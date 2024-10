Antonelli ya pone objetivos para su debut en la F1 en 2025

Todavía faltan unos cinco meses para la primera carrera de la temporada 2025, la del debut de Andrea Kimi Antonelli en un monoplaza de Fórmula 1 como piloto oficial. Una fecha que representa tanto la conclusión de un camino, el de las categorías inferiores, como el inicio de una aventura mayor.

Aunque ese momento todavía está lejos, en realidad se acerca rápidamente. Entre bastidores, de hecho, el italiano ya se prepara para la que será su primera temporada en la F1 con un programa de pruebas organizado por Mercedes que, en los últimos meses, le ha llevado a rodar con varios coches.

Sin embargo, Antonelli todavía no piensa en ello: "Ser piloto oficial el año que viene es algo que no he asimilado todavía. Me estoy dando cuenta poco a poco, pero creo que sólo me daré cuenta realmente cuando esté en la parrilla en Melbourne. Pero estoy muy contento, es un sueño que ya se ha hecho realidad", dijo en el Festival dello Sport organizado en Trento por la Gazzetta dello Sport.

"Me siento preparado para la F1. A nivel de velocidad creo que no será un problema y lo único en lo que habrá que trabajar mucho será en entender cómo se enfoca el fin de semana de la mejor manera y también en aprender los procedimientos. Habrá mucho que aprender, pero me veo preparado".

Aunque afirmó que aún no piensa en ello, el piloto italiano ya se ha fijado los primeros objetivos para el que será su primer año en la Fórmula 1, mirando desde un inicio a la parte delantera de la parrilla.

"Ganar algunas carreras sería un sueño. No será fácil, porque todos los equipos tienen un monoplaza competitivo, así que será muy difícil, pero ese es mi primer objetivo. Unos cuantos podios también estarían bien, pero el objetivo principal es lograr unas cuantas victorias", explicó.

Más sobre Antonelli: Fórmula 1 El responsable de los junior de Mercedes cuenta cómo creció Antonelli

Andrea Kimi Antonelli se sube al Mercedes para la FP1 en Monza: a partir de 2025 será piloto oficial. Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Mucho trabajo para aprender los procedimientos, volante, salidas, etc.

Si bien en las categorías inferiores Antonelli siempre ha sido un piloto acostumbrado a hablar muy poco por radio, para poder concentrarse en el pilotaje, en la F1 las comunicaciones son más normales, sobre todo con los ingenieros que le darán actualizaciones constantes no sólo para mejorar su rendimiento, sino también para poder gestionar el coche correctamente.

Uno de los aspectos clave para el joven piloto italiano será también aprender todos los procedimientos y personalizar el volante para que sea lo más cómodo posible. Algo que puede parecer infravalorado, pero que en realidad es de vital importancia para un novato.

"También será importante aprender a no perder la concentración cuando alguien te habla desde boxes, porque lo hace para darte una información útil. En los entrenamientos me hablan cada vez más, porque en la F1 es crucial aprender los procedimientos, así que cuando te piden un cambio tienes que saber qué botón tienes que tocar en el volante y qué hace".

"Todas estas son cosas que estoy aprendiendo y a las que me estoy acostumbrando, por eso también estoy haciendo test, no sólo para mejorar en términos de conducción, sino también para aprender los procedimientos y acostumbrarme a tener a una persona en la radio hablándote constantemente", dijo.

Antonelli también desveló una curiosidad, y es que Mercedes le pondrá un simulador para aprender a hacer salidas. Desde hace unos años, de hecho, las salidas en F1 ya no son asistidas, por lo que los pilotos tienen que aprender a encontrar el tacto adecuado al soltar el embrague. De esta forma, el italiano no sólo podrá adquirir experiencia con el software, sino también encontrar las primeras indicaciones que dar a los ingenieros sobre sus preferencias.

"Mercedes me enviará un volante y un simulador a casa para aprender las salidas, así podré practicar. El volante es el de la F1, así que también me ayudará a memorizar los botones, porque a altas velocidades no tienes tiempo de mirar el volante, tienes que sabértelo de memoria. Así que me enviarán este simulador no sólo para aprender a hacer salidas, sino también para memorizar los botones".

Su futuro compañero ya muestra su apoyo: Fórmula 1 Russell defiende a Antonelli y quita presión a su primer año en F1

Volante de Mercedes Foto de: Erik Junius

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!