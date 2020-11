Fotos: el casco inclusivo y reivindicativo de Vettel en Turquía

La Fórmula 1 modificó para 2020 la regla que impedía a los pilotos cambiar el diseño de su casco siempre que quisieran, y esta temporada ya hemos visto multitud de nuevas ideas y modelos.

Vettel, que durante su exitosa época en Red Bull acostumbraba a cambiar de casco casi cada carrera, ha querido estrenar en el GP de Turquía uno reivindicativo, pidiendo libertad en cualquiera de sus formas para cada colectivo, raza o cultura.

El casco de Sebastian Vettel para el GP de Turquía 2020 de Fórmula 1

El alemán de Ferrari mantiene su diseño habitual, pero con modificaciones muy concretas que suponen un cambio radical. En lugar de la bandera alemana que recorre todo el casco de atrás hacia adelante, Vettel lleva en Estambul la bandera arcoiris, con un color más que el símbolo del colectivo LGTBI, signo de diversidad e inclusividad.

Junto a ella, en la parte superior, ha incluido el lema 'Together as one' ('Juntos como uno'). Además, en el inferior, por todo el casco aparecen multitud de personas de cualquier condición, raza, edad o sexo, con innumerables detalles como velos, sillas de ruedas, mascotas y mucho más.

Otro cambio importante es que el blanco de la base (que ocupa prácticamente todo el casco) se convierte en negro a la mitad, sin una raya que los separe, solo un degradado.

"Sin fronteras, solo horizonte. Solo libertad". Define Jens Munser, el diseñador habitual de los cascos de Vettel y otros pilotos.

Ese era el lema de Amelia Earhart, una célebre aviadora estadounidense, que trataba de destacar lo que unos une como seres humanos, siempre por encima de lo que nos separa.

"El mensaje que aprecia mucho Sebastian Vettel, de corazón, en estos tiempos difíciles, y que ha inspirado este diseño se puede encontrar en la parte superior del casco: Juntos como uno".

"El enfoque de este nuevo diseño de casco es un arcoiris como símbolo de la diversidad de las personas en un mundo unido y armonioso. El espectro de colores está incrustado en el color básico del casco, que fluye del blanco al negro sin separación", concluye.

El mensaje de Vettel llega en un país que históricamente ha sido criticado por su discriminación a determinados colectivos, y en una semana en la que la Fórmula 1 anunció que correrá en Arabia Saudí, decisión que ha provocado multitud de protestas en redes sociales.

