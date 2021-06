Hamilton: "Red Bull será difícil de batir, perdemos en recta"

Hamilton llegó al Red Bull Ring ansioso por borrar el sabor de boca que dejó su derrota en el GP de Francia ante Verstappen el fin de semana pasado, donde la diferencia de puntos al frente del campeonato subió hasta los 12.

Verstappen pudo liderar tanto la FP1 como la FP2 del viernes en el GP de Estiria, mientras que a Hamilton le eliminaron su mejor vuelta en la segunda sesión por superar los límites de la pista, perdiendo la primera plaza.

Hamilton calificó su jornada del viernes como "un trabajo en progreso", pero considera que Red Bull sigue teniendo una ventaja de ritmo absoluto, a pesar de sentirse relativamente satisfecho con el Mercedes W12.

"Creo que estuvimos un poco por debajo, especialmente a una sola vuelta", declaró Hamilton.

"Pero, en general, durante el día, el coche fue relativamente sólido. Noté algunos puntos débiles y, como dije antes de este fin de semana, perdemos una importante cantidad en recta, así que tenemos que seguir trabajando para intentar corregir eso".

"Creo que está muy igualado todo el grupo. Creo que los Red Bull serán realmente difíciles de batir. Me parece que incluso ahora tal vez tengan más ventaja. No sabemos qué conseguirán cuando expriman ese motor".

"Pero sí, no sé bien qué decir, porque realmente no tuve muchos problemas hoy. Estoy feliz con el lugar al que hemos llegado con nuestro monoplaza. He estado trabajando a tope como toda la semana, tratando de entender dónde quiero poner el coche. Espero que el duro trabajo comience a dar sus frutos pronto".

Al borrarle su mejor tiempo de vuelta en la FP2, Hamilton acabó la sesión en cuarto lugar, a cuatro décimas del líder Verstappen.

Red Bull está actualmente en una racha de tres victorias consecutivas, lo que les permitió situarse a la cabeza de ambos campeonatos por primera vez desde 2013.

Hamilton dijo que haría todo lo que pudiera durante la noche "para dar pasos en la dirección correcta” y reducir la diferencia, pero admite que ya está "sacando la mayor parte del potencial del coche".

"No sé si es una desventaja de cuatro décimas, veremos qué pasa mañana", continuó Hamilton. "Creo que me quitaron una de las vueltas y estaba mucho más cerca. Si. Está apretado. Pero como dije, especialmente en el ritmo de carrera, fueron muy, muy fuertes".

"Están dando unos golpes realmente buenos en este momento, así que tenemos que levantar la guardia y asegurarnos de que estamos listos para volver".

Las fotos del viernes del GP de Estiria 2021 de F1

Nicholas Latifi, Williams FW43B hace un trompo 1 / 22 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, Lando Norris, McLaren MCL35M 2 / 22 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 3 / 22 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 4 / 22 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35M 5 / 22 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF21 6 / 22 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Nicholas Latifi, Williams FW43B, hace un trompo 7 / 22 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02 8 / 22 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521, Charles Leclerc, Ferrari SF21 9 / 22 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Esteban Ocon, Alpine A521 10 / 22 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Nikita Mazepin, Haas VF-21, Valtteri Bottas, Mercedes W12 11 / 22 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Cambio de alerón delantero para Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 12 / 22 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Alpine A521 13 / 22 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B 14 / 22 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Sebastian Vettel, Aston Martin 15 / 22 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12 16 / 22 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari 17 / 22 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR21 18 / 22 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 19 / 22 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Mick Schumacher, Haas VF-21, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 20 / 22 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Robert Kubica, Alfa Romeo Racing C41 21 / 22 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB16B 22 / 22 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images