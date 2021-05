Fue un domingo ocupado y agridulce para ambas partes. Ferrari disputó el GP de España, cuarta prueba de la temporada, donde Charles Leclerc luchó por el podio y acabó cuarto, mientras que Carlos Sainz se vio enredado en el tráfico y terminó séptimo.

Pero peor fue para la Juventus, que perdió 0-3 en su estadio contra el Milan y ve complicarse la posibilidad de clasificarse para la Champions League 2021. Y este lunes, cuando la Scuderia ya estaba de vuelta en Maranello, altos cargos del equipo italiano y su máxima estrella, Cristiano Ronaldo, han visitado las míticas instalaciones de Ferrari.

A Ronaldo se le vio con John Elkann y Andrea Agnelli, CEO y administrador respectivamente de Exor, una sociedad de inversión que tiene el 63,77% de las acciones de la Juventus de Turin y el 22,91% de Ferrari.

De hecho Andrea Agnelli es el presidente de la Juve. Y es que la familia Agnelli ha sido históricamente el vínculo de unión entre la escudería más gloriosa de la Fórmula 1 y la 'Vecchia Signora', y la expedición a Maranello ha sido únicamente por motivos institucionales.

Además de recorrer con admiración la fábrica, Cristiano Ronaldo estuvo con los dos pilotos titulares de Ferrari, Leclerc y Sainz, y la Scuderia publicó la foto (que abre este artículo) en sus redes sociales, donde se ve que el monegasco y el español recibieron una camiseta firmada del 7 portugués.

Aunque en la imagen no aparecen juntos, no hay que descartar que Sainz le hiciera algún guiño a Cristiano con un posible regreso al Real Madrid, ya que juntos escribieron páginas doradas de la historia del club del que Carlos es fan. Ronaldo no tiene contrato para 2022, pero precisamente hoy Pavel Nedved, vicepresidente de la Juve, aseguró que seguirá.

Disfruta de estas fotos

La partita del cuore 2019, con Vettel, Leclerc y Giovinazzi junto a Francesco Totti, Cristiano Ronaldo, Pavel Nedved y Andrea Pirlo, entre otros 1 / 10 Carlos Sainz Jr., Renault Sport F1 Team, y Fernando Alonso, McLaren 2 / 10 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Cristiano Ronaldo con su nuevo Audi 3 / 10 La partita del cuore 2019, con Vettel, Leclerc y Giovinazzi junto a Francesco Totti, Cristiano Ronaldo, Pavel Nedved y Andrea Pirlo, entre otros 4 / 10 La partita del cuore 2019, con Vettel, Leclerc y Giovinazzi junto a Francesco Totti, Cristiano Ronaldo, Pavel Nedved y Andrea Pirlo, entre otros 5 / 10 La partita del cuore 2019, con Vettel, Leclerc y Giovinazzi junto a Francesco Totti, Cristiano Ronaldo, Pavel Nedved y Andrea Pirlo, entre otros 6 / 10 La partita del cuore 2019, con Vettel, Leclerc y Giovinazzi junto a Francesco Totti, Cristiano Ronaldo, Pavel Nedved y Andrea Pirlo, entre otros 7 / 10 Cristiano Ronaldo e Lewis Hamilton 8 / 10 Foto de: Divulgacao Carlos Sainz Jr., Renault Sport F1 Team mira la final de la Champions League 9 / 10 Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Force India, Carlos Sainz Jr., Renault Sport F1 Team y Daniel Ricciardo, Red Bull Racing 10 / 10 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images