Ferrari F1 explica la lucha de Sainz y Leclerc por el podio en Monza

El final de infarto de la carrera del Gran Premio de Italia 2023 de Fórmula 1 dejó una batalla entre los Ferrari en la que parecía que nadie era amigo, puesto que Carlos Sainz tenía un podio asegurado si su compañero no hubiera realizado varios ataques. Con mucha tensión, y con todos los tifosi preguntándose por qué ponían en riesgo una valiosa tercera y cuarta posición, Charles Leclerc trató de superar sin éxito al madrileño.

Por eso se le preguntó al director del conjunto de Maranello, Fred Vasseur, quien aseguró que sus pilotos tenían una "responsabilidad" en el circuito de Monza, delante de los aficionados de la escudería. Finalmente, el español consiguió descorchar el espumoso tras una intensa pelea en la que ambos casi se tocan y acaban fuera, pese a que el máximo responsable de los de rojo les dijo que no corrieran "ningún riesgo".

"Dije que no se iban a intercambiar [las posiciones]. Viendo la primera curva, tenían una responsabilidad, la mayoría bloqueó los neumáticos, pero les dijimos que no corrieran ningún riesgo", explicó a los micrófonos de DAZN antes de que se le insistiera si eso se mantendría. "Dependiendo de las circunstancias, pero acordamos a principios de la temporada que no habría un número uno, excepto si la situación estaba clara en el campeonato o si durante la carrera beneficiaba a la estrategia, como no era el caso hoy".

Al máximo responsable de Ferrari se le volvió a preguntar si al estar en Italia, sería una excepción a esa regla: "Espero que no [sea una excepción], obviamente, hemos tenido buenas carreras durante la temporada, como Canadá o Spa-Francorchamps. Estamos en buena forma, y creemos saber de dónde viene el problema que ahora debemos arreglar, pero, sin duda, Monza ha sido una buena [carrera]".

Además, el francés comentó la carrera de Carlos Sainz, quien subió a su primer podio de la temporada, y en el instante en el que se le propuso calificar su domingo como "completo", indicó: "Sí, sin duda, ha podido mantener a Max [Verstappen] a raya en la primera parte de la carrera, incluso a 'Checo' [Pérez] durante unas cuantas vueltas también".

"Charles [Leclerc], al final, ha hecho una carrera diferente, pero teniendo en cuenta dónde estaba, o donde ha sido mejor que con respecto al fin de semana anterior, ha mejorado en ritmo", comentó Fred Vasseur. "Después de los Libres 1, ha sido consistente, y ha sido muy constante en los entrenamientos, todo el fin de semana, muy fuerte".

Galería: las mejores imágenes de la carrera del Gran Premio de Italia 2023 de Fórmula 1

