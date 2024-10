Antonelli pide que no le consideren sustituto de Hamilton en Mercedes

Meses después del anuncio de Hamilton de dejar Mercedes para unirse a Ferrari, la escudería germana confirmó que para 2025 dará la oportunidad a su joven estrella Andrea Kimi Antonelli, que formará pareja con George Russell el próximo curso.

El italiano, de 18 años, no quiere cargar con el peso de sustituir a un siete veces campeón del mundo que de hecho consiguió seis mundiales con Mercedes. "Es una figura tan grande en este deporte y ha logrado tanto en su carrera, que no quiero que me vean como su sustituto. Sólo soy el próximo piloto de Mercedes en 2025, así que estoy muy emocionado por eso", dijo a la web oficial de la F1.

"Es un gran tipo, me ha estado apoyando, así que estoy muy contento".

En redes sociales se hizo viral una foto de Andrea Kimi Antonelli siendo niño (con 12 años) y junto a Lewis Hamilton antes de una carrera de 2018, y así la comentó: "Yo era un chico de la parrilla. Fue una locura porque me asignaron justo a Lewis Hamilton. Estaba súper emocionado por eso".

Además, reveló que en cierto modo pudo ser talismán: "Justo antes de este momento, terminaron de cantar el himno nacional y cuando Lewis se dirigía de regreso al coche, recuerdo que lo llamé y le dije: 'recuerda, eres el mejor, puedes ganar esto', ya que estaba en una batalla reñida con Ferrari. Recuerdo haberle dicho eso y finalmente ganó la carrera. Fue una gran sensación poder chocarle los cinco justo antes de la carrera".

Pero insiste, "nadie puede reemplazar a Lewis porque es un gran piloto, una gran figura en el deporte". Antonelli reconoció que antes de su debut en la F1, en la FP1 del GP de Italia el pasado 30 de agosto, Hamilton se le acercó: "Ha sido de gran ayuda. Vino, me saludó y me dijo que disfrutara lo máximo posible. Durante los fines de semana, a veces nos ponemos al día, hablamos un poco sobre cómo va la sesión y, a veces, me da consejos, como 'sigue trabajando duro y cree en ti mismo porque tu momento llegará".

"Es un gran tipo y estoy muy agradecido de haber construido una relación con él. Es un gran piloto y también muy agradable".

En esa FP1, justo un día antes del anuncio de su ascenso, Antonelli sufrió un accidente en Monza, y agradece el apoyo que está teniendo de Mercedes y el trabajo que están haciendo con él: "He tenido algunos entrenadores mentales, sólo para hablar un poco sobre los fines de semana después de las carreras y antes de las carreras, y también sobre cómo gestionar esta presión".

"A veces mi padre también es muy estricto conmigo, pero es bueno. Siento que realmente lo necesito. La persona en la que me he convertido hoy, es también gracias a todas esas personas que realmente me ayudan a desarrollarme y a convertirme en el piloto y la persona que soy ahora".