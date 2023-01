Barreda explica la sanción recibida en la jornada 1 del Dakar 2023

Cargar el reproductor de audio

Sea Camp-. Joan Barreda acabó cuarto en la primera etapa del Rally Dakar 2023, a pesar de una sanción que llegó a varios pilotos horas después de volver al vivac. Una zona de control de velocidad jugó una mala pasada a los competidores, y el español, que habría sido segundo, se tuvo que conformar con aferrarse al top 4, a 45 segundos del finalmente ganador, Ricky Brabec.

Explicando ante los medios sus problemas en ese punto del recorrido de este domingo, Barreda admitió un despiste que le hizo reaccionar tarde: "Al principio de la especial, ha sido ahí en un radar que había un CP. Al principio he entrado un poco... no demasiado concentrado. En los primeros kilómetros se me acumulaba un poco todo. Y en el cambio de 50 km/h a 30 km/h no lo he visto rápido y he penalizado".

Tras ese contratiempo, Barreda logró avanzar hasta ser de los más rápidos: "A partir de ahí he intentado centrarme un poco más, ir más concentrado y no cometer errores. Y ya a partir del km 100 he empezado a fluir mejor y con mejores sensaciones".

"De todas formas, ha sido una etapa dura, con mucha arena blanda en unas zonas y luego una zona de muchas piedras, muy técnica, y la verdad es que a pesar de todo ha salido un buen día, un día sólido", resumió.

El español admitirse más cómodo con la segunda parte de esta primera etapa, con una naturaleza que se ajusta más a sus gustos y su estilo: "Era más arenosa, más de mi estilo, más rápida. La primera parte era todo cañones con muchas piedras, más trial. Ahí siempre me cuesta un poco más. Estos primeros días siempre me cuesta más y después cuando es un desierto más abierto y etapas más rápidas, ahí me gusta un poco más".

Este buen inicio confirma el gran momento en el que llegaba Barreda, que celebra mantener sus buenas sensaciones: "El feeling era bueno, ya lo dije antes del Dakar que había entrenado bien, que había hecho bastantes kilómetros, y las sensaciones que tenía eran esas. Está claro que al final hay que verlo en carrera pero ya llevamos muchos años y al final lo que más importa es cuando tienes las sensaciones".

Con el reglamento del Dakar, con el que la posición de salida en la jornada siguiente la marca la plaza que se ocupa en la anterior, Barreda se muestra satisfecho respecto a desde dónde arrancará. "La cuarta posición está bien", dijo antes de analizar cómo había influido eso en la jornada de este domingo: "Ya cuando hemos visto que salían muchos pilotos desde atrás tirando todos muy fuerte con pequeñas diferencias, en los refuelings y neutralizaciones hemos visto que todos íbamos en tiempos muy juntos. Asi que era importante mantenerse, pero no servía de mucho apretar mucho y tomar riesgos innecesarios para ganar un minuto más, porque realmente las diferencias eran mínimas".

Respecto al lunes, en la Etapa 2, admitió que espera que sea complicada, por lo que tratará de minimizar pérdidas: "A priori, por lo que sabemos, será bastante piedra. Es algo que no me gusta tampoco, pero teóricamente es la etapa de más piedras del Dakar y al final tengo que intentar que para mí sea un trámite, no cometer errores grandes y estar concentrado".

"Saldremos en el grupo delantero y habrá que estar muy concentrados con la navegación. Salir delante está claro que con pistas así tan pedregosas tienes que ir navegando con tu propio ritmo y hay que estar concentrado en este tipo de etapas, porque en etapas más arenosas al final siempre tienes huellas, pero en etapas de tanta piedra tienes que estar muy concentrado con tanta navegación y no seguir huellas porque al final te puedes perder en cualquier momento", concluyó.