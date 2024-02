Los 10 mejores pilotos que no llegaron a F1 tras deslumbrar

Theo Pourchaire se convirtió en el tercer piloto consecutivo que se queda sin ascender a la Fórmula 1 el año después de ganar el título de Fórmula 2. Al igual que Oscar Piastri en 2021 y Felipe Drugovich en 2022, el francés se mantendrá al margen este año, aunque competirá en las carreras de la Super Fórmula de Japón, ya que busca desarrollarse y ganarse un hueco en la escudería que se convertirá en Audi a partir de 2026.

Numerosos campeones de la Fórmula 2, la Fórmula 3000 y la GP2 sufrieron el mismo destino que los ya mencionado al no poder llegar a la Fórmula 1 la temporada siguiente a su coronación. Mientras que algunos tuvieron que esperar su turno antes de llegar a la parrilla, ya fuera a finales de año o en la campaña siguiente, unos pocos desafortunados nunca tuvieron la oportunidad de pilotar un gran premio con, pero, ¿quiénes fueron los mejores de los campeones de las categorías inferiores que pasaron desapercibidos?

Los pilotos que compitieron en la Fórmula 1 no están excluidos de la lista. El único requisito es que no pueden haber disputado un gran premio en el año posterior a la consecución del título de la categoría inferior, aunque estuvieran ausentes desde el inicio del curso. Eso explica la omisión en esta lista a Stoffel Vandoorne, que sustituyó a Fernando Alonso en el Gran Premio de Bahrein de 2016, o a Pierre Gasly, que disputó cinco pruebas para Toro Rosso en 2017 después de hacer un viaje idéntico a la Super Fórmula.

Varios campeones de la Fórmula Renault 3.5, que compitió brevemente con la GP2 por el honor de ser la principal categoría de apoyo de la Fórmula 1, también se perdieron las graduaciones directas a Robert Kubica, Kevin Magnussen y Carlos Sainz. Sin embargo, el hecho de que más de sus campeones se dirigieran a la GP2 al año siguiente que a la Fórmula 1 hace que sus casos sean difíciles de incluir, incluso si su parrilla era posiblemente más fuerte que la GP2 cuando Robin Frijns triunfó en 2012.

La clasificación se basa en cuatro criterios clave. La solidez de su rendimiento a lo largo de su estancia en la categoría inferior, el grado de convicción con el que ganaron el título, el nivel de los rivales y el tiempo que pasaron en la categoría. Los pilotos que tardaron cuatro temporadas en hacerse con el título ocupan, como es natural, una posición inferior a la de aquellos a los que se les ha pasado por alto a pesar de recoger la corona a la primera de cambio. Lo que hayan hecho después no influye en la clasificación.

La introducción de múltiples carreras por fin de semana significa que las estadísticas de conversión de victorias no son directamente comparables entre los pilotos de la GP2 y la era moderna de la Fórmula 2 con los campeonatos originales de la F2 europea y la F3000. No obstante, a efectos de esta lista, las victorias se valoran por encima de la regularidad, y con solo una victoria en su camino hacia el título de Fórmula 2 del año pasado, en comparación con algunos que alcanzaron el honor más rápido y con más rotundidad, Theo Pourchaire se queda fuera de esta lista.

10. Bjorn Wirdheim

Campeonato/Año: F3000, 2003

Intentos de ganar el título: 2

Victorias en el año del título: 3

Margen de puntos: 35

Pole position: 6

Frenar un poco demasiado pronto antes de cruzar la línea de meta para conseguir una victoria asegurada en Mónaco, que en su lugar fue a parar a Nicolas Kiesa, es para mucha gente el recuerdo que define el éxito de Bjorn Wirdheim en el título de F3000 de 2003, pero el sueco estuvo por encima del resto en la penúltima temporada del predecesor de la GP2, en un segundo año con Arden.

Tras ganar la carrera final de 2002 en Monza, partía como favorito y no defraudó. Su victoria en la cita inaugural de Imola marcó la pauta de un curso año en el que solo se bajó del podio en una ocasión, tras un accidente en la primera vuelta en Nurburgring, y sumó otros dominantes triunfos en Silverstone y Monza.

Tras realizar pruebas de Fórmula 1 para BAR y Jordan antes de que acabara la temporada, finalmente consiguió un puesto de piloto probador en Jaguar, propiedad de Ford, que debería haberle proporcionado un monoplaza en 2005, pero la decisión de los hombres de dinero de Dearborn de retirarse y la posterior venta del equipo a Red Bull, cuyo asesor, Helmut Marko, intentó sin éxito atraer a Bjorn Wirdheim a su equipo de F3000, supusieron el fin de su sueño en la Fórmula 1.

Lo que podría haber sido: el campeón de la F3000 cuyo paso por la Champ Car se torció

La única razón por la que el sueco no está más arriba en esta lista es porque sus rivales en 2003 fueron más débiles que en años anteriores, cuando la F3000 comenzó su declive. Los pilotos de tercer año, Ricardo Sperafico, y uno de los que venció para entrar en esta lista, Giorgio Pantano, fueron los únicos que presentaron algo parecido a una lucha consistente.

Sin embargo, Bjorn Wirdheim demostró ser dominante en un plazo más corto que pilotos como el italiano y el campeón de la Fórmula 2 en 2019, Nyck de Vries, y ganó de forma mucho más convincente que Theo Pourchaire, para consolidar su lugar en esta lista.

9. Bruno Junqueira

Campeonato/Año: F3000, 2000

Intentos de ganar el título: 3

Victorias en el año del título: 4

Margen de puntos: 3

Pole position: 3

A pesar de ganar cuatro veces, Bruno Junqueira solo superó por poco a su compañero de tercer año, Nicolas Minassian, para ganar el título de F3000 en 2000. Las conversaciones con las escuderías de Fórmula 1 no fructificaron, y el brasileño inició una exitosa carrera en las citas estadounidenses, que culminó con tres subcampeonatos y una pole position en las 500 Millas de Indianápolis.

Bruno Junqueira ya demostró su valía en 1999, cuando se impuso en Hockenheim y adelantó a su compañero de equipo en Petrobras, Max Wilson, por la hierba del estadio. Y después de que Nicolas Minassian le ganara en Imola, el brasileño se convirtió en el favorito al título con un triplete en Barcelona, Nurburgring y Mónaco, sorteando con habilidad las condiciones cambiantes y luchando tenazmente contra la enfermedad en las dos últimas carreras.

El favorito del viernes: Bruno Junqueira elige su circuito favorito

Las dos victorias de Nicolas Ninassian, cuyo equipo Super Nova, al igual que Petrobras, era propiedad de David Sears en Norfolk, le devolvieron a la lucha por la victoria, mientras Bruno Junqueira se tambaleaba con una racha de tres citas sin puntos, pero un dominante triunfo sobre el impresionante debutante, Fernando Alonso, en Hungría significó que el brasileño tenía una ventaja lo suficientemente grande como para que el tercer puesto de su rival en Spa no fuera suficiente para privarle de la corona.

8. Felipe Drugovich

Campeonato/Año: F2, 2022

Intentos de ganar el título: 3

Victorias en el año del título: 5

Margen de puntos: 101

Pole position: 4

Tras una decepcionante segunda temporada en Fórmula 2 con Virtuosi, el regreso a MP Motorsport en 2022 sacó lo mejor de Felipe Drugovich. Un año que muchos esperaban que se redujera a una lucha entre Theo Pourchaire y Liam Lawson, dos pilotos de segundo curso muy favoritos, se convirtió en un paseo para el brasileño. Su ventaja sobre el galo tras una temporada en la que logró cinco victorias fue la mayor desde que Stoffel Vandoorne se impuso en la GP2 en 2015 por 160 puntos.

Su cuenta de cuatro pole position superó al resto, mientras que nadie pudo rivalizar con la consistencia de Felipe Drugovich o su botín final de cinco triunfos, incluyendo el único doblete de la temporada en Barcelona. Se confirmó como campeón a pesar de retirarse en la primera vuelta de la prueba al sprint de Monza por daños en su suspensión.

Además, antes del final del curso, se anunció que sería piloto reserva y de desarrollo de Aston Martin en la Fórmula 1, con lo que Felipe Drugovich pudo después llevar a cabo las pruebas de pretemporada 2023 para el equipo en Bahrein tras el accidente de bicicleta de Lance Stroll, pero aún no consiguió una oportunidad en la parrilla. Eso parece poco probable que cambie pronto después de ser renovado en el mismo puesto por un segundo año.

7. Justin Wilson

Campeonato/Año: F3000, 2001

Intentos de ganar el título: 3

Victorias en el año del título: 3

Margen de puntos: 32

Pole position: 2

Justin Wilson llegó a la Fórmula 1 después de ganar el título de la F3000, pero tuvo que pasar un año en el campeonato Dallara Nissan antes de tener un hueco en Minardi en 2003. El piloto de Yorkshire coronó al equipo Nordic de Derek Mower en 2001 con casi el doble de puntos que sus perseguidores más cercanos, Mark Webber, y su propio compañero, Tomas Enge, y solo se bajó del podio dos veces en once carreras. Un problema de frenos en Nurburgring fue la causa de su único abandono.

Hubo algo de fortuna en su victoria en Brasil, cuando varios pilotos por delante de él fueron penalizados por adelantar bajo banderas amarillas, pero Justin Wilson, que se había convertido en un habitual del podio para Nordic en el 2000, nunca perdió el liderato de la clasificación a partir de entonces, y respondió bien a la derrota de Tomas Enge en Barcelona con una conducción defensiva para ganar en el A1-Ring.

Mark Webber arrasó en Mónaco y Magny-Cours, donde el británico se abalanzó sobre su compañero para ponerse segundo en la última vuelta, pero el australiano no volvió a visitar el podio. El trompo de su rival en Hungría, escenario de la tercera victoria del protagonista en la lista, concedió el punto de partido.

Después de que las pruebas para Jordan en 2001 no llegaran a ninguna parte, la oportunidad de Justin Wilson en la Fórmula 1, cuando llegó, fue breve. Un cambio a mitad de temporada a Jaguar no fue el ascenso esperado a una operación estable en la zona media, pero el inglés probó con éxito las carreras de Estados Unidos antes de su trágica muerte en Pocono en 2015.

6. Sébastien Bourdais

Campeonato/Año: F3000, 2002

Intentos de ganar el título: 3

Victorias en el año del título: 3

Margen de puntos: 2

Pole position: 8

El rey de la pole position en la F3000 de 2002 se marchó de la final de Monza pensando que perdió el campeonato en favor de Tomas Enge, tras quedarse fuera por un costoso fallo en el motor, pero cuando a su rival le quitaron los diez puntos que cosechó por ganar en Hungaroring tras dar positivo en un control antidopaje, Sébastien Bourdais se hizo con el primer título de la era B02/50 de la F3000.

Tras perder sus victorias en Mónaco en el 2000 y en A1-Ring en 2001 por contratiempos en la primera curva, un magnífico triunfo en condiciones mixtas en Silverstone fue recompensado con un asiento en Super Nova para 2002, pero, como demostraron los años siguientes, no tenía el mismo dominio del monoplaza.

Aún así, el francés logró cinco pole position en las seis primeras carreras y convirtió tres de ellas en victorias, aunque perdió en Interlagos por un pinchazo y en Barcelona al cometer un error en la última vuelta con unos neumáticos que ya no estaban en su mejor momento. El triunfo en Nurburgring sería el último de la temporada, ya que el equipo Arden de Tomas Enge encontró otra marcha más, pero Sébastien Bourdais aguantó en la carrera por los puntos y aún puede ser considerado un digno campeón.

Aunque su coche llevaba la decoración de Renault, el galo no contó con el apoyo de Flavio Briatore después de que el joven piloto rechazara un contrato, lo que le obligó a buscar en otra parte una plaza en la Fórmula 1. Sébastien Bourdais creía tener listo acuerdo para correr con Arrows en 2003 si la escudería no hubiera quebrado, pero demostró a la Fórmula 1 lo que le faltaba con la pole position en sus dos primeras carreras de la Champ Car en 2003. Finalmente se unió a la parrilla con Toro Rosso en 2008, pero su breve paso no es uno que el francés recuerde positivamente.

5. Jorg Muller

Campeonato/Año: F3000, 1996

Intentos de ganar el título: 1

Victorias en el año del título: 2

Margen de puntos: 3

Pole position: 2

Podría decirse que el momento más polémico de la historia de la F3000 se produjo en Hockenheim en 1996, cuando los protagonistas del campeonato, Jorg Muller y Kenny Brack, se enfrentaron luchando por el liderato. El neerlandés se retiró mientras que su rival continuaba, pero cuando el sueco fue descalificado por su participación en el incidente, el primer título de la era monomarca de la F3000 se fue por el camino de un piloto en su primera temporada a ese nivel.

La falta de presupuesto impidió a Jorg Muller, ganador de la F3 de Mónaco en 1991 y del GP de Macao en 1993, ascender antes. Pasó 1995 compitiendo en turismos para BMW antes de conseguir su oportunidad en la F3000 en 1996 con el equipo RSM de Helmut Marko, que podría describirse como un 'David frente al Goliat' contre el Super Nova de Kenny Brack.

El holandés tuvo suerte a veces contra su oponente, piloto de tercer año, y solo consiguió la victoria en Spa-Francorchamps a la contra después de que se sacaran banderas rojas debido a la lluvia cuando rodaba tercero, pero además del triunfo en Pau, que completó su triple corona en circuitos urbanos, consiguió cinco segundos puestos y nunca terminó por debajo del tercero, superando a Kenny Brack en Estoril y Mugello, cuando Ricardo Zonta se proclamó vencedor.

Jorg Muller sustituyó a su rival como piloto de pruebas de Arrows en 1997, pero no consiguió mucho kilometraje, y un puesto similar en Sauber en 1998 nunca le abrió las puertas a una carrera en la Fórmula 1. Fue evaluado por Williams cuando se unió a BMW en el 2000 pero, después de tres años sin competir en monoplazas, volvió a ser ignorado. No puede subir más en esta lista por su estrecho margen de victoria sobre Kenny Brack, que ganó más carreras y consiguió más pole position, pero la rápida adaptación a la categoría como primer campeón cimenta su lugar en la mitad superior.

4. Ricardo Zonta

Campeonato/Año: F3000, 1997

Intentos de ganar el título: 2

Victorias en el año del título: 3

Margen de puntos: 1,5

Pole position: 5

Ganador en su primera temporada de la F3000 para el equipo Draco en 1996, Ricardo Zonta consiguió hacer los deberes a la segunda al unirse a Super Nova en 1997, pero tuvo que pasar un año compitiendo en deportivos para Mercedes, en donde ganó el campeonato FIA GT junto a Klaus Ludwig, y haciendo pruebas para Jordan antes de que un asiento de carreras en la Fórmula 1 estuviera disponible con BAR en 1999.

Frente a la dura oposición de pilotos de la talla de Juan Pablo Montoya, Tom Kristensen y Jamie Davies, el brasileño no se lo puso nada fácil. Después de que le arrebataran cruelmente la victoria en el arranque de la temporada en Silverstone por una polémica infracción en la caja de cambios, y solo después de que la FIA hubiera apelado efectivamente a los comisarios de la reunión, hizo maniobras en Pau y Helsinki para llegar a la cuarta ronda sin ningún punto en el casillero.

Sin embargo, mientras la inconsistencia se cebaba con el colombiano y el danés sufría todo tipo de infortunios, Ricardo Zonta consiguió tres triunfos y dos segundos puestos en las seis carreras siguientes. Tenía el campeonato asegurado a falta de una carrera en Mugello, donde Tom Kristensen y Jamie Davies fueron excluidos.

Tan dominante fue el brasileño en Hockenheim que ganó a pesar de un trompo que le llevó a la grava, y su metedura de pata en la ronda final de Jerez quedó como una anécdota. Que consiguiera más pole position que nadie, incluido el especialista de las clasificaciones, Juan Pablo Montoya, no fue moco de pavo.

3. Mike Thackwell

Campeonato/Año: F2 europea, 1984

Intentos de ganar el título: 5

Victorias en el año del título: 7

Margen de puntos: 28

Pole position: 9

"Su mayor problema es que es demasiado modesto para su propio bien. No paraba de decirme lo que haría un piloto rápido. Sin embargo, estaba haciendo el mismo tipo de tiempos que Piquet había hecho la semana anterior con el Brabham".

Los comentarios del genio técnico de Williams, Patrick Head, después de que Mike Thackwell hiciera una prueba de 80 vueltas con el Williams FW09 en Snetterton en 1984, dan una idea de lo bien valorado que estaba el neozelandés.

El ganador del último campeonato europeo de F2 llegó durante su temporada de novato en 1980, con participaciones de relleno para Arrows y Tyrrell, y parecía imparable en 1981 al unirse al equipo Ralt, hasta que un grave accidente en Thruxton le dejó gravemente herido. El hecho de que el director del conjunto, Ron Tauranac, no estuviera lo suficientemente convencido de la forma física de su piloto como para volver a contar con él en 1982, explica en parte por qué tuvo que esperar hasta 1984, después de haber pasado el año anterior apoyando la candidatura al título de Jonathan Palmer, para proclamarse campeón.

Contaba con el mejor equipo a su disposición, un Ralt-Honda, y lo aprovechó al máximo para ganar siete de las once rondas, consiguiendo la vuelta rápida en todas las ocasiones excepto en dos. Mike Thackwell compitió para Penske a finales de 1984, pero nunca consiguió la gran oportunidad en el Gran Circo que su talento merecía, aunque la naturaleza política de la Fórmula 1 nunca fue de su gusto.

Su clase quedó patente cuando llegó a la F3000 en 1985. Mike Thackwell, que permaneció en el equipo Ralt, fue sin duda el mejor piloto del año y realizó actuaciones estelares para ganar en medio de diluvios en Silverstone, en una superficie de pista que se deterioraba rápidamente en Spa-Francorchamps y en una carrera al revés en Enna con un motor sobrecalentado. De no haber sido por un fallo en el limitador de revoluciones de su Monk mientras lideraba cómodamente en Estoril, se habría perdido de vista cuando Christian Danner inició una remontada al final de la temporada que le valió el título después de que el protagonista de esta clasificación y Emanuele Pirro se enredaran en la primera curva de Donington. Dos años después abandonó el automovilismo.

2. Juan Pablo Montoya

Campeonato/Año: F3000, 1998

Intentos de ganar el título: 2

Victorias en el año del título: 4

Margen de puntos: 7

Pole position: 10

Juan Pablo Montoya se adaptó a la F3000 como un pato al agua con su extravagante estilo de conducción, y podría haber ganado el título en su año de novato en 1997 sin algunos errores propios, pero lo corrigió la temporada siguiente después de un mano a mano con el joven piloto de McLaren, Nick Heidfeld.

El piloto de RSM Marko hizo un trompo cuando lideraba en su estreno en Silverstone, y también se estrelló en Helsinki después de haber conseguido la pole position por casi un segundo, pero logró ganar con estilo en Pau, el A1-Ring y Jerez para terminar 1997 segundo por detrás de Ricardo Zonta.

En 1998 ocupó el lugar del brasileño en Super Nova y, con sus problemas económicos aliviados por el patrocinio de Frank Williams, que contrató al colombiano como piloto de pruebas, logró la pole position en cinco de las seis primeras carreras. La excepción llegó en Mónaco, donde se le descontaron sus tres mejores tiempos por obstaculizar a sus rivales. Allí terminó sexto, sobre tres ruedas y sin alerón delantero, evocando a Gilles Villeneuve.

Hubo más dramas por el camino. Perdió una rueda en Oschersleben tras una parada en boxes, chocó con Nick Heidfeld en Imola y volvió a tocarse con él en Enna, escenario de su cuarta victoria tras los triunfos en Barcelona, Silverstone y Pau, pero cuando el alemán fue expulsado de la calificación en Nurbugring debido a combustible ilegal, el camino del latinoamericano hacia el título estaba asegurado.

Williams no tenía sitio para él en 1999 cuando fichó a Alex Zanardi, y fue a parar en el equipo Ganassi CART de Indycar. Un título y una victoria en las 500 Millas de Indianápolis después, Juan Pablo Montoya tuvo por fin su oportunidad en la Fórmula 1 en 2001, y rápidamente se familiarizó con Michael Schumacher...

1. Oscar Piastri

Campeonato/Año: F2, 2021

Intentos de ganar el título: 1

Victorias en el año del título: 6

Margen de puntos: 60.5

Pole position: 5

Que Oscar Piastri se quedara fuera de la alineación de Alpine en 2022 fue desconcertante para todos los que habían observado su fulgurante carrera hacia el título de Fórmula 2 como debutante en la categoría. La fatídica decisión llevó finalmente al equipo a perder sus servicios en favor de McLaren, que ofreció al australiano una merecida oportunidad en la Fórmula 1 para 2023.

El meteórico ascenso de Oscar Piastri al ganar dos títulos consecutivos en Fórmula 3 y Fórmula 2 provocó comparaciones inmediatas con Charles Leclerc y George Russell, ya considerados entre los mejores de la parrilla, y la forma en que consiguió la corona fue absolutamente acorde con tales comparaciones.

Se esperaba que el predecesor del australiano en el título de la Fórmula 3, Robert Shwartzman, liderara el asalto de Prema, pero acabó jugando un papel secundario, con todas sus victorias al sprint, y aunque Guanyu Zhou, piloto de tercer año, fue el primero en liderar, a mediados de temporada, Oscar Piastri ya lo atrapó.

Tras colocarse en cabeza en Silverstone, el australiano no volvió a perder el rumbo. Ganó en Bahrein en su segunda participación en la Fórmula 2, que pasó a tener un formato de tres carreras por fin de semana, incluidas dos sprints, y cerró la temporada con victorias en cada una de las cuatro últimas citas principales. Una racha de cinco pole position consecutivas en Silverstone, Monza, Sochi, Yeda y Abu Dhabi dejó atónitos a sus rivales y demostró que tenía un talento realmente especial.

Sin embargo, en Enstone se quedaron con Fernando Alonso y Esteban Ocon, y su falta de un equipo asociado cliente significaba que no podían encontrar a Oscar Piastri un asiento en otro lugar. Su pérdida fue la ganancia de McLaren.

