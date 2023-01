El campeón de motos dice adiós al Dakar 2023 desde el hospital

Cargar el reproductor de audio

Sea Camp-. El primer día de acción en el Rally Dakar 2023 comenzó de la mano de las dos ruedas, con Sam Sunderland defendiendo su título tras una Prólogo en la que concluyó en la décima posición, por lo que tenía una pequeña opción a tener una buena plaza de partida. El británico empezó en el 22º lugar en el bucle que inauguraba la carrera en Arabia Saudí, pero a partir del kilómetro 52 todo se acabó para el de GasGas.

La clasificación indicaba que el de Southampton regresaba a donde estábamos acostumbrados a verlo, en lo más alto en el primer punto de control en el km 37, pero en la llegada al segundo lugar en donde se registraba un crono oficial, el inglés no aparecía.

Eso se debía a un fuerte accidente que provocó que tuviera que ser evacuado en helicóptero con la ayuda previa de Matthias Walkner, quien se paró para comprobar el estado del piloto, aunque recuperará todo ese terreno.

En la noche saudí, Sunderland escribió en sus redes sociales un mensaje para tranquilizar a todos sus seguidores: "Gracias por todos los amables mensajes, estoy más o menos bien, un omóplato roto, un gran hematoma en la espalda y una conmoción cerebral".

"Me siento bastante avergonzado de estar aquí escribiendo esto, estar fuera del Dakar en el primer día es algo difícil de tragar, primero quiero expresar mi decepción por mi equipo que ha trabajado tan duro para darme las herramientas para defenderlo [el título]", continuó el británico. "Estos momentos son los que hacen que las victorias sean tan especiales, me sentí muy bien esta mañana y estaba liderando la parte en la que piloté, luego me encontré con una piedra debajo de la arena en un río y tuve un accidente bastante violento".

El de GasGas agradeció mucho la actuación de Matthias Walkner, que se paró a conocer su estado físico cuando lo vio en el suelo de Arabia Saudí: "Gracias Matthias Walkner por parar para ayudarme a mí y al equipo médico del Dakar para asegurarse de que estaba a salvo".

"Intentaré aprender de eso, y espero que mis compañeros de equipo puedan traer a casa el resultado que el equipo se merece. Gracias", insistió Sunderland desde el hospital tras despedirse de toda opción a retener su cetro en la carrera más dura del mundo.