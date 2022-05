Checo Pérez, preocupado por un motivo que le haría dejar la F1

Cargar el reproductor de audio

Sergio Pérez, quien cumplió 32 años el pasado enero, debutó en la F1 en 2011 en una temporada de 19 carreras y, desde entonces, ha sido testigo de primera mano de un proceso de expansión mundial del calendario del campeonato, llegando a nuevos mercados, lo que ha hecho crecer el número de grandes premios que se disputan cada temporada.

Un claro ejemplo se ha dado en Estados Unidos, donde la Fórmula 1 disputará su primer GP de Miami el próximo fin de semana y hace poco anunció un regreso a Las Vegas para 2023.

Durante muchos años, el calendario de la máxima categoría del automovilismo se mantuvo entre 14 y 17 carreras, mientras que en 2004 y 2005 se superó esa cifra por primera vez al llegar a 18 y 19 respectivamente, antes de volver a 17 en 2009.

Desde entonces, la tendencia se ha mantenido a la alza, llegando por primera vez a los 20 grandes premios en 2012, para pasar luego a 21 citas en 2016, mientras que el año pasado se completaron un total de 22 rondas. En este 2022, si finalmente se encuentra un sustituto para el cancelado Gran Premio de Rusia, habrá 23 carreras.

El Acuerdo de la Concordia actual, en vigor hasta 2025, especifica un máximo de 24 rondas, pero recientemente Stefano Domenicali, CEO de la F1, fue más allá y aseguró que "hay potencial para llegar a los 30" debido al creciente interés por el campeonato alrededor de todo el mundo.

Checo Pérez habló sobre el aumento de carreras en el calendario en una entrevista exclusiva con la publicación estadounidense The Athletic, cuando recibió una pregunta respecto a qué era lo más positivo que veía y lo que más le preocupaba sobre el futuro de la Fórmula 1.

"Lo que me hace ser muy optimista es el hecho de que está creciendo mucho. Veo que en cualquier parte del mundo, se nota en las calles, la gente te reconoce mucho más, está más interesada en nuestra categoría. Hay una demanda muy grande", respondió el piloto de Red Bull.

"Pero, por otro lado, tener demasiadas carreras es algo que no se puede permitir, al menos para mí. Ahora mismo tenemos muchas carreras, sesiones de simulador antes de cada ronda, eventos con socios y demás. Así que básicamente no tenemos tiempo para nosotros y para nuestras familias. Tengo un par de hijos pequeños (con un tercero en camino). Creo que si el calendario (sigue ampliándose) más, entonces definitivamente no lo seguiré", concluyó Pérez.

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images