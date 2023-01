Al Attiyah, en dificultades: "Estuvimos perdidos 5 o 6 minutos"

Cargar el reproductor de audio

Sea Camp-. El defensor de la corona del Rally Dakar no comenzó de la mejor manera posible en Arabia Saudí: Nasser Al-Attiyah tuvo muchos problemas con la navegación en la primera especial en el bucle de 368 kilómetros. El de Toyota se encontró con varios contratiempos, o mejor dicho, se perdió, puesto que la navegación de Matthieu Baumel no fue la mejor de su trayectoria.

Como reconoció al micrófono de Motorsport.com, el del Hilux T1+ pasó "cinco o seis minutos" intentando encontrar el rumbo correcto en la primera etapa por el verdadero desierto, donde las dunas y los cañones fueron los protagonistas principales.

Crónica de la Jornada 1 del Dakar 2023 en Coches: Sainz empieza el año por todo lo alto en el Dakar 2023

El campeón de la pasada edición dijo: "La etapa fue bien, pero un poco difícil por la parte de la navegación, estuvimos un poco perdidos por cinco o seis minutos. Pudimos volver a la dirección normal, pero está bien, [acabamos] séptimos, y será bueno para mañana".

Como se conoció poco después de acabar el día, Stéphane Peterhansel sufrió dos pinchazos que le hicieron finalizar octavo, justo por detrás de Al Attiyah, y sobre eso se le preguntó, para saber el nivel de dificultad que había representado la jornada en ese aspecto: "Es difícil, es muy difícil para todo el mundo, no es fácil para los pinchazos, pero sigue siendo pronto [para sacar conclusiones generales]".

Al que señaló como máximo rival antes de comenzar el Rally Dakar, Sébastien Loeb, fue segundo, muy cerca de Carlos Sainz, y cuando se le puso sobre la mesa lo que había hecho el francés, el de Toyota contestó: "Porque no tuvo problemas mecánicos, la mayoría de la gente tuvo problemas al principio de la etapa, pero Seb [Loeb] tuvo un gran inicio".

El qatarí reconoce que no sabe lo que hará en la siguiente etapa, y prefiere esperar, pero contó que "por supuesto" irá al ataque desde esa séptima plaza que consiguió en el primer día de fuego real: "No lo sé, vamos a esperar y ver qué nos depara mañana".

El día se complicó en el momento en el que algunos pilotos se perdieron, y Lucas Cruz, el copiloto de Carlos Sainz comentó la jugada su homónimo de Toyota, Baumel. El español explicó lo que le había pasado a la dupla del Hilux T1+ mientras que celebraba su triunfo: "Solo he hablado con Matthieu [Baumel] y me ha dicho que en una zona se han ido muy a la izquierda, y ya cuando cambias de valle es un lío para volver. El resto no sé qué han hecho".

"No era fácil porque cuando tienes un rumbo medio es muy fácil el cambiarte de valle. Vas con el mismo rumbo, pero luego no llegas a encontrar la siguiente nota, es un poco lotería", concluyó el barcelonés.

#200 Toyota Gazoo Racing Toyota: Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel 1 / 18 Foto de: A.S.O. #200 Toyota Gazoo Racing Toyota: Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel 2 / 18 Foto de: Red Bull Content Pool #200 Toyota Gazoo Racing Toyota: Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel 3 / 18 Foto de: Red Bull Content Pool #200 Toyota Gazoo Racing Toyota: Nasser Al-Attiyah 4 / 18 Foto de: Red Bull Content Pool #200 Toyota Gazoo Racing Toyota: Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel 5 / 18 Foto de: A.S.O. #200 Toyota Gazoo Racing Toyota: Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel 6 / 18 Foto de: A.S.O. #200 Toyota Gazoo Racing Toyota: Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel 7 / 18 Foto de: A.S.O. #200 Toyota Gazoo Racing Toyota: Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel 8 / 18 Foto de: Red Bull Content Pool #200 Toyota Gazoo Racing Toyota: Nasser Al-Attiyah 9 / 18 Foto de: Red Bull Content Pool #200 Toyota Gazoo Racing Toyota: Nasser Al-Attiyah 10 / 18 Foto de: Red Bull Content Pool #200 Toyota Gazoo Racing Toyota: Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel 11 / 18 Foto de: Red Bull Content Pool #200 Toyota Gazoo Racing Toyota: Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel 12 / 18 Foto de: Red Bull Content Pool #200 Toyota Gazoo Racing Toyota: Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel 13 / 18 Foto de: Red Bull Content Pool #200 Toyota Gazoo Racing Toyota: Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel 14 / 18 Foto de: A.S.O. #200 Toyota Gazoo Racing Toyota: Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel 15 / 18 Foto de: A.S.O. #200 Toyota Gazoo Racing Toyota: Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel 16 / 18 Foto de: A.S.O. #200 Toyota Gazoo Racing Toyota: Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel 17 / 18 Foto de: A.S.O. #200 Toyota Gazoo Racing Toyota: Nasser Al-Attiyah, Mathieu Baumel 18 / 18 Foto de: Charly López / A.S.O