La remontada de Pérez en Zandvoort, lastrada por el toque de Norris

Sergio Pérez se llevó 'el Piloto del día' después de remontar desde la salida de boxes, hasta la octava posición. Un resultado con el que termina la mala racha de tres carreras sin puntuar, tras lo sucedido en los GP de Gran Bretaña, Hungría y Bélgica.

El mexicano salió desde el pitlane, ya que Red Bull decidió cambiar la unidad de potencia aprovechando que la clasificación no había sido como ellos esperaban (16º), y asumiendo la sanción correspondiente.

La estrategia del equipo de Milton Keynes era aguantar el mayor tiempo posible en pista, y para ello empezaron con los neumáticos duros (siendo el único piloto en optar por este compuesto en la salida).

El plan se vio comprometido antes de las primeras cinco vueltas, cuando en su intento por adelantar al Haas de Nikita Mazepin, bloqueó el neumático delantero derecho. El enorme 'plano' y las peligrosas vibraciones obligaron a una parada en boxes inmediata en Red Bull, con los neumáticos medios.

“La segunda vuelta se complicó mucho con Nikita moviéndose [en la trazada] muy tarde, y desde ese momento la carrera parecía perdida”, dijo Pérez a FOX Sports Latinoamérica.

“Después, fuimos rueda a rueda, y en cada maniobra iba al límite, porque era muy difícil adelantar”, explicó el mexicano, que realizó diversos adelantamientos entre los que se incluyeron maniobras a George Russell, Esteban Ocon o Daniel Ricciardo. “Llevaba mucha adrenalina, porque iba peleando [en cada vuelta] y en cada maniobra iba al límite. Físicamente, cada maniobra era muy dura”.

El piloto de Red Bull tuvo el duelo más complicado con Lando Norris en la lucha por adjudicarse la novena posición, terminando en un contacto en la curva 1.

“Al final tuve un toque con Norris que dañó parte del lado derecho del fondo plano y perdí mucha aerodinámica”.

Tras adelantar a Norris y Ocon, Pérez consiguió disminuir la diferencia con Fernando Alonso a menos de un segundo, pero el mexicano dijo que no había posibilidad de adelantar al dos veces campeón del mundo o a Carlos Sainz para buscar la séptima plaza: “Ya era muy difícil alcanzar a los españoles”, concluyó el mexicano, que mantiene el quinto puesto del campeonato de pilotos, con 108 puntos.

Por su parte, Lando Norris, aseguró que simplemente intentó hacerle la vida más complicada al de Red Bull.

"Creo que simplemente no iba a hacer su vida más fácil, ¿sabes? Sí, creo que podemos estar contentos con competir con él, está en un Red Bull, está en el coche más rápido del campeonato. Creo que cualquier piloto, no importa quién sea, no importa si estamos compitiendo contra Max o Lewis o quien sea en la pista, tienes que tratarlos a todos por igual, y no voy a hacerle la vida fácil porque quiero esos puntos tanto como él", apuntó el de McLaren.

"Así que sí, lo intenté, le apreté un poco, pero no le obligué a salirse de la pista ni nada por el estilo, así que ambos luchamos duro. Se ha echado un poco para atrás en la primera curva y no he querido darle mucho espacio, le he dado el suficiente, pero no todo. Aun así, ninguno de nosotros se estrelló, y creo que él siguió adelantando a otro, así que nada que decir".