Exclusiva: por qué Williams cree que sobrevivirá al dolor a corto plazo

El británico no aprieta el botón del pánico a pesar de ver cómo el ritmo de progreso de Williams se ralentiza durante la temporada 2024 de Fórmula 1. Al final de la última campaña, James Vowles vio a la escudería escalar hasta la séptima posición del mundial de constructores tras acumular 28 puntos, y recibió grandes elogios.

Sin embargo, ahora que lleva casi dos años como director, en el ecuador del curso y en la pausa veraniega, ocupan la novena plaza con solo 4 unidades. Sería fácil decir que la luna de miel ya terminó y que, desde fuera, han retrocedido, aunque el inglés quiere dejar las cosas claras y señaló que cuando asumió el cargo, ilustró cómo se conseguirían algunos éxitos rápido.

Aunque lo que queda claro en nuestras conversaciones es que no se conforma con estar en mitad de la tabla, y aspira a que los de Grove vuelvan a luchar por las victorias, pero todavía tiene que pasar por un mal trago inicial: "Tenemos que retroceder un poco, y he aquí por qué, es simplemente porque estoy invirtiendo en 2026".

"Hacer una transformación significa que estoy pidiendo a la gente que se comprometa, no pasa nada, me siento completamente cómodo con ello", dijo en el Gran Premio de Hungría.

"Incluso en la fábrica la otra semana, hubo una pregunta sobre, '¿estamos contentos pasando esta cantidad de tiempo trabajando en el futuro, para tener que comprometernos ahora?', y te diré lo mismo, estoy 100% seguro de que es lo correcto, porque no quiero ser séptimo, octavo o noveno", continuó. "Quiero que el 2026 sea bueno, mientras que los demás están centrados en 2024 y 2025".

"No todo el mundo puede trabajar en el monoplaza de 2026, pero mientras hagamos lo correcto para recortar distancias, si ocurriera lo peor, no me importaría", añadió. "Mientras pueda ver que se avanza en el desarrollo de los sistemas para 2026, sé que puedo traducirlo en un porcentaje de éxito mucho mayor".

"¿Siento más presión? No, porque me siento satisfecho de que esto sea un plan plurianual de unos cinco años", explicó. "El consejo lo sabe, los inversores también, y yo me siento muy cómodo".

James Vowles recibió una sacudida al asumir el cargo de Williams, al encontrarse con un modelo anticuado de producción y desarrollo. Ahora está en proceso de reclutar al personal adecuado para ayudar a avanzar, sobre todo al convencer a Carlos Sainz para que firmara de cara al futuro.

El inglés es ambicioso y afirmó que el progreso no debe juzgarse por lo ofrecido esta temporada: "No había duda de que había muchos problemas [cuando se compró el equipo por parte de Dorilton Capital], muchos de ellos siguen presentes hoy en día, no nos hemos librado, pero lo que pudimos hacer a corto plazo fue trabajar en pequeñas partes, lo que produce frutos con bastante rapidez".

"Sin embargo, hay un 'pero', dentro de lo que tenemos en este momento, el tiempo y los recursos son limitados, y con un límite de costes no se puede hacer nada", continuó.

El esfuerzo de Williams: Fórmula 1 Williams F1 anuncia varios fichajes técnicos de alto renombre

"No obstante, también limita la cantidad que puedo cambiar en un año, así que hay dos cosas. Las cantidades que puedo invertir ahora y las que puedo en el futuro, y tienes que ir hacia una o a la otra", señaló. "En términos de 2024 y 2025 hemos comprometido mucho el ahora para el futuro, y sufriremos por el momento, y eso se combina con algunos de los cambios tecnológicos que hicimos, el impacto de eso fue peor de lo esperado".

James Vowles compaginó su futuro trabajo en Williams con la paternidad y la reforma de su casa y, aunque admitió que a veces se hacer cargo de demasiadas cosas, afirmó que le encantan todos los aspectos de su ajetreada vida: "Ahora estoy más ocupado, hago demasiadas cosas, pero no me arrepiento, así que en el espacio de un año decidí cambiar de trabajo".

"Estamos renovando una casa de 170 años, tenemos una hija pequeña y un cachorro, así que creo que hemos marcado todas las casillas que se pueden, pero no me arrepiento de nada porque soy una persona a la que le encanta aprender, esforzarse hasta el agotamiento", dijo. "Crees que tienes que poner un límite y superarlo. Personalmente, lo que he aprendido de mí mismo es que tengo mucha más habilidad y fuerza de lo que creía, pero no sabes lo bueno que puedes llegar a ser hasta que te esfuerzas".

"Puedes meterte en una situación así y hundirte o nadar. Sentí que me balanceaba con bastante felicidad y, como resultado de ello, es por lo que estoy muy cómodo en este momento, así que, desde una perspectiva personal, es todo lo que esperaba", continuó.

Después de admitir que se hizo cargo de demasiadas cosas, no estaría de más preguntar por esas mejoras en casa y si con 45 años se pone manos a la obra: "Tengo la suerte de contar con dos directores de proyecto que son brillantes. Me han permitido involucrarme de forma dramática, mi trabajo es que paso una hora y media allí y en ese tiempo tomamos 4.000 decisiones, y luego ellos se van y lo hacen".

"No tengo que ir a comprobarlo todos los días porque sé lo que van a hacer al más alto nivel", afirmó. "Es una mezcla de empoderamiento, pero la toma de decisiones sigue viniendo de mí".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!