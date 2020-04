El día que Juan Pablo Montoya se presentó como rival de Schumacher

Diferente a otros debutantes en la Fórmula 1, Juan Pablo Montoya llegó antecedido de gran prestigio tras conseguir los títulos de la Fórmula 3000 Internacional, la IndyCar e Indy 500 en años consecutivos. No había otro piloto joven con tal impulso en ese entonces y su llegada a BMW Williams, que empezaba a tomar vuelo también tras un primer año prometedor, parecía el matrimonio ideal.

Sin embargo, disputadas las dos primeras carreras de la temporada 2001, Montoya aún no había puesto su carta de presentación sobre la mesa. Todo lo que había mostrado en su camino al asiento de titular con el equipo de Frank Williams y Patrick Head, solo generaba expectativa, pero en pista tenía que mostrar más pronto que tarde que podía estar al nivel de los mejores en la Fórmula 1.

Alex Zanardi dominó la escena en los Estados Unidos, pero fue un fiasco su regreso a la Fórmula 1 con Williams. Montoya estaba en una etapa de su carrera diferente pero todavía tenía que dar claras muestras de la categoría de piloto que era realmente, pues en las dos carreras disputadas hasta ese entonces, Australia y Malasia, había sido superado por Ralf Schumacher en clasificación y no había llegado a meta.

En Australia el motor lo dejó tirado cuando habría podido como mínimo sumar muy buenos puntos en ausencia de Ralf, que s había chocado con Villeneuve, y en Malasia tuvo un problema técnico que limitó su rodaje en los libres, al cual se sobrepuso en clasificación, pero luego en carrera fue una de las víctimas del diluvio en las primeras vueltas.

El miércoles anterior al Gran Premio de Brasil, ya en Interlagos, Montoya tuvo la oportunidad de dar una vuelta al circuito en un coche de calle. Recuerdo su expresión al describir el trazado, dando a entender que tenía carácter. No podemos repetir aquí las palabras exactas, pero dicho de otra forma, Interlagos le... hacía venirse arriba, si se puede decir así.

El primer destello llegó en la última sesión de libres, en la que marcó el mejor tiempo. Fue el único capaz de rodar por debajo del 1:14 y era un hecho que podía pelear por su primera pole. Sin embargo la sesión de una hora, entonces limitada a 12 vueltas por piloto, no acabó como debía. Montoya chocó y tuvo que ir por el T-Car, que según dijo luego, no se portaba igual al otro FW23.

“Es parte de la experiencia, de aprender a no cometer tantos errores. Yo creo que uno siempre tiene ganas de hacer cosas más grandes y mejores que el resto de la gente y a veces la cagas por intentarlo”, decía Montoya con una sonrisa recordando ese episodio meses después.

Saldría cuarto igual, su mejor posición en parrilla, pero Ralf estaba en primera fila con su hermano Michael, un hito en la Fórmula 1 para dos hermanos y probablemente nada que fuese una mayor motivación para Montoya de cara a lo que importaba, la carrera.

En fotos: la secuencia del Montoya Vs. Schumacher y el triste final con Verstappen

Galería Lista Arrancada Michael Schumacher, Ferrari F2001, Ralf Schumacher, Williams FW23 BMW, Mika Häkkinen, McLaren MP4-16 Mercedes 1 / 19 Foto de: LAT Images La arrancada: Michael Schumacher al frente 2 / 19 Foto de: Ferrari Media Center Juan Pablo Montoya 3 / 19 Foto de: BMW AG Michael Schumacher, Ferrari F1 2001, Juan Pablo Montoya, BMW Williams FW23 4 / 19 Foto de: Brousseau Photo El coche de seguridad al frente de Michael Schumacher, Ferrari F2001, Juan Pablo Montoya, Williams FW23 BMW, David Coulthard, McLaren MP4-16 Mercedes, y Jarno Trulli, Jordan EJ11 Honda 5 / 19 Foto de: LAT Images Michael Schumacher, Ferrari F2001, Juan Pablo Montoya, Williams FW23 BMW 6 / 19 Foto de: LAT Images El rebase: Juan Pablo Montoya peleando con Michael Schumacher 7 / 19 Foto de: BMW AG Juan Pablo Montoya, BMW Williams FW23, Michael Schumacher, Ferrari F1 2001 8 / 19 Foto de: Sutton Motorsport Images Juan Pablo Montoya, BMW Williams FW23, Michael Schumacher, Ferrari F1 2001 9 / 19 Foto de: James Bearne Juan Pablo Montoya, BMW Williams FW23, Michael Schumacher, Ferrari F1 2001 10 / 19 Foto de: Sutton Motorsport Images Michael Schumacher, Ferrari F1 2001, Juan Pablo Montoya, BMW Williams FW23 11 / 19 Foto de: BMW AG Michael Schumacher, Ferrari F1 2001, Juan Pablo Montoya, BMW Williams FW23 12 / 19 Foto de: Sergio Sanderson Michael Schumacher, Ferrari F2001, Juan Pablo Montoya, Williams FW23 BMW 13 / 19 Foto de: LAT Images Juan Pablo Montoya, BMW Williams FW23, Michael Schumacher, Ferrari F1 2001 14 / 19 Foto de: Sutton Motorsport Images El rebase: Juan Pablo Montoya pasando a Michael Schumacher 15 / 19 Foto de: Brousseau Photo Juan Pablo Montoya, BMW Williams FW23, Michael Schumacher, Ferrari F1 2001, 16 / 19 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Juan Pablo Montoya, BMW Williams FW23, Michael Schumacher, Ferrari F1 2001, 17 / 19 Foto de: BMW AG El auto de Juan Pablo Montoya, BMW Williams FW23 después de chocar con Jos Verstappen, Arrows Asiate 18 / 19 Foto de: Sutton Motorsport Images Juan Pablo Montoya, BMW Williams se retira de la carrera 19 / 19 Foto de: Sutton Motorsport Images

Seguramente esas ganas estaban en su cabeza cuando al final de la primera vuelta se encontró justo detrás del alerón trasero del campeón del mundo y poco después con un Safety Car por delante. Ralf había quedado atrás en la salida y Hakkinen se había quedado detenido en la parrilla.

En su paso por los Estados Unidos, cada “Pace Car”, como se llama allí al coche de seguridad, era una oportunidad para Montoya, el rey con neumáticos fríos en cada reinicio de la categoría norteamericana.

Cuando se retiró el Safety Car al inicio de la vuelta 3, Montoya llevaba más impulso que Schumacher, pero estaba lejos, muy lejos como para intentar lo que era costumbre en Estados Unidos, ir por el liderato en el reinicio. Aun así, lo hizo, confiando en su habilidad de poder frenar su Williams en menos distancia que el alemán, quien seguramente no esperaba tal atrevimiento.

¿Pero qué pasó por la cabeza de Montoya al intentar esa maniobra, que en principio parecía optimista pero que él se encargo de convertirla en su carta de presentación en la Fórmula 1?

“El hueco claro, no estaba… yo sabía qué tan tarde podía frenar, pero creo que él no me estaba esperando ahí” relató Montoya entonces.

“Algo que me había llamado la atención era que el Ferrari tenía un ruido peculiar cuando aceleraba y tenía mucha tracción, algo que no me parecía muy lógico en esa época del año cuando no existía un reglamento que permitiera eso".

Montoya no quería decirlo pero lo dijo, sospechaba que Ferrari y Schumacher usaban control de tracción, cuando en ese inicio de temporada no estaba permitido. Eso lo irritó más cuando lo vivió en el momento de pisar el acelerador en el reinicio.

“En el momento en que aceleramos, él me metió como dos coches de distancia, nosotros teníamos mucha más velocidad punta que ellos y cuando llegué al final de la recta, no sé… tenía un poco los cables cruzados, la verdad.”

¿Habría ganado ese día por primera vez en la Fórmula 1? El posterior choque con Jos Verstappen dejó para siempre ese interrogante, pero tal vez fue mejor que acabara así. Para ese entonces los neumáticos Michelin de lluvia que montaba Williams no estaban al nivel de los Bridgestone de Ferrari o McLaren, en especial los intermedios de la marca francesa.

Cuando la lluvia arreció como ya sabemos que lo hace en Interlagos, quienes llevaban los neumáticos japoneses iban mejor equipados para enfrentarse a las condiciones cambiantes. De hecho quienes acabaron entre los cinco primeros los llevaban, así que tal vez no era la carrera para Montoya, aunque siempre será recordada más por lo que significó para él, que por el triunfo de Coulthard o el primer podio de Heidfeld.

Más fotos del Gran Premio de Brasil 2001

Galería Lista Presentación de los pilotos 1 / 35 Foto de: Brousseau Photo Presentación de las chicas Marlboro 2 / 35 Foto de: Brousseau Photo Chicas Marlboro 3 / 35 Foto de: Brousseau Photo En la parrilla 4 / 35 Foto de: Ferrari Media Center Presentación de los pilotos: David Coulthard, Jacques Villeneuve y Jenson Button 5 / 35 Foto de: Brousseau Photo En la parrilla 6 / 35 Foto de: Ferrari Media Center Presentación de los pilotos 7 / 35 Foto de: Brousseau Photo Presentación de los pilotos 8 / 35 Foto de: Brousseau Photo Aficionados brasileños 9 / 35 Foto de: Brousseau Photo Presentación de los pilotos 10 / 35 Foto de: Brousseau Photo La arrancada: Michael Schumacher al frente 11 / 35 Foto de: Ferrari Media Center La arrancada 12 / 35 Foto de: Sergio Sanderson David Coulthard, McLaren MP4/16 Mercedes, Michael Schumacher, Ferrari F2001, Tarso Marques, Minardi PS01 European 13 / 35 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Rubens Barrichello 14 / 35 Foto de: Brousseau Photo Olivier Panis 15 / 35 Foto de: Brousseau Photo Michael Schumacher 16 / 35 Foto de: Brousseau Photo Michael Schumacher, Ferrari F2001 17 / 35 Foto de: Ercole Colombo Michael Schumacher, Ferrari F2001 18 / 35 Foto de: Ercole Colombo Olivier Panis 19 / 35 Foto de: Brousseau Photo Jenson Button 20 / 35 Foto de: Benetton Formula Giancarlo Fisichella 21 / 35 Foto de: Benetton Formula Rubens Barrichello 22 / 35 Foto de: Ferrari Media Center Rubens Barrichello rebasando a Nick Heidfeld 23 / 35 Foto de: Ferrari Media Center Rubens Barrichello fuera 24 / 35 Foto de: Sergio Sanderson Jean Alesi y Olivier Panis 25 / 35 Foto de: Prost Grand Prix Michael Schumacheren problemas 26 / 35 Foto de: Sergio Sanderson Gaston Mazzacane y Jenson Button 27 / 35 Foto de: Prost Grand Prix Jenson Button 28 / 35 Foto de: Benetton Formula Jos Verstappen, Arrows 29 / 35 Foto de: Russell Batchelor / Motorsport Images David Coulthard y Michael Schumacher en el parc ferme 30 / 35 Foto de: Brousseau Photo El podio: Michael Schumacher, David Coulthard y Nick Heidfeld 31 / 35 Foto de: Brousseau Photo El podio: Michael Schumacher, David Coulthard y Nick Heidfeld 32 / 35 Foto de: Ferrari Media Center El podio: Michael Schumacher y David Coulthard 33 / 35 Foto de: Brousseau Photo Michael Schumacher en el podio 34 / 35 Foto de: Ferrari Media Center Conferencia de prensa: Michael Schumacher, David Coulthard y Nick Heidfeld 35 / 35 Foto de: Brousseau Photo

¿Qué pasó después?

Lo frustrante para Montoya llegaría unas semanas después, en la siguiente prueba, pues justo cuando había demostrado su potencial y era el hombre del momento, Ralf se anotó la victoria en San Marino, la primera para BMW Williams. Su rivalidad con el menor de los Schumacher era encarnizada. Su relación, la mínima necesaria.

Ese triunfo dio impulso a Ralf y le costó a Montoya casi toda la temporada poder dar vuelta a la situación, no sin antes tener otros controvertidos episodios con Michael y pasar algún otro trago amargo, como en Hockenheim donde la victoria estaba en su mano hasta que falló el motor y fue Ralf quien recogió el triunfo para entregárselo a BMW en casa.

Después llegaría Monza finalmente, ese día en el que los Schumacher no querían correr, contrariados por el 9-11 reciente y por el accidente en el que perdió las piernas Alex Zanardi el día anterior al Gran Premio de Italia. Incluso diría que antes de eso Montoya tomó vuelo realmente, pero eso merece capítulo aparte.