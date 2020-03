Alonso cuestiona la gestión del coronavirus en España

Fernando Alonso cuando se moja, lo hace del todo. El asturiano opinó sobre la gestión de la pandemia del COVID-19 (coronavirus) que se está haciendo en España, donde ya hay más de 3.000 casos y más de 50 muertes.

Lo hizo en las historias de su Instagram, publicaciones que duran 24 horas pero que, en este caso, aún retumban. El asturiano comenzó compartiendo una publicación del Twitter del Gobierno de España sobre Salud Pública, en el que se recordaba que cuanto más despacio se propague el virus, más capacidad de actuación tendrá el sistema sanitario.

Sin embargo horas después, tras la comparecencia del presidente Pedro Sánchez, el bicampeón del mundo de Fórmula 1 volvió a su cuenta para escribir:

"Me quedo de piedra... Que reaccionaremos según evolucione la emergencia sanitaria (¿va a ser diferente en España?)".

"Que evite salir a la calle gente con síntomas... (¿los demás al parque? ¿a los bares?)".

"Que cada comunidad autónoma decida... (no se pillan los dedos ni queriendo)".

"Seguimos por detrás de otros países en cuanto a medidas, muchas a medias... Así que necesitaremos una responsabilidad individual, no podemos colapsar el servicio sanitario, no es solo por no enfermar, ¡es por no contagiar!".

"Responsabilidad, cada uno en su ámbito y su entorno. Y esto no es un tema personal, esto es un trabajo de equipo. De todos. Necesitamos quedarnos en casa un tiempo. Por nuestro bien".

Después de esas opiniones, publicó una foto donde se ve una importante cantidad de botellas de agua, que acompañó de un 'Listo. En casa 15 días', antes de dar las gracias a "médicos, enfermeros, sanitarios, farmacéuticos... a todos".

"Debemos dar como ellos lo mejor de nosotros mismos. Y ahora toca prevenir. En eso os vamos a ayudar entre todos. Frenemos los contagios #frenazoalvirus".

Por último, Alonso pidió consejo sobre películas y series que ver mientras dura la cuarentena.

