el final de la vuelta 56, por orden de su equipo. "Pensé que iba a empezar mi última vuelta, miré hacia arriba y vi que algo flotaba, y me di cuenta de que era la bandera a cuadros". Explicó después de la carrera. "Solté [el pie del acelerador] y perdí algo así como un segundo y medio, pero el equipo me dijo: 'No, no, sigue'". "Si la radio hubiera funcionado mal o algo así, habría ido muy lento saludando a los aficionados y celebrando y Nico me habría adelantado. Habría sido un error muy grande. Gracias a Dios no fue así, pero fue muy extraño. Pensé '¿veo cosas'. Menos mal que di otra vuelta". Esa vuelta valió de poco ya que, como en 2018, las reglas decían que los resultados que valdrían serían los de una vuelta antes de la bandera a cuadros errónea, es decir, la 54 de 56.

GP de Canadá 2018: el error de una modelo 5 / 7 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images El último caso hasta la fecha fue cuando la modelo Winnie Harlow fue la encargada de agitar la bandera a cuadros del GP de Canadá 2018 y lo hizo mientras Sebastian Vettel empezaba la última vuelta. Las explicaciones completas se encuentran aquí. El director de carrera Charlie Whiting defendió a la modelo asegurando que hubo un malentendido con los comisarios locales. Las explicaciones completas, aquí.

GP de Japón 2019: un error que cambia el top 10 6 / 7 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Para 2019, con el objetivo de evitar que se repitieran problemas como el anterior de la modelo, la F1 introdujo un modelo automático de bandera a cuadros, pero en el GP de Japón, el sistema falló y saltó una vuelta antes de lo esperado. Eso provocó que la carrera se diera por finalizada en la vuelta 52 en lugar de la 53, pero los pilotos no lo supieron y siguieron compitiendo hasta el final. En esas batallas llegó un toque entre Kvyat y Pérez que dejó fuera del top 10 al mexicano, pero cuando se supo que el resultado que se tuvo en cuenta era el de un giro anterior a su incidente, Pérez ascendió al noveno lugar, Hulkenberg bajó al décimo y Stroll perdió el punto que había ganado aprovechando el problema de su compañero.