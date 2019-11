Bottas, condicionado en Abu Dhabi por enfermedad

El piloto finlandés, cuyas opciones de lograr un buen resultado se vieron dilapidadas antes del fin de semana, cuando tuvieron que cambiarle su motor, dijo tras la clasificación que había empezado a sentirse peor desde que aterrizó en Abu Dhabi.

Bottas acabó segundo la clasificación, detrás de Hamilton, pero empezará desde el fondo de la parrilla, tras dos cambios de motor antes de la última lucha por la pole de la F1 2019.

"Bueno, me siento mejor que hace dos días", dijo Bottas, visiblemente indispuesto durante la rueda de prensa. "He estado bastante enfermo esta semana desde el lunes por la noche. Así que cuando llegué aquí, empeoró. Pero en el coche no importa. La adrenalina se dispara y te sientes normal".

Bottas había sido el más rápido en ambas sesiones del viernes, pero no pudo igualar el ritmo de Hamilton en Q3, acabando a 0,194 segundos del campeón del mundo. El finlandés reconoció que posiblemente el inglés estaba lejos de su alcance.

"La vuelta estuvo bien. Creo que Lewis fue un poco demasiado rápido y fuimos un poco distintos con el setup al final de la clasificación. Me sentí un poco más cómodo el sábado con el coche, pero obviamente, lo único que trato de mantener en mi cabeza es la carrera, porque sabía que iba a empezar último".

A pesar de arrancar último, Bottas insiste en que todo es posible en carera, sobre todo si algo "loco" sucede.

"Todo es siempre posible. No tiene sentido que me ponga ningún límite para el domingo. Tenemos un buen espíritu de lucha, de aprovechar cada oportunidad que se presente. Habrá algunas y ya hemos visto carreras locas este año. Mirad hace dos semanas en Brasil", añadió.

"Todo es posible. Estoy deseando remontar y aprovechar esas oportunidades. Pero, sobre todo, divertirme en el coche".

Galería Lista Alfa Romeo 1 / 12 Foto de: Stefano Arcari Kimi Räikkönen 11-9 Antonio Giovinazzi 9 Australia 14 (+0,365 en Q2) 9 Bahrein 16 (+0,067 en Q1) 9 (+0,544 en Q3) Azerbaiyán 8 14 España 18 (+0,532 en Q1) 14 Mónaco 15 (+0,070 en Q2) 17 (+0,108 en Q3) Canadá 13 12 (+0,125 en Q2) Francia 10 7 Austria 8 (+0,013 en Q3) 12 (+0,027 en Q2) Gran Bretaña 11 5 Alemania 11 (+0,267 en Q2) 10 Hungría 14 (+0,286 en Q2) 8 Bélgica 15 (sin tiempos en Q2) 10 Italia 11 (+0,002 en Q2) 14 (+0,161 en Q2) Singapur 12 16 (+0.085 en Q1) Rusia 13 13 (+0,104 en Q2) Japón 11 14 México 15 (+0,302 en Q2) 17 (+0,143 en Q1) Estados Unidos 16 9 Brasil 13 (+0,061 en Q2) 18 (+0,269 en Q1) Abu Dhabi 17 En China, Giovinazzi no pudo dar ni una vuelta en Q1, por lo que no se tiene en cuenta Mercedes 2 / 12 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton 14-7 Valtteri Bottas 1 Australia 2 (+0,112 en Q3) 3 Bahrein 4 (+0,066 en Q3) 2 (+0,023 en Q3) China 1 2 (+0,059 en Q3) Azerbaiyán 1 2 (+0,634 en Q3) España 1 1 Mónaco 2 (+0,086 en Q3) 2 Canadá 6 (+0,655 en Q3) 1 Francia 2 (+0,286 en Q3) 2 Austria 3 (+0,177 en Q3) 2 (+0,006 en Q3) Gran Bretaña 1 1 Alemania 3 (+0,362 en Q3) 3 (+0,018 en Q3) Hungría 2 3 Bélgica 4 (+0,133 en Q3) 2 Italia 3 (+0,008 en Q3) 2 Singapur 5 (+0,738 en Q3) 2 Rusia 5 (+0,602 en Q3) 4 (+0,009 en Q3) Japón 3 4 México 6 (+0,076 en Q3) 5 (+0,292 en Q3) Estados Unidos 1 3 Brasil 5 (+0,175 en Q3) 1 Abu Dhabi 2 (+0,194 en Q3) Renault 3 / 12 Foto de: Renault Sport Daniel Ricciardo 14-7 Nico Hülkenberg 12 (+0,008 en Q2) Australia 11 11 Bahrein 17 (+0,175 en Q1) 7 China 8 (+0,004 en Q3) 12 Azerbaiyán 18 (+0,941 en Q1) 10 España 16 (+0,019 en Q1) 7 Mónaco 11 (+0,127 en Q2) 4 Canadá 7 (+0,253 en Q3) 8 Francia 13 (+0,175 en Q2) 14 (+0,274 en Q2) Austria 12 7 Gran Bretaña 10 (+0,204 en Q3) 13 (+0,033 en Q2) Alemania 9 18 (+0,467 en Q1) Hungría 11 6 Bélgica 7 (+0,446 en Q3) 5 Italia 6 (+0,210 en Q3) 8 Singapur 9 (+0,169 en Q3) 10 (+0,372 en Q3) Rusia 7 16 (+0,218 en Q1) Japón 15 13 (+0,048 en Q2) México 12 9 Estados Unidos 11 (+0,207 en Q2) 12 Brasil 14 (+0,018 en Q2) 8 Abu Dhabi 10 (+0,254 en Q3) Haas 4 / 12 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Kevin Magnussen 13-8 Romain Grosjean 7 (+0,273 en Q3) Australia 6 6 Bahrein 8 (+0,258 en Q3) 9 (sin tiempos en Q3) China 10 (sin tiempos en Q3 / +0,006 en Q2) 14 Azerbaiyán 17 (+1,025 en Q1) 8 (+0,011 en Q3) España 7 6 Mónaco 13 (+0,664 en Q2) 10 Canadá 12 (sin tiempos en Q2) 15 Francia 17 (+0,460 en Q1) 5 Austria 11 (+0,024 en Q2) 16 (+0,315 en Q1) Gran Bretaña 14 12 (+0,020 en Q2) Alemania 6 15 (+0,563 en Q1) Hungría 9 10 Bélgica 11 (+0,059 en Q2) 12 Italia 16 (+0,168 en Q1) 15 Singapur 18 (+0,335 en Q1) 14 (+0,394 en Q2) Rusia 9 19 (sin tiempo en Q1 - accidente) Japón 10 17 México 18 (+0,163 en Q1) 12 Estados Unidos 15 (+0,179 en Q2) 10 (+0,183 en Q3) Brasil 8 15 Abu Dhabi 16 (+0,341 en Q1) Williams 5 / 12 Foto de: Williams F1 Robert Kubica 0-21 George Russell 20 (+1,707 en Q1) Australia 19 20 (+0,040 en Q1) Bahrein 19 18 (+0,028 en Q1) China 17 20 (+0,393 en Q1) Azerbaiyán 19 20 (+1,182 en Q1) España 19 20 (+0,374 en Q1) Mónaco 19 20 (+0,776 en Q1) Canadá 19 20 (+0,416 en Q1) Francia 19 20 (+0,302 en Q1) Austria 19 20 (+0,468 en Q1) Gran Bretaña 19 19 (+0,118 en Q1) Alemania 18 20 (+1,293 en Q1) Hungría 16 20 (sin tiempos en Q1) Bélgica 19 19 (+0,556 en Q1) Italia 18 20 (+0,319 en Q1) Singapur 19 18 (+1,118 en Q1) Rusia 17 20 (sin tiempo en Q1 - accidente) Japón 18 20 (+1,356 en Q1) México 19 20 (+0,517 en Q1) Estados Unidos 18 19 (+ 0,488 en Q1) Brasil 18 20 (+0,519 en Q1) Abu Dhabi 19 Ferrari 6 / 12 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sebastian Vettel 9-12 Charles Leclerc 3 Australia 5 (+0,252 en Q3) 2 (+0,294 en Q3) Bahrein 1 3 China 4 (+0,017 en Q3) 3 Azerbaiyán 10 (accidente en Q2 / sin tiempos en Q3) 3 España 5 (+0,316 en Q3) 4 Mónaco 16 (+0,715 en Q1) 1 Canadá 3 (+0,680 en Q3) 7 (+0,834 en Q3) Francia 3 10 (sin tiempos en Q3) Austria 1 6 (+0,615 en Q3) Gran Bretaña 3 20 (sin tiempos en Q1) Alemania 10 5 (+0,028 en Q3) Hungría 4 2 (+0,748 en Q3) Bélgica 1 4 (+0,150 en Q3) Italia 1 3 (+0,220 en Q3) Singapur 1 3 (+0,425 en Q3) Rusia 1 1 Japón 2 (+0,189 en Q3) 3 (+0,146 en Q3) México 2 2 Estados Unidos 4 (+0,096 en Q3) 2 Brasil 4 (+0,097 en Q3) 5 (+0,120 en Q3) Abu Dhabi 4 McLaren 7 / 12 Foto de: McLaren Carlos Sainz 10-10* Lando Norris 18 (+0,382 en Q1) Australia 8 7 Bahrein 10 (+0,230 en Q3) 14 China 15 (+0,444 en Q2) 11 (+0,314 en Q2) Azerbaiyán 7 13 (+0,261 en Q2) España 11 9 Mónaco 12 (+0,116 en Q2) 9 (+2.118 en Q3) Canadá 8 6 (+0,104 en Q3) Francia 5 15 (+9,135 en Q2) Austria 6 13 (+0,193 en Q2) Gran Bretaña 8 7 Alemania 16 (+0,112 en Q1) 8 (+0.052 en Q3) Hungría 7 17 (+0.353 en Q1) Bélgica 12 7 Italia 14 (+0,866 en Q1) 7 Singapur 10 (+0,511 en Q3) 6 Rusia 8 (+0,079 en Q3) 7 Japón 8 (+0.160 en Q3) 7 México 8 (+0,308 en Q3) 7 Estados Unidos 8 (+0,328 en Q3) 8 (+0.023 en Q3) Abu Dhabi 6 *En Brasil, Carlos Sainz no pudo dar ni una vuelta. No cuenta para la comparación Racing Point 8 / 12 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez 18-3 Lance Stroll 10 Australia 16 (+0,109 en Q1) 14 Bahrein 18 (+0,324 en Q1) 12 China 16 (+0,266 en Q1) 5 Azerbaiyán 16 (+0,281 en Q1) 15 España 17 (+0,185 en Q1) 17 Mónaco 18 (+0,613 en Q1) 16 Canadá 18 (+0,069 en Q1) 14 Francia 18 (+0,772 en Q1) 16 Austria 17 (+0,043 en Q1) 15 Gran Bretaña 18 (+0,113 en Q1) 10 Alemania 15 (+0,674 en Q2) 17 Hungría 19 (+0,433 en Q1) 9 Bélgica 13 (+0.340 en Q2) 17 (+0.648 en Q1) Italia 9 11 Singapur 17 (+0,070 en Q1) 12 Rusia 15 (+0,275 en Q2) 17 (+0.750 en Q1) Japón 12 11 México 16 (+0,600 en Q1) 19 (+1,887 en Q1) Estados Unidos 14 15 Brasil 17 (+0,248 en Q1) 11 Abu Dhabi 13 (+0,048 en Q2) Toro Rosso 9 / 12 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Daniil Kvyat 2-6* Pierre Gasly 18 (+0,083 en Q1) Bélgica 16 13 Italia 15 (+0,495 en Q1) 16 (+0,872 en Q1) Singapur 13 14 (+0,784 en Q1) Japón 9 9 México 10 13 (+0,274 en Q2) Estados Unidos 10 16 (+0,411 en Q1) Brasil 7 14 (+0,052 en Q2) Abu Dhabi 11 *Kvyat no disputó la clasificación del GP de Rusia Alex Albon, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing 10 / 12 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen 7-0* Alexander Albon 5 Bélgica 14 (+1,667 en Q2) 4 Singapur 6 (+0,598 en Q2) 5 Rusia 19 (+5,967 en Q1) 5 Japón 6 (igualaron el mismo tiempo! 1:27.851) 1 México 5 (+0,578 en Q3) 3 Estados Unidos 6 (+0,452 en Q3) 1 Brasil 6 (+0,427 en Q3) 3 Abu Dhabi 6 (+0,543 en Q3) *En Japón, hicieron exactamente el mismo tiempo en Q3. Toro Rosso 11 / 12 Foto de: Red Bull Content Pool Daniil Kvyat 5-6 Alexander Albon 15 (+0,138 en Q2) Australia 13 15 (+0,341 en Q2) Bahrein 12 11 China - (ausente) 6 Azerbaiyán 13 (+0,273 en Q2) 9 España 12 (+0,202 en Q2) 8 Mónaco 10 (+0,382 en Q3) 12 Canadá 14 (+0,272 en Q2) 16 (+0,119 en Q1) Francia 11 18 (+0,616 en Q1) Austria 13 17 (+0,239 en Q1) Gran Bretaña 9 14 Alemania 17 (+0,183 en Q1) 13 (+0,005 en Q2) Hungría 12 *Albon no disputó la clasificación de China por accidente en los entrenamientos Red Bull 12 / 12 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen 11-1 Pierre Gasly 4 Australia 17 (+0,144 en Q1) 5 Bahrein 13 (+0,417 en Q2) 5 China 6 (+0,841 en Q3) 4 Azerbaiyán No disputó la clasificación por sanción 4 España 6 (+0,351 en Q3) 3 Mónaco 5 (+0,400 en Q3) 11 (+ 0,604 en Q2) Canadá 5 4 Francia 9 (+0,775 en Q3) 3 Austria 9 (+0,760 en Q3) 3 Gran Bretaña 4 (+0,314 en Q3) 2 Alemania 4 (+0,409 en Q3) 1 Hungría 6 (+0,878 en Q3)

