La primera ceremonia de la F1 2021: ¿quién se arrodilló?

Los 20 pilotos de Fórmula 1 formaron en la ceremonia previa a la parrilla del GP de Bahrein 2021 en dos filas paralelas a los boxes sobre una lona oscura con el eslogan We Race As One (Corremos como uno solo).

Esta temporada, el arcoíris característico del año 2020 ha desaparecido y la categoría ha actualizado sus objetivos de concienciación social para 2021.

"Si bien la pandemia de COVID-19 es todavía una batalla en curso, estamos centrando la plataforma en los tres pilares centrales de nuestra estrategia medioambiental, social y de gobierno corporativo", apuntó en febrero la organización de la F1.

“Esos pilares son la sostenibilidad, la diversidad, la inclusión y la comunidad. Estas áreas son una prioridad para el deporte y en las que ya se ha avanzado, pero aún tenemos más compromisos que cumplir en los próximos meses y años".

Los pilotos pudieron elegir si arrodillarse o no (como en 2020) y también la vestimenta que llevar, tras lucir el año pasado todos -menos Hamilton, que fue variando los mensajes- una negra con el leman End racism (Fin al racismo).

En esta primera ceremonia de 2021, todos llevaron una negra encima de sus monos que decía We Race As One, pero hubo tres pilotos con una camiseta diferente: Lewis Hamilton, Sebastian Vettel y Mick Schumacher.

El piloto británico, siete veces campeón del mundo, lució una versión con el eslogan "Actions speak louder than words" (las acciones hablan más alto que las palabras). Por su parte, Vettel y Mick Schumacher reivindicaron más acciones, y sus camisetas decían: "Science is real / Black Lives Matter / No human is illegal / Love is love / Women's rights are human's rights / Kindness is everything (La ciencia es real / Las vidas negras importan / Ningún humano es ilegal / El amor es amor / Los derechos de las mujeres son los derechos humanos / La amabilidad lo es todo".

Pero...

¿Qué pilotos se arrodillaron en la parrilla del GP de Bahrein de F1?

Los pilotos que se arrodillaron contra el racismo antes de la primera carrera de la F1 2021 fueron Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, George Russell, Lance Stroll, Lando Norris, Daniel Ricciardo, Mick Schumacher, Pierre Gasly, Sergio Pérez y Nicholas Latifi. Es decir, se arrodilló la mitad de la parrilla.

No se arrodillaron (pero se mantuvieron de pie, casi todos con las manos atrás y con total respeto) Fernando Alonso, Carlos Sainz, Kimi Raikkonen, Charles Leclerc, Antonio Giovinazzi, Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Nikita Mazepin y Max Verstappen.

Además, en las pantallas y en redes sociales la Fórmula 1 publicó un vídeo de concienciación con diversas causas sociales

