Pérez: "Hay potencial; unas décimas marcarán la diferencia aquí"

Mientras Max Verstappen controló los tiempos en el viernes del Gran Premio de Estiria, su compañero, Sergio Pérez, no pudo situarse en ninguna de las dos prácticas entre los cinco primeros y finalizó noveno en la sesión vespertina.

Checo marcó una mejor vuelta de 1:06.089 y quedó a una diferencia de 0,677 segundos de Verstappen. Ante eso, el mexicano no mostró preocupación y descartó que el rendimiento se debiera a las condiciones de pista, pero reconoció que aún necesita trabajar para encontrar la puesta a punto correcta durante este fin de semana.

"Las condiciones de la pista fueron buenas. Creo que la pista fue mejorando a medida que avanzábamos. Será interesante ver lo que sucede durante la noche, pero lo más importante, creo que por nuestra parte, es que solo tenemos que encontrar un poco de puesta a punto”, dijo Pérez en la zona de medios de la FIA en el Red Bull Ring.

"Cuando tengo estos problemas en los entrenamientos en los que no me siento tan cómodo con el coche, tomo una dirección y probablemente no sea la correcta”.

El piloto mexicano de Red Bull añadió que ha intentado encontrar otro camino durante el viernes en cuanto a los ajustes del coche para ganar las décimas que pueden marcar la diferencia en el circuito de Spielberg, pero pareció no ofrecer el resultado esperado.

“Creo que hay algo de potencial, simplemente estuve explorando el monoplaza, tratando de aprender de los ajustes de puesta a punto como siempre, tratando de tomarme mi tiempo en el coche, pero nada muy importante", añadió.

“Aquí, encontrar unas pocas décimas marca una gran diferencia, pero creo que estamos en la batalla y espero que el sábado alcancemos el objetivo en la clasificación y seamos capaces de poner una gran vuelta en la Q3".

Respecto al ritmo de carrera, Pérez dijo: “No estoy preocupado en absoluto. Creo que tenemos un buen ritmo. El ritmo en tandas largas parece ser prometedor, así que, si somos capaces de encontrar un par de décimas durante la noche, estaremos en la lucha para mañana, lo cual es importante”.

