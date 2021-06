Nani Roma y Alex Haro se reencuentran en Prodrive para el Dakar 2022

Al igual que Sébastien Loeb, después de su controvertida separación de Daniel Elena, Nani Roma contará con un nuevo copiloto de cara a la preparación del Rally Dakar 2022.

El piloto catalán de 49 años, dos veces ganador del Dakar, tuvo que cambiar a última hora (28 de diciembre) a su copiloto antes de la edición 2021, después de que Dani Oliveras siguiera dando positivo en COVID-19 tres semanas después de contraerlo.

Después de fichar in extremis al francés Alex Wincocq, logró acabar en el top 5 de la segunda edición saudí del rally más duro del mundo. A pesar de ello, Roma consiguió colarse entre los mejores en la primera participación del nuevo proyecto de Prodrive bajo el nombre de Bahrain Raid Xtreme con el BRX T1 4x4.

Alex Haro puso rumbo a Toyota en 2019 para acompañar a Giniel de Viliers, desarrollador del proyecto 4x4 de la marca japonesa desde su sede sudafricana y con quien ganó el Rally de Marruecos. El copiloto catalán, de 41 años, acabó octavo junto al piloto sudafricano en el pasado Dakar, después de sufrir sobremanera con los pinchazos.

Así, Haro y Roma recuperan una relación que arrancó en 2015 y que duró hasta el Dakar 2019, donde acabaron segundos, con el copiloto sufriendo hasta el final con varias costillas rotas.

"Tengo muchas ganas de volver a trabajar con Nani. Hace dos años que no corremos el Dakar juntos, pero estoy seguro de que cuando nos sentemos juntos en el Hunter, será como si nunca nos hubiéramos separado. He podido comprobar lo rápido que ha sido el Hunter este año y lo profesional que es el equipo Prodrive detrás del equipo BRX y su deseo de convertirse en un referente en el Dakar y el cross country", dijo Haro en un comunicado del Bahrain Raid Xtreme.

"Desde que el Dakar se trasladó a Arabia Saudí y con los libros de ruta solo disponibles desde la mañana de la etapa, la navegación se ha vuelto mucho más crítica. Como hemos visto este año, es fácil cometer un pequeño error y perder mucho tiempo, incluso para los equipos más experimentados. Alex es uno de los mejores en el negocio y nos llevamos bien dentro y fuera del coche", añadió Roma.

Motorsport.com le preguntó cómo se había fraguado el regreso de Haro y Roma contestó: "Alex se fue porque realmente a mediados de 2019 vimos que el tema X-Raid estaba difícil, que no tenía claro que haría.... Alex recibió una oferta de Toyota y le dije que la cogiera porque yo no tenía nada. No nos habíamos esperado por ningún problema dentro del cockpit. Yo sabía que terminaba contrato este año y cuando volví del Dakar ya le comenté la posibilidad de si quería venirse conmigo a Prodrive. Me entiendo muy bien con él, es un copiloto top, funciona muy bien".

Los ingenieros de Prodrive están analizando el rendimiento que tuvieron el pasado Dakar y ya están trabajando en el nuevo Hunter para cumplir con la nueva normativa T1+ que trata de igualar a los principales equipos con el prototipo híbrido de Audi.

