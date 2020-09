Mercado de pilotos de F1 2021: las incógnitas que aún quedan

Oficialmente, aún quedan nueve asientos por asignar de cara a la temporada 2021. El mercado avanza lentamente debido al retraso del inicio del mundial 2020, y con algo menos de la mitad de lugares aún por definirse, en el paddock hay muchas negociaciones que involucran a seis equipos.

En algunos casos, ya se han tomado las decisiones y se está trabajando en los detalles contractuales pero en otros, las evaluaciones todavía están en curso. Veamos equipo a equipo cómo está la situación en vísperas del fin de semana de Mugello.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1

Mercedes espera renovar a Hamilton para 2021

Es uno de los dos casos que en teoría ya debería estar resuelto pero no ha sido así, por lo que hay varios aspectos a analizar.

El primero es que el campeón del mundo aún no ha anunciado su futuro, estando muy ligado a las elecciones de Toto Wolff (otro caso aún abierto) y su continuidad en la escudería.

Mercedes difícilmente dejará ir piloto más destacado de la parrilla, y es igualmente poco probable que Hamilton renuncie al mejor coche de la parrilla con vistas a un octavo título en 2021.

La renovación debe hacerse, pero la pregunta sigue siendo la duración del contrato. ¿Dos años o algo más duradero? En el primer caso podría ser la antesala de la última temporada de Lewis en la Fórmula 1, en el segundo llegaría la confirmación de un proyecto que llevaría al binomio Hamilton-Mercedes al inicio con el nuevo ciclo técnico, con el objetivo de repetir los éxitos de la era híbrida.

AlphaTauri celebra la victoria de Pierre Gasly

Red Bull/Alpha Tauri: Gasly y Albon, ¿intercambiarán otra vez sus asientos para 2021?

Tres de los nueve asientos aún libres corresponden al mundo de Red Bull y se refieren a las decisiones que se tomarán sobre el futuro de Alexander Albon, Pierre Gasly y Daniil Kvyat.

El intercambio Gasly-Albon (en sentido contrario al del verano pasado) parece la solución más probable, y hay quienes argumentan que podría pasar incluso antes del final de esta temporada.

La situación de Kvyat es diferente y podría ser sacrificado si Yuki Tsunoda lograra los puntos necesarios para la superlicencia de F1. El piloto japonés necesita acabar la temporada en la Fórmula 2 entre los cinco primeros para alcanzar la cuota de 40 puntos, requisito necesario de la FIA. Actualmente es cuarto.

Si no se confirma el ritmo que se ha visto en su primera mitad de temporada, no se puede descartar que pueda disputar una segunda temporada en la Fórmula 2, y en ese caso Kvyat se aseguraría la posibilidad de estar en el inicio de la temporada 2021.

Sebastian Vettel, Ferrari, contra Racing Point

Vettel por Checo Pérez en Racing Point: incógnita despejada

Junto a la situación de Hamilton, la espera del anuncio del contrato entre el equipo de Silverstone y Sebastian Vettel era lo más esperado entre aficionados y periodistas.

El anuncio llegó a primera hora de la mañana del jueves previo al GP de la Toscana, en Mugello, apenas unas horas después de que el miércoles Pérez anunciara que dejará Racing Point a final de año. Así que el tetracampeón del mundo compartirá equipo con Lance Stroll en 2021.

Nico Hulkenberg, Racing Point

Haas/Alfa Romeo: lo del uno afecta a lo del otro para la F1 2021

El mercado de los dos equipos está estrechamente vinculado. En el caso de Sauber (Alfa Romeo), se espera la decisión de Kimi Raikkonen, que debería llegar entre las carreras de Mugello y Sochi. Si Iceman decide estar en la parrilla en 2021 (la opción está a su favor) se le asignará el primer monoplaza. Si no es así, tendrán que pensar en un sustituto.

La primera opción sería Sergio Pérez, ya que Nico Hulkenberg está fuertemente orientado hacia Haas. Incluso el equipo estadounidense no es indiferente a la presencia de Pérez en el mercado, pero por ahora el mexicano asegura no tener un plan 'B'.

Haas aún no ha hablado con Kevin Magnussen, que no tiene más opciones en este momento, y para el danés el resultado de la negociación (si es que la hay) no es ni mucho menos obvio, ya que después de tantos años de estabilidad, Haas también podría afrontar un 2021 con dos nuevos pilotos.

De hecho, hay una cierta apertura hacia la posibilidad de contar con un joven (una opción que en el pasado siempre se había descartado) y ahí el mercado de Haas vuelve a cruzarse con el de Alfa Romeo, cuyo segundo coche suele estar destinado a un junior de Ferrari.

Mick Schumacher, Prema Racing

Mick Schumacher busca espacio en la Fórmula 1... ¿para 2021?

De momento, los tres primeros clasificados en la Fórmula 2 pertenecen a la Academia de Pilotos de Ferrari, y es posible que se necesite más de un asiento al final de la temporada. Antonio Giovinazzi también encaja en ese marco, y por el momento puede esperar varias opciones.

El italiano podría mantenerse en Alfa si Kimi decide retirarse de la F1, pero también podría tener un lugar en Haas.

Si Kimi elige dejar la categoría y Giovinazzi se mantiene en Alfa Romeo, podría estar acompañado de un piloto de la escalera de desarrollo de Ferrari.

Mick Schumacher parece ser el que pisa más fuerte para esta opción. Si el alemán se hace con el campeonato de Fórmula 2, las cosas serán más simples para Ferrari, que sabrá claramente a quién empujar hacia su debut en la Fórmula 1; de lo contrario, la situación podría complicarse un poco debido al exceso de candidatos.