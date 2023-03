"Alonso demostró que podía ser campeón de F1 en su primera carrera"

Cargar el reproductor de audio

En el podcast oficial de la Fórmula 1 Beyond the Grid, Paul Stoddart, expropietario de Minardi, reflexionó sobre la temporada en la que debutó Alonso en su escudería con 19 años.

El piloto asturiano se unió a un equipo que estuvo muy cerca de quebrar antes de que la compañía europea de vuelos chárter de Stoddart lo comprara en diciembre de 2000, y llegó a su primera carrera en Melbourne al año siguiente con una experiencia mínima respecto al coche (PS01).

Stoddart cree que Fernando Alonso demostró desde su primera aparición en la pista en Melbourne que era una estrella en ciernes. Allí, el ovetense fue el 19º más rápido de los 22 pilotos que disputaron la clasificación con un coche que se había construido a toda prisa. En carrera, sorprendentemente acabó 12º por delante de Giancarlo Fisichella, de Benetton.

Antes de que Alonso dijese adiós el equipo para firmar un contrato como piloto de pruebas con la estructura Renault en 2002, Stoddart explicó que el ritmo endiablado de Alonso en Suzuka consolidó su opinión sobre el piloto español. El expropietario de Minardi también habló sobre el malentendido sobre una "vuelta de la gloria" en el warm up del GP de Japón.

"La primera carrera [confirmó mi opinión]: Melbourne 2001. Un coche que había hecho una prueba en recta durante 50 kilómetros. Eso es todo lo que tenía, y él le retorció el cuello y cruzó la línea de meta en la 12ª posición", dijo Stoddart.

"Ahora, si quieres otro momento, es Suzuka en 2001. En aquella época todavía teníamos el warm-up del domingo por la mañana y era tradición que si un piloto se iba a marchar, le vaciabas el combustible del coche y le dejabas hacer una vuelta de gloria".

"Todo eso estaba acordado conmigo. Me llamaron a una reunión de directores de equipo mientras se realizaba el warm-up del domingo y, por alguna razón que no sé, Fernando y su ingeniero no se pusieron de acuerdo en hacer esa vuelta de gloria".

"Pusieron combustible en el coche. Así que Fernando no tuvo realmente su vuelta de gloria; muy pocas veces se había quejado Fernando, pero esa fue una de ellas".

"Vino directamente a mí y yo ni siquiera lo sabía. Me dijo: 'No me he enfadado, pero han puesto más gasolina en mi coche'. Le dije, 'mira, no puedo hacer nada al respecto. Lo siento mucho, Fernando, dije que te dieran la vuelta de la gloria'. Pero Fernando no iba a dejarlo así".

"Si alguien mira la historia de esa carrera del domingo en Suzuka, Fernando hizo 53 vueltas de clasificación. Si alguna vez el mundo necesitó saber lo bueno que era, ¡mira esos vídeos!".

Stoddart explicó que la primera vez que se fijó en Alonso como piloto fue en la temporada 2000 de F3000; la escudería australiana European Arrows, con Mark Webber como piloto titular, se enfrentaba a menudo con el coche de Astromega pilotado por el asturiano.

Tras lograr la pole en Spa, Alonso batió a su compañero de equipo, Marc Goossens, por casi 15 segundos en una impresionante actuación en el circuito belga. Citando esa carrera, Stoddart respondió que "más o menos" sabía lo que le esperaba con Alonso en el equipo.

"En el año 2000, cuando competía con él en la Fórmula 3000, le vi pilotar en Spa. Me llamó la atención a lo largo de ese año, nunca se me fue de la cabeza esa brillante carrera en Spa".

"Pero Fernando, en aquellos días y aún cuando estaba con nosotros, era muy tranquilo y muy modesto. Se limitaba a hacer su trabajo".

"Vi esa carrera y lo que vi en él ese día fue 'este es un tipo que está destinado a ser campeón del mundo', incluso antes de que se subiera a un coche de Fórmula 1".

"Y no me equivoqué, salvo que debería haber ganado cuatro títulos, no dos", concluyó Stoddart.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!