Alonso y su 2007 contra Hamilton: "No estuvimos bien gestionados"

Hay pocos circuitos cuyo asfalto y sus muros puedan contar tantas historias vividas como el Autódromo Jose Carlos Pace, comúnmente conocido como Interlagos. Allí se han vivido multitud de episodios épicos y dramáticos, y ha sido la pista donde se han decidido varios mundiales.

Por ejemplo Fernando Alonso nunca ha ganado allí, pero jamás olvidará ese lugar como el sitio donde se coronó en dos ocasiones como campeón de la F1, en 2005 y 2006.

También allí perdió otros dos títulos, en 2007 y en 2012. Del primero se habló este jueves en la víspera del GP de Sao Paulo (así se llama este año la carrera de Brasil). A Alonso le emparejaron en la rueda de prensa de la FIA junto a Hamilton, su compañero en ese 2007 donde Kimi Raikkonen y Ferrari acabaron llevándose el título aprovechándose de la 'guerra civil' que el debutante Lewis y el fichaje estrella de McLaren libraron durante todo el curso.

A Lewis Hamilton le preguntaron cómo de difícil era este campeonato frente a Max Verstappen respecto a los de 2007 o 2008, y el de Mercedes declaró: "Todos los años son siempre duros. Este año, obviamente, nos han cortado las alas. Así que sin duda ha sido más difícil desde un punto de vista operativo explotar al máximo el coche. Pero la batalla que tuvimos cuando éramos más jóvenes fue dura contra los Ferrari, que eran muy fuertes en ese momento, así que es similar. No diría que un campeonato fuera más complicado que otro, todos han sido duros a su manera".

Esa pregunta solo iba dirigida al heptacampeón, pero Alonso quiso responder: "Sí, sobre 2007 sí. Todos cambiaron desde ese año. Solo puedo hablar por mí, pero está claro que eres diferente cuando tienes 13 años más que entonces, eres más maduro".

"Y ves las cosas diferentes y tal vez, como dije muchas veces, no creo que estuviéramos bien gestionados ese año. Teníamos un coche muy competitivo. Pero logramos perder contra los Ferrari, que eran rápidos, sí, pero no creo que tan rápido como nosotros. Pero, como dije, no estábamos bien manejados, aunque aun así tengo buenos recuerdos de ese año. Ojalá pudiéramos volver a esos días y luchar juntos por el campeonato".

Alonso también tuvo que responder a una pregunta con trampa, la de si preferiría tener un Mercedes W12 o un Red Bull RB16B para jugarse este mundial 2021.

"No sé...", contestó antes de que Hamilton le cortara. "¡Quieres el más rápido!". Y el turno de palabra de nuevo pasó al español: "No lo sé. Creo que cada fin de semana ha tenido altibajos en términos de competitividad. Es difícil, desde fuera, saber realmente lo que están haciendo y algunos fines de semana parece más fuerte el Mercedes y otras veces el Red Bull, pero va a ser interesante desde fuera. Nos encantaría estar en esa posición. No lo estamos, pero al menos disfrutamos de la pelea".

El periodista insistió en que Alonso tenía que elegir un coche, y cogió el camino del medio: "No puedo decir nada. ¡El Alpine!".

El tercer intercambio de pareceres entre Hamilton y Alonso llegó cuando al de Oviedo le preguntaron cuántos coches de F1 tiene en su museo. "18", dijo. Y Hamilton reaccionó: "¿También el McLaren?", mostrándose sorprendido cuando Fernando respondió que sí.

La siguiente pregunta, por tanto, fue para él: "Pareces sorprendido de que Alonso tenga un McLaren de 2007, ¿quizás es una señal de que al principio de tu carrera no negociabas tan bien con Ron Dennis?". A lo que Hamilton replicó con una sonrisa en la cara: "Bueno, quiero decir, cuando tuve la oportunidad de correr, lo habría hecho gratis. Así que sí, no tenía mucho poder de negociación cuando llegué, por supuesto. Pero luego tuve la oportunidad de comprar uno y no lo hice".

