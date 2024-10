Binotto: "Audi será un equipo ganador a partir de 2030"

Una larga charla con el Corriere della Sera. La primera entrevista de Mattia Binotto nos permite conocer el pensamiento del nuevo jefe de Audi en la Fórmula 1, tras su larga estancia en Ferrari, donde había escalado todos los rangos hasta convertirse en el director del equipo del Cavallino.

"Echaba de menos las carreras, echaba de menos el concepto de equipo. Pero sólo acepté volver porque parto de una hoja completamente en blanco. Es la fascinación de un nuevo reto", empezó diciendo.

La vida de Binotto comienza de nuevo a los 54 años con una aventura que podría parecer imposible.

"Con Ferrari estamos hablando de realidades diferentes, incluso la clasificación lo dice. La diferencia es inmensa, en todo, desde el tamaño hasta las herramientas. Pero encuentro muchas similitudes con el Ferrari de mis comienzos, en 1995. Una empresa en la que había que construir o reconstruir todo".

"En aquella época, además de reorganizar los departamentos y la metodología, había que formar a la gente para ganar. Inculcar la mentalidad de 'no estamos aquí sólo para participar'", explicó.

Mattia Binotto, gran jefe de Audi F1 en el garaje de Sauber Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

El suizo echaba de menos el mundo de la competición: "Tenía ganas de volver a empezar y el único reto atractivo para mí era Audi, el más ambicioso. No habría tenido sentido unirme a un equipo que ya está en funcionamiento. Aquí, en cambio, puedo construir, revivo parte de mi pasado y por eso es increíble".

Binotto ha aceptado un reto muy complicado, y algunos creen que le han llamado demasiado tarde, aunque él cree que todavía está a tiempo para conseguir sus objetivos.

"Estamos al principio de la escalada, delante de nosotros está el Everest y ahora sólo vemos la base. Estamos decidiendo por qué lado subir, es importante establecer una ruta. Si nos comparamos con nuestros rivales tenemos unas 400 personas menos, tenemos que ficharlas para poder competir al mismo nivel. Nuestra mejor opción es invertir en los jóvenes".

Nico Hulkenberg ya ha firmado con Audi y podría tener el papel de piloto experimentado, ya que pese a que su compañero aún no ha sido confirmado, todo parece indicar que la apuesta será por alguien más joven, como podría ser Gabriel Bortoleto o incluso Mick Schumacher.

Así lo explicó el ahora director de Sauber/Audi: "Podemos permitirnos el lujo de no tener prisa, ya que todos los demás equipos ya han decidido su alineación. Hay dos aspectos esenciales: por un lado, la experiencia para marcar el camino del crecimiento. Por otro, un piloto joven y con talento que nos acompañe en nuestro camino hacia la cima".

Cuando se le preguntó cuándo cree realmente que estarán en disposición de luchar por las primeras posiciones de la parrilla, dijo: "Otros equipos han tardado años. Todt llegó a Ferrari en 1993 y el primer título de constructores se ganó en 1999. Lo mismo pasó con Mercedes. Vamos a tardar entre 5 y 7 años, esperamos poder ser un equipo ganador en 2030".

Valtteri Bottas, por tanto, ya parece descartado, mientras que Mick Schumacher parece estar más en el juego de lo que parecía: "Sí, le estamos evaluando. Me he reunido con él y he hablado con él, le conozco desde hace mucho tiempo por haber formado parte de la Ferrari Driver Academy. Conozco todas sus virtudes, es uno de los nombres que tenemos en mente".

Mick Schumacher, piloto reserva del equipo Mercedes-AMG F1 con su novia Laila Hasanovic Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Tras 24 años en Ferrari, Binotto explica cómo ve ahora al equipo de Maranello: "Fred [Vasseur] ha sabido continuar el proyecto bajo el signo de la continuidad, no ha revolucionado una organización estructurada y funcional. También ha tomado sus propias decisiones. Obviamente, si Ferrari gana estoy contento porque conozco al equipo y sé cuánto esfuerzo se ha invertido en llevarlo a un cierto nivel".

Por otro lado, se le pidió su opinión sobre Newey: "Sin duda cambia el equilibrio interno. Adrian aporta un valor añadido, pero hay que gestionarlo dentro del equipo. Puede ser un ganador".

También es interesante descubrir que Binotto no habría fichado a Hamilton: "No. Pero hizo muy bien en irse a Ferrari. Yo no habría fichado a Lewis porque como Ferrari habría puesto los ojos en otros pilotos. Y si Charles Leclerc es el talento, es quien de alguna manera creo que debería llevarse a los méritos".

