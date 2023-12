McLaren F1 no teme una posible tensión entre Norris y Piastri

Más allá de un enfrentamiento puntual en el Gran Premio de Italia, Norris y Piastri disfrutaron de una relación armoniosa en 2023, con el británico como líder del equipo en su quinto año con la escudería de Woking, mientras que el australiano estaba en su campaña de debut.

La suma de puntos al final de la temporada fue un reflejo de sus diferentes niveles de experiencia, con Norris sumando más del doble de puntos que el Piastri, así como sus siete podios frente a los dos del australiano, que en cambio logró una victoria en la sprint de Qatar.

Pero la impresionante temporada de novato de Oscar Piastri subrayó sus credenciales como una de las estrellas del futuro y, después de que Lando Norris admitiera que el joven le mantenía alerta en McLaren, el equipo espera que Piastri sea un rival más duro en los próximos años.

Con Norris y Piastri muy parejos en velocidad a una vuelta, Zak Brown asegura que el equipo está preparado para que los dos miren "por sus propios intereses", pero dice que tanto él como el director del equipo Andrea Stella "se adelantarán" a cualquier atisbo de tensión.

"No es una preocupación, somos conscientes de que siempre que hay dos pilotos, uno va a tener que vencer al otro algún fin de semana. Son súper competitivos en este momento, se siente una verdadera energía alrededor de ellos al frente del equipo. Sabemos que llegará un día, probablemente más pronto que tarde, en el que cada una velará por sus intereses".

"Creo que los puntos fuertes de Andrea [Stella] y los míos están en torno a la gestión de los pilotos, así que creo que podemos adelantarnos a eso y gestionarlo para asegurarnos de que sigue siendo una competitividad sana internamente", añadió el CEO del equipo de Woking.

Zak Brown dijo que el equipo tuvo una "conversación sana" cuando Norris y Piastri se tocaron en la primera chicane en Monza en lugar de dejar que el problema pudiese enquistarse entre los pilotos.

"Todos hemos visto, por nuestra experiencia en la Fórmula 1, que puedes ver venir los choques de trenes", explicó. "No sabes exactamente lo que hacen los otros jefes de equipo, pero te sientas ahí y dices: 'Yo me ocuparía de eso ahora', y desde fuera me parece que a veces ves que las cosas se intensifican y no parece que el equipo haya intervenido lo suficientemente pronto".

"Así que después de Monza, que es la primera y única vez que se tocaron, tuvimos una conversación muy relajada, no hay que esperar a que pase una segunda o tercera vez".

"Creo que haber pilotado una vez, no tan rápido como cualquiera de estos dos tipos, pero creo que ayuda a entender la psicología del piloto y cuándo y dónde y cómo acercarse a ellos, porque he visto que puedes acercarte a los pilotos en el momento equivocado y en realidad lo único que haces es empeorar todo", concluyó el de McLaren.