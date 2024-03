La nutrición y preparación de los pilotos de F1 para evitar enfermar

Carlos Sainz se perdió el GP de Arabia Saudí por apendicitis, en la que fue su primera baja de una carrera después de nueve temporadas y más de 180 grandes premios consecutivos. Hay muchos pilotos que consiguen completar toda su trayectoria sin causar baja de ningún evento, y otros que han conseguido incluso puntuar o grandes resultados soportando una enfermedad. ¿Cómo lo hacen?

Los pilotos de F1, como cualquier ser humano, no son ajenos a las enfermedades, pero hay maneras de mantener a raya los virus, o al menos de frenar sus consecuencias.

Lo explicó para la web de la F1 Mark Arnall, entrenador de rendimiento de F1 que trabajó primero con David Coulthard y Mika Hakkinen en McLaren y luego durante casi veinte años con Kimi Raikkonen.

El equilibrio entre entrenamiento y recuperación en los pilotos de F1

La base de todo, explica el experto, es la nutrición: "Porque de los alimentos tu cuerpo tiene que obtener todo lo que necesita para funcionar desde el punto de vista del apoyo al sistema inmunitario. Lo que le das de comer a tu cuerpo ayuda mucho".

"En determinadas épocas del año es muy importante tomar un suplemento de vitamina D -de hecho, lo tomamos todo el año- porque forma parte del funcionamiento óptimo del sistema inmunitario. Al menos en el norte de Europa, no tomamos suficiente sol",

La Fórmula 1 viaja por todo el mundo y compite en diferentes husos horarios, lo que hace que el jet-lag y la adaptación a las diferencias horarias entren en juego. Además, con un calendario de hasta 24 carreras en 2024, es uno de los deportes en los que más se viaja (con vuelos muy largos en algunos casos), lo que aumenta el riesgo: "Al pasar por los aeropuertos, estás expuesto a muchos más bichos y bacterias de lo normal, por lo que el apoyo al sistema inmunitario cuando estás de viaje es realmente importante. Me senté con mi bioquímico y le dije: 'Vale, necesito que crees el mejor suplemento de apoyo al sistema inmunitario posible, pero también quiero incluir un elemento de hidratación, porque la deshidratación es una parte muy importante de los vuelos".

Ese suplemento lo tomaba a diario Raikkonen, además de inyecciones de jengibre y cúrcuma y otras ayudas naturales al sistema inmunitario: "Antes de ir al aeropuerto, Kimi tomaba esas bebidas como medida preventiva, y luego volvíamos a usar esos suplementos a mitad del vuelo, sólo para mantener la hidratación y el apoyo al sistema inmunitario".

Pero no solo es necesario cuidarse antes y durante el vuelo. Arnall explicó cómo se aseguraba de que los hoteles dispusieran siempre inyecciones de jengibre, ya que era la fruta más fácil de conseguir para mejorar la salud general y el sistema inmunitario: "Y si no sabían cómo hacerlas, les enviaba la receta. Así es como intentamos organizar las cosas para asegurarnos de que el piloto no enfermara".

Pero si es importante prepararse para disputar una carrera de F1, igual de importante es recuperarse después de haberlo hecho, o bien de cara al siguiente gran premio, o de una temporada a otra: "Si quieres mantenerte sano, tienes que darle tiempo a tu cuerpo para que se recupere de la paliza que puede haber recibido en una carrera. La recuperación es muy importante. Se trata de evitar que el cuerpo enferme. Y si puedes encontrar el equilibrio adecuado en todas esas cosas, entonces tendrás una temporada saludable".

¿Qué come un piloto durante un gran premio de F1?

Aunque cada persona es un mundo, Mark Arnall detalló cómo era la alimentación de Raikkonen durante su larga etapa en F1: "El desayuno suele incluir avena, que es una buena fuente de carbohidratos complejos, pero también contiene betaglucano, que se ha demostrado que refuerza la inmunidad. También se encuentra en las setas. Una vez más, se trata de introducir en el cuerpo la mayor cantidad posible de nutrientes positivos que refuercen de forma natural el sistema inmunitario".

La dificultad de cambiar de hora en la alimentación de los pilotos de F1

La Fórmula 1, hasta que consiga un calendario perfecto logísticamente, combina carreras en Europa con otras en América, viaja a Oriente Medio y también tiene una gira en la que se disputan las citas de Austalia (en Oceanía) con las de Asia (Japón y China). Todo eso dificulta el cuidado de los pilotos, y no es extraño que en los últimos años el mayor número de enfermedades haya llegado en la última parte de la temporada, cuando las fuerzas ya flaquean y se suceden continuos viajes con cambios de continente y de husos horarios.

Tres días antes de viajar, relata Mark Arnall, los pilotos de F1 tienen que empezar a adaptarse a la zona horaria del destino: "Si hay una diferencia horaria de seis horas, si puedes librarte de tres o cuatro horas de antemano cambiando tu reloj corporal en la dirección a la que vas, será mucho más fácil".

"Si vas hacia el este, básicamente lo que quieres es aumentar una hora cada día, irte a la cama y levantarte antes y también recibir luz a la hora adecuada (luz brillante por las mañanas evitando llevar gafas de sol). Planifica cuándo vas a dormir en el vuelo, para estar en sincronía con la hora de destino".

"También es muy importante planificar la comida, porque no quieres cenar por la noche cuando deberías estar desayunando. Eso desincroniza el cuerpo por completo. Hay que tener en cuenta todos esos elementos, incluida la hidratación y el apoyo al sistema inmunológico".

Todo es más fácil cuando eres un piloto de F1, claro, porque viajan en primera clase, donde no hay ruido, donde nadie les molesta si quieren dormir, y donde encuentran mayor comodidad. Sus entrenadores les guían sobre cuándo dormir, cuándo estar despiertos y recibir luz, y cuándo comer.

La siguiente parada del mundial 2024 es el GP de Australia, que es el cambio más extremo del curso para los pilotos. "Con Mika [Hakkinen] solíamos ir a remar al río Yarra para mantenernos despiertos a primera hora de la tarde, porque si estás en el agua o dentro de ella, ¡no puedes dormirte! Hay de todo para mantener el cuerpo despierto".

Por ello, en carreras en países así el piloto no puede apurar mucho a viajar a la sede que acoge el gran premio como cuando es en Europa, donde no hay cambio de hora y los trayectos son cortos.