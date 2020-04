Alonso: "Me quedé triste de que se me malinterpretara en este momento"

Días antes de que se declarase el estado de alarma en España, Fernando Alonso cuestionó las recomendaciones que hizo el Gobierno sobre la Salud Pública. Para entonces se habían registrado 3.000 contagiados por coronavirus y 50 muertes.

Las palabras que escribió Alonso en su cuenta de Instagram retumbaron y las reacciones no se hicieron esperar. El ex seleccionador español Vicente Del Bosque, poco dado meterse en polémicas, lanzó un mensaje en El Partidazo de COPE días después que parecía aludir al asturiano, en el que señalaba que "he visto a alguien que todavía protesta porque se han hecho las cosas muy mal y luego cotiza en el extranjero".

Alonso aclaró el malentendido en su cuenta y descartó seguir haciendo recomendaciones a la población.

En una intervención este miércoles por la noche en el programa especial de radio El Partidazo en El Transistor que organizaban conjuntamente Ondacero y COPE, Alonso fue preguntado por el cruce de declaraciones y puntualizó lo sucedido.

"No me quedé mal, me quedé triste por cómo se podía malinterpretar una cosa en un momento en el que hay que estar mas unido que nunca", contestó Alonso. "Mi única intención fue la de avisar para que mi país estuviera lo más preparado. Pero sin ningún genero de política. No tengo ni idea de política y no tengo ninguna inclinación política".

Mi hermana y mi cuñado son médicos, mi chica es italiana. Tengo socios en China. Conozco gente en Italia y todas las medidas que se retrasaban me chocaban. Ya incitaba a la gente que me conoce al confinamiento porque te interesa tu gente y tu país más que ningún otro".

"Nadie imaginaba, o cuesta creer, lo que al final ha pasado en el mundo. Veíamos lo de China como algo lejano. Luego Italia, piensas que va a haber un control mayor. Ha sorprendido a todo el mundo. Nos tiene como nos tiene ahora".

El bicampeón de Fórmula 1 está pasando el confinamiento en su residencia de Suiza, donde entrena lo que puede.

"Estoy en Suiza y aquí tienen las mismas normas de confinamiento que en España más o menos. Tengo una cinta de correr que tenía medio olvidada. Soy más de bicicleta y me ha dado la vida. Me he puesto una norma de hacer dos horas al día", concluyó.