Cargar el reproductor de audio

A pesar de que Red Bull y Ferrari se les escaparon y sumaron una victoria tras otra mientras ellos sufrían con el porpoising y el drag, Mercedes siempre insistió en que podrían ganar al menos una carrera en 2022.

Pero las oportunidades de romper esa mala racha y evitar irse de vacío parecían ir agotándose. Se vieron perjudicados por el tardío coche de seguridad en Zandvoort, no pudieron aprovechar una horrible parada en boxes de Max Verstappen en Estados Unidos y se equivocaron en su estrategia de neumáticos en México. Parecía que el tiempo corría en contra del equipo. Pero, aunque la reacción haya llegado tarde, puede finalmente, y de forma lógica, soñar con lograrlo en el GP de Sao Paulo de este fin de semana.

Para empezar, sus protagonistas, George Russell y Lewis Hamilton, ocuparán la primera fila de la parrilla antes de las 71 vueltas al Autódromo José Carlos Pace del domingo. Esa es la recompensa por el triunfo de Russell en la carrera al sprint más emocionante de las seis disputadas hasta ahora en F1.

Tras someter a Verstappen a una intensa presión durante la primera vuelta para dar inicialmente un respiro al sorprendente poleman Kevin Magnussen, Russell se mantuvo cerca del bicampeón. Después de que ambos despacharan al Haas, el británico se puso a rebufo y tiró de DRS.

Incluso antes de la zona de frenada de la curva a la izquierda de Descida do Lago, Russell había pasado definitivamente a Verstappen en esa tercera vuelta de batalla para dirigirse hacia la victoria final que le dio la medalla de oro del sprint (aunque no cuenta como triunfo para la temporada).

Mientras su compañero de equipo se escapaba con un margen de cuatro segundos, cinco vueltas más tarde Hamilton superaba a un Verstappen con el coche tocado -dañó su alerón delantero en un duelo con Carlos Sainz- en la recta de meta para hacerse con el tercer puesto. Eso se convertiría en el segundo puesto y un doblete de Mercedes en parrilla, porque Sainz tiene cinco posiciones de penalización por usar un quinto motor de combustión interna.

Incluso antes de que el RB18 tuviera daños, Verstappen estaba sufriendo. Para ser justos con Red Bull, no era una elección clara, pero la decisión de montar neumáticos medios cuando todos los pilotos, excepto Nicholas Latifi, utilizaban el compuesto blando, más rápido, fue contraproducente.

Aunque el piloto holandés pareció sobrevivir a la fase crítica del sprint manteniendo a raya a Russell al principio mientras calentaba los Pirelli C3 amarillos, la recompensa por usar ese juego, teóricamente más duradero, nunca llegó. Los entrenamientos libres habían revelado que la diferencia entre los dos compuestos de neumáticos era mínima. Los medios eran 0,3 segundos por vuelta más lentos que los blandos, aproximadamente la mitad de la diferencia habitual. Pero, sobre todo, los blandos no se desgastaban mucho más rápido. Eso significó que los Mercedes W13 no se desvanecieron ni en la parte final de la carrera.

Eso llegó cuando Verstappen ya estaba fuera de su zona de confort. A lo largo de las primeras carreras del año, reportó un subviraje persistente en todas las curvas, excepto en las de alta velocidad. Esa característica es lo que permitió a Sergio Pérez acercarse tanto a él al principio de la temporada, ya que Verstappen depende en gran medida del eje delantero para rendir más. Por lo tanto, correr con esos neumáticos y perder aún más agarre le perjudicó mucho el sábado.

"Simplemente estaba degradando mis neumáticos demasiado fuerte", dijo Verstappen. "De alguna manera, los medios no duraron nada. No teníamos ritmo. Pero incluso con el blando creo que no habríamos tenido el ritmo que tenía Mercedes. Eso es un poco preocupante para el domingo. Me estaba comiendo vivos los neumáticos".

Como los reglajes del coche están bloqueados desde antes de la clasificación del viernes, Red Bull se limita en gran medida a los ajustes del alerón delantero para configurar el coche de Verstappen a de cara a la carrera. Eso debería proporcionar a Mercedes cierta comodidad. Y, aunque a todos los efectos la FP2 fue una sesión aburrida, esa hora de entrenamientos podría dar a Mercedes una razón aún mayor para el optimismo.

Russell salió inicialmente con un juego de neumáticos blandos y marcó un tiempo medio de 1:16.04, según los cálculos de Motorsport.com. Fue el segundo más rápido después de Sergio Pérez. Es cierto que el mexicano saldrá cuarto junto a Verstappen, por lo que supone una importante amenaza. Pero sus tiempos llegaron mucho más tarde en la sesión que los de Russell, por lo que la décima que Checo tuvo de ventaja puede atribuirse en parte a la evolución de la pista. Verstappen también rodó con blandos usados al final de la sesión, pero fue en general una décima más lento que Russell, con Hamilton entre ellos.

Y después de la experiencia de prueba con los medios en la carrera al sprint, si Red Bull evitara usar los neumáticos amarillos en la carrera del domingo y se planteara usar los Pirelli duros con Verstappen, su primer stint de la FP2 fue tres décimas más lento que el de Russell y medio segundo más lento que las simulaciones de Hamilton con el mismo compuesto. Como referencia, también los tiempos de Pérez fueron los mejores con esas gomas, cinco centésimas más rápido que el heptacampeón.

La desafortunada elección de neumáticos de Verstappen para la carrera al sprint tiene la ventaja de que dispone de un juego extra de blandos nuevos para la carrera del domingo. Y con el título asegurado, sería correcto esperar que sea tan valiente como siempre si Mercedes deja la puerta entreabierta. Como dijo Russell: "Pensábamos que Max tendría una carrera bastante fácil, para ser sinceros. Sabíamos que si no estábamos por delante de él en la curva 1, iba a ser muy difícil. Empecé a atacar en las primeras vueltas. Y pensé: 'una vez que tenga algo de temperatura en sus neumáticos, se escapará...'. Mañana Max no tiene nada que perder, realmente. Así que va a conducir de forma agresiva".

Pero dejando de lado las heroicidades y las batallas rueda a rueda, el malestar de Verstappen con el coche, respaldado por cómo le fue en la carrera del sábado, y luego subrayado por sus tiempos en la FP2, sugiere que este fin de semana el piloto de Red Bull no ampliará su récord de victorias en una misma temporada a 15. Por primera vez este año, Mercedes podría ser considerado de manera realista como el favorito para ganar.

A modo de breve comparación, hablemos de Ferrari. Después de la desastrosa apuesta del equipo por los neumáticos intermedios en la Q3, que dejó a Charles Leclerc en la 10ª posición, este aprovechó la carrera al sprint para conseguir la sexta plaza. Será quinto en parrilla una vez que Sainz haya cumplido su sanción.

Él también criticó los "mierdosos" neumáticos medios en la FP2. Sus tiempos con el compuesto blando tampoco dan esperanzas. En la FP2, el monegasco se quedó a 0.6s de Russell y fue el sexto más rápido. Sainz estuvo sólo ligeramente por delante, por lo que la decepcionante exhibición de Ferrari en el GP México puede que no sea un hecho aislado. Es probable que su declive desde el GP de España, unido a la entrada en vigor de aquella directiva técnica de la FIA sobre los suelos se manifieste de nuevo.

De los dos equipos punteros, Mercedes no puede contar con que Red Bull no recupere del todo el terreno perdido de la noche a la mañana. De ahí que Russell y Hamilton se hayan comprometido a trabajar juntos para intentar conseguir la "inyección de moral" que supondría una victoria en el GP de Brasil. Eso podría dar lugar a una historia fascinante si no se cumple el plan.

Como ocurrió con decisión de correr con neumáticos duros en México, Mercedes puede ser acusado de ser demasiado conservador con sus decisiones desde el muro de boxes. Y podría decirse que la estrategia nunca ha sido el punto fuerte de los ocho veces campeones del mundo de constructores. Durante gran parte de su dominio en la era híbrida, simplemente no lo necesitaba al tener tanta ventaja de rendimiento sobre el resto de la parrilla. Ahora, sin embargo, el equipo no puede permitirse el lujo de equivocarse de nuevo si quiere romper esta sequía de triunfos y mantener a Verstappen detrás.

Una de las opciones que se barajan entre los pilotos es la de usar diferentes estrategias para maximizar las posibilidades de cubrir la amenaza de Red Bull. Como comentó Russell: "Vamos a competir entre nosotros de forma justa, seguro. Estoy seguro de que mañana dividiremos las estrategias para intentar cubrir todas las opciones. Y, ya sabes, espero que uno de nosotros salga contento mañana. Pero creo que ambos reconocemos, basándonos en la experiencia reciente, que probablemente tendremos que ir por caminos separados".

"Tener a Lewis y a mí primero y segundo en la parrilla nos va a dar algunas opciones en cuanto a estrategia. Y creo que vamos a tener que trabajar juntos para hacer algo diferente, para que uno de nosotros intente conseguir la victoria para el equipo mañana".

"Pero creo que entre los dos vamos a ser sin duda estratégicos para intentar conseguir esa victoria para el equipo. Creo que, como vimos en México, los dos hicimos la misma estrategia y al final nos afectó a los dos".

Sin embargo, esa divergencia podría separarlos. Pero Russell y Hamilton ya han insistido en que las órdenes de equipo no se ejecutarían para favorecer a un piloto sobre el otro. Ese espíritu de "dejarles correr" es bienvenido.Aunque, teniendo en cuenta las tres primeras curvas de Hamilton en el GP de México, cuando atacó a su segundo compañero de equipo para garantizarse un trato preferente en las paradas en boxes, esa filosofía también podría causar un dolor de cabeza si las estrategias se dividen y el piloto con el neumático teóricamente más lento va primero mientras Verstappen ataca por detrás. Seguramente entonces, si Mercedes quiere convertir en realidad su mejor oportunidad, se esperaría y se requeriría una intervención por mensaje de radio del mismísimo Toto Wolff.