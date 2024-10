El responsable de los junior de Mercedes cuenta cómo creció Antonelli

El Mercedes Junior Team está en boca de todos debido al anuncio del fichaje de Andrea Kimi Antonelli para convertirse en titular en el equipo de Fórmula 1 a partir de la temporada 2025. En una entrevista exclusiva con Motorsport.com, el responsable del grupo de formación de los alemanes, Gwen Lagrue, habló del italiano y de la marcha de Lewis Hamilton.

Pregunta: Han sido una semanas muy emotivas para el Mercedes Junior Team, especialmente tras la noticia de que Andrea Kimi Antonelli estará en el equipo de Fórmula 1 en 2025.

Respuesta: Además de las emociones, me gustaría centrarme en lo que hemos alcanzado con esto. Esta es la razón por la que comenzamos con el programa de la academia en 2026, y pronto tendremos dos pilotos a tiempo completo que saldrán de ahí, lo que nos llena de orgullo, pero es solo el primer paso, aún queda mucho por hacer.

George [Russell] se está preparando para asumir el papel de jefe en el equipo, y Kimi [Antonelli] aún tiene mucho que aprender antes de empezar su primera temporada de Fórmula 1. El objetivo es que sea igual de fuerte en 2026, las expectativas de Mercedes son muy altas, así que estará sometido a mucha presión, confío en él y en la escudería que le apoya, estamos construyendo una nueva era que durará los próximos años.

P: ¿Cuándo contactó por primera vez con Andrea Kimi Antonelli?

R: Le reclutamos en noviembre de 2017, en ese momento tenía once años, pero competía a nivel internacional en karting. Ese es un entorno muy competitivo, y a esa corta edad, ya tenía cinco o seis años de experiencia, en aquella época ya le habíamos visto hacer muchas cosas en la pista y, aunque había algunos aspectos que mejorar, tenía el talento bruto.

Entonces no tenía un método de trabajo fijo, habíamos visto cómo atacaba, defendía, se preparaba para los adelantamientos y gestionaba las carreras, ese es el talento. Después viene la actitud y comportamiento cuando se quita el casco, hay algunas 'señales de alarma' cuando nos relacionamos con jóvenes pilotos, algunos problemas de comportamiento, ya que algunos pueden haber ganado títulos, pero no tienen la actitud o el comportamiento adecuados, eso limita el desarrollo en categorías inferiores, no es una ciencia exacta, pero en el caso de Kimi Antonelli, nos dimos cuenta de que tenía un perfil único.

P: Andrea Kimi Antonelli parece haber sido seguido con especial atención por Mercedes en los últimos años, ¿qué le hace tan especial?

R: Todos nuestros pilotos tienen las mismas aptitudes básicas, lo que le hace único es que ha llamado la atención ganándolo todo en todas partes. En karting, fue campeón de Europa junior, y después dos veces campeón de Europa senior en 2021 y 2022, además de que en su primera temporada completa en la Fórmula 4 se llevó todos los campeonatos en los que participó, y casi todas las pole position.

Después, hizo lo mismo en su primer año en la FRECA, y eso es extraordinario, hace lo máximo que tiene a su disposición, y también lo está haciendo en su temporada en la Fórmula 2, donde supera regularmente a su compañero [Oliver Bearman].

P: ¿No es muy difícil quitarle toda la presión y las expectativas?

R: Desde el momento en el que empiezas a ganar y te unes a un programa como el de Mercedes a los once años, la presión es inmediata. Cuando debutó en el karting, y salió desde la pole position en la final del campeonato de Europa, la presión era enorme, pero lleva toda la vida enfrentándose a ella, y lo más importante es ayudarle a crecer, y después aumentar la presión de manera uniforme.

P: ¿Con qué criterios se evalúa a los jóvenes pilotos antes de entrar en el programa de las categorías inferiores?

R: Cada proyecto de piloto necesita su propio método, los criterios son importantes para nosotros, pero eso no significa que sean los mismos para otro programa de formación. Tenemos nuestro propio método, el cual comienza con el reclutamiento del piloto a una edad muy temprana, después desarrollamos un programa de desarrollo que va del karting a la Fórmula 1.

Lo hemos hecho con George, Estaban [Ocon] y Kimi, nuestra filosofía es centrarnos en un número relativamente pequeño de pilotos. No cogemos a cinco y volvemos a despedir a cuatro después de una temporada, nos damos tiempo para construir los proyectos, pero, por desgracia, a veces tenemos que decir adiós a pilotos, y eso ocurrió con Paul Aron después de 2023.

P: ¿Cuántas personas forman parte del Mercedes Junior Team?

R: Tengo la suerte de estar al cargo del programa, y puedo contar con Stéphane Guérin, que se ocupa de todo en la pista, y fue clave en el desarrollo de Kimi, mientras que Loïc Duval se incorporó en 2023, y se encarga del programa de Fórmula 4 de Alex Powell, además de que tenemos al seis veces campeón del mundo de karting, Mike Wilson, que se ocupa de los más jóvenes. También tenemos preparadores físicos y mentales para cada piloto, y hay personas que controlan el estado físico de ellos, es una red de la que yo soy el líder apasionado, y a medida que se acercan a la Fórmula 1, entran en contacto con los distintos departamentos del equipo.

P: ¿Le sorprendió la noticia de la marcha de Lewis Hamilton a principios de año?

R: Aunque la marcha en sí no fue muy sorprendente, sí lo fue en el momento y el lugar al que se dirige, pero llevábamos varios años preparándonos para cuando Lewis [Hamilton] dejara el equipo o si quería retirarse de la Fórmula 1. De hecho, es la razón por la que empezamos el programa, queremos preparar a Mercedes para el futuro, a largo plazo.

Puede que su marcha sea un poco prematura en nuestros preparativos y en el desarrollo de Kimi, pero también lo veo como una oportunidad para el equipo. En el fondo, el momento no es muy malo, llega justo antes de las nuevas normas de 2026, y no esperamos que nuestra escudería vuelva a estar al máximo nivel en 2025, así que es menos arriesgado, y Kimi puede prepararse perfectamente para el año siguiente.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!