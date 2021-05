Alonso, también con la camiseta más reivindicativa (y necesaria)

Ante la presión de Hamilton por luchar frente al racismo, la Fórmula 1 estableció en 2020 un periodo antes de las carreras para que los pilotos mostraran su postura y rechazo contra la discriminación racial.

Muchos se arrodillaron en la parrilla y todos, también los que no lo hicieron, usaron camisetas con lemas como 'End Racism' (Fin al racismo). Eso vino unido a la campaña 'We Race As One' de la propia F1 (Corremos como uno solo), que para este año ha cambiado su filosofía y ha retirado el arcoiris como símbolo.

Además, para la temporada 2021 la Fórmula 1 revisó los procedimientos y permitió que cada piloto decidiera qué gesto hacer y qué causa reivindicar. "Lo importante es que todos estén juntos en pleno apoyo a nuestras iniciativas sobre sostenibilidad, diversidad e inclusión y comunidad", explicaba un portavoz de la categoría.

Así, desde el gran premio que abrió el curso se ha reservado un espacio de un minuto que en el programa aparece como 'We Race As One Gesture', justo antes del himno nacional del país anfitrión, y ya en el GP de Bahrein vimos que muchos pilotos siguen arrodillándose, mientras que el resto simplemente respeta de pie.

En cuanto a las camisetas, Hamilton, que en 2020 generó polémica y obligó a la FIA a prohibir mensajes en el podio cuando subió a recoger su premio en Mugello con una camiseta denunciando la brutalidad policial, sigue siendo la voz discordante.

En el GP de Bahrein, Hamilton llevaba una camiseta que decía 'Actions speak louder than words' (las acciones hablan más alto que las palabras), y mientras casi todos los demás tenían una de 'We race as one', Sebastian Vettel y Mick Schumacher, los dos alemanes de la parrilla, sorprendieron con una camiseta más reivindicativa que daba altavoz a más causas.

Sobre fondo negro, varias líneas con letras de colores dicen en esa camiseta "Science is real / Black Lives Matter / No human is illegal / Love is love / Women's rights are human's rights / Kindness is everything" (La ciencia es real / Las vidas negras importan / Ningún humano es ilegal / El amor es amor / Los derechos de las mujeres son los derechos humanos / La amabilidad lo es todo).

La camiseta se le vio por primera vez a Hamilton en una de las últimas carreras de 2020, y en las primeras de 2021 varios se han ido sumando a Mick Schumacher y Vettel. Los pilotos de McLaren (Lando Norris y Daniel Ricciardo) y Valtteri Bottas lo hicieron en el pasado GP de Portugal, y en el reciente GP de España también llevaban esa camiseta Fernando Alonso, Esteban Ocon, Antonio Giovinazzi y Lance Stroll.

Una camiseta que, además de los colores del arcoiris, alza la voz contra los negacionistas de la ciencia, contra el machismo, el racismo y envía un mensaje de paz. Porque, puestos a defender cosas ajenas a lo puramente deportivo, todas merecen un grito fuerte.

Galería: los pilotos de F1 con la camiseta Black Lives Matter, No human is illegal, Love is love, Women's rights are human's rights, Kindness is everything

