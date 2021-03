Los pilotos de la F1 podrán decidir qué gesto hacer en la parrilla

El año pasado, los pilotos de Fórmula 1 tuvieron una plataforma para mostrar su postura en la lucha contra el racismo, con un momento especial reservado antes el inicio de la ceremonia de los himnos nacionales en cada una de las carreras.

Pero el gesto de arrodillarse dividió la opinión de los pilotos, y no todos optaron por seguir este gesto.

Mientras Lewis Hamilton lideró al grupo que continuó haciéndolo en la temporada, seis de los 20 pilotos (Charles Leclerc, Carlos Sainz, Max Verstappen, Daniil Kvyat, Antonio Giovinazzi y Kimi Raikkonen) no se arrodillaron, pero mostraron su apoyo ante el movimiento contra el racismo.

La cuestión de si continuar o no con este periodo de tiempo se discutió entre los pilotos y el CEO de F1, Stefano Domenicali, en una reunión durante la pretemporada en Bahrein donde se acordó un nuevo plan.

Para 2021, la Fórmula 1 modificará el enfoque de su campaña We Race as One, con el icónico arcoiris eliminado, además de introducir cambios en cuanto a lo que se puede hacer en la parrilla.

Si bien se reservará un tiempo determinado para continuar con el apoyo a la lucha contra el racismo, la máxima categoría quiere usar ese espacio para mostrar un apoyo unido a una serie de temas importantes en los que consideran que deben generar conciencia, como son la sostenibilidad, la diversidad y la inclusión.

Desde el Gran Premio de Bahrein de este fin de semana, los pilotos volverán a reunirse en la parrilla, pero se hará de forma colectiva como muestra de apoyo a We Race as One.

Acto de apoyo a la lucha contra el racismo de la Fórmula 1 2020 en Bahrein

Los pilotos tendrán total libertad para elegir y hacer cualquier gesto que deseen durante este período, por lo que aquellos que quieran seguir arrodillándose podrán continuar con ello.

Un portavoz de F1 dijo: “Toda la Fórmula 1 está unida en su apoyo a #WeRaceAsOne y todos los pilotos mostrarán su propio respaldo a la iniciativa antes del Gran Premio”.

“Los pilotos serán libres de mostrar su compromiso a este movimiento a su propia manera antes de la carrera y no será necesario que hagan un gesto específico. Lo importante es que todos estén juntos en pleno apoyo a nuestras iniciativas sobre sostenibilidad, diversidad e inclusión y comunidad ".

Hamilton dijo a principios de este año que sentía que 2021 ofrecía una oportunidad para emprender más medidas y no solo quedarse en un gesto como la forma de mostrar su apoyo.

“No creo que lo más importante sea que todos se arrodillen”, expresó el siete veces campeón del mundo “Creo que se trata más de las acciones que tomamos en segundo plano. Las cosas pasan y entonces parece que todo se apaga. Es importante que siga siendo un tema que afecte a mi día a día y al de tanta gente”.

Así fueron algunos momentos previos en algunas carreras de la F1 2020

