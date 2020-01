Sainz: "Mientras estemos cerca de la cabeza, es buena señal"

Neom (Arabia Saudí).- Carlos Sainz y Lucas Cruz han sufrido en los últimos 10 kilómetros de la segunda etapa, de Al Wajh al proyecto futurista de Neom (donde solo hay arena en estos momentos). Pero los españoles se han colocado segundos de la general del Dakar 2020, solo por detrás de Orlando Terranova, piloto argentino de MINI X-Raid.

Después de unos primeros kilómetros en los que rápidamente se pusieron al frente, abriendo pista, tas superar al sorprendente Zala y a Peterhansel, los españoles rodaron durante toda la etapa en torno al sexto puesto. Finalmente, tras tener problemas con el último WP (punto de paso) a 10 kilómetros de meta, acabaron en esa misma posición, dejándose 13:05 contra unos De Villiers-Haro que se lucieron.

"Hoy ha sido un día complicado en cuanto a la navegación, durante una buena parte hemos tenido que abrir pista nosotros y a pesar de eso no ha ido mal, pero a falta de 10 kilómetros para la meta, en un cañón, nos ha costado más de lo que queríamos encontrar un Way Point y nos ha hecho perder bastante tiempo. Lucas ha hecho un buen trabajo, el coche ha ido bien y no ha habido ningún otro problema", comentó el dos veces ganador del Dakar en el vivac.

No obstante, se han colocado segundos en la general, a solo 4:43 de su compañero de estructura, Terranova.

"Íbamos muy, muy bien, además que hemos abierto gran parte de la etapa y a 10 km del final nos hemos ido por un cañón complicado de manera errónea y nos ha costado 10-12 minutos ir, volver, ir, volver un par de veces porque no éramos capaces de encontrar el paso adecuado. Hemos perdido bastante tiempo, pero lo positivo es que seguimos en la lucha, que estamos segundos y que ha pasado un día más", apuntó.

"Llevamos solo dos días y ya han pasado muchas cosas y tiene pinta de que así será según vayan pasado los días. Mientras sigamos estando cerca de la cabeza, es buena señal. Con el coche, ningún problema. El ritmo está siendo bueno. Sin esos 11-12 minutos podríamos haber acabado segundos o terceros la etapa y ponernos líderes con una buena ventaja".

Las fotos de la etapa 2 del Dakar 2020