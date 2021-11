Fotos: Hamilton, con un casco contra la homofobia y el racismo en Qatar

Hamilton está decidido a seguir alzando la voz contra los países cuyos antecedentes en el respeto a los derechos humanos son, al menos, cuestionables.

El británico se mostró contrariado ante la decisión de la Fórmula 1 de visitar en este final de temporada Qatar y Arabia Saudí, y ya el jueves pidió a los jefes de la categoría un "escrutinio mayor" a esos territorios para asegurarse de que se ejerce la presión suficiente como para provocar cambios.

Y el viernes, en su primera salida a pista durante la primera sesión de libres del GP de Qatar, el de Mercedes sorprendió a todos con un nuevo diseño de casco con los colores arcoiris de la bandera LGTBIQ+, en clara reivindicación de los derechos de ese colectivo. Además, combina ese símbolo multicolor con trazas negras y marrones en referencia a las razas más desfavorecidas.

En la parte trasera, junto al morado habitual de Hamilton, el habitual mensaje 'Still we rise' (nos levantaremos siempre) cambia este fin de semana y deja paso a la frase 'We stand together' (nos mantenemos juntos).

Mira las fotos del casco reivindicativo de Hamilton en Qatar

Lewis Hamilton es uno de los pilotos que más están aprovechando la libertad de cambio de diseño que la Fórmula 1 permite desde el año pasado, y en la última carrera, el reciente GP de Brasil, lució un casco en homenaje a Ayrton Senna y al país que visitaba.

Pese a que el fin de semana en Interlagos comenzó con penalización por cambio de motor y posterior descalificación, acabaría ganando, y Hamilton pudo homenajear a Senna también en la celebración, con la bandera brasileña.

Ahora, lejos de homenajear al país que acoge este fin de semana la antepenúltima cita de la temporada, parece lanzar un claro dardo a la categoría y a los lugares donde aún no están aceptadas las relaciones entre personas del mismo sexo ni se respetan los derechos de las minorías.

El multicampeón, junto a Vettel, ya defendió los derechos del colectivo LGTBIQ+ en el pasado GP de Hungría, donde el alemán se llevó una reprimenda por lucir una camiseta durante un momento de la ceremonia previa a la carrera en el que ya no estaba permitido.

Precisamente Sebastian Vettel ya lució otro casco con la bandera arcoiris en el GP de Turquía 2020, con un diseño inclusivo y reivindicativo (que puedes ver aquí).