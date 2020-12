Mercedes confirma que seguirá con Bottas, y no Russell, en 2021

La destacada actuación de Russell en el GP de Sakhir del pasado fin de semana abrió el debate sobre si Mercedes debería intentar enviar a Bottas a Williams el próximo año y ascender al piloto británico al equipo campeón.

Sin embargo, Wolff aclaró que sigue siendo leal a Bottas, y dejó claro que la oportunidad de Russell llegará cuando sea el momento.

"Estará en nuestro coche", dijo Wolff. "Por la presente lo confirmo. Tenemos contrato con Valtteri".

"Va a correr el año que viene. Solo dejaría de ser un tipo leal si me patearan durante mucho rato en una zona sensible. Y yo soy leal a mis dos pilotos".

"De la misma manera, soy leal a nuestros pilotos junior. George hizo un trabajo fenomenal el fin de semana de Sakhir. Se merece estar en un gran coche algún día. Tiene contrato con Williams para 2021".

"Fueron muy flexibles y complacientes dejando a George correr con Mercedes durante un fin de semana, y todo va a salir bien. Pero con calma, y de manera estructurada".

Wolff admitió que Bottas estuvo en una posición difícil durante el fin de semana de Sakhir, puesto que Russell "no tenía nada que perder" como sustituto de Lewis Hamilton.

"Entiendo perfectamente la situación de Valtteri", explicó Wolff. "Porque tiene a un compañero de equipo tremendamente rápido que ha ganado siete mundiales, y Valtteri ha tenido algunas actuaciones realmente geniales".

"Ganó la primera carrera en Austria, y ha logrado la pole varias veces, y debería haber ganado más carreras si no fuera por las banderas rojas o pinchazos. Y luego volver a perder por mala suerte, una vez más, es demoledor. En ese sentido, creo que a veces un piloto puede sentir que se mete en un bucle donde todas las cosas van en su contra".

"El fin de semana de Sakhir todo se centró en George. George no tenía nada que perder, y Valtteri no tenía nada que ganar. En ese sentido, tuvimos una buena charla esta semana. Me pongo en su piel, entiendo su situación, y hemos decidido que queremos hablar más entre nosotros", concluyó.

Esa reforzada relación se reflejó en la clasificación del GP de Abu Dhabi, cuando Wolff tomó la inusual decisión de hablar directamente con Bottas por la radio.

