Nani Roma "aguanta" el Dakar 2024 y da la bienvenida a Ford al candidato Sainz

Yanbu-. El Rally Dakar 2024 fue uno único, en el que se vivió una gesta histórica en la que dos españoles consiguieron la victoria en sus respectivas categorías, tanto Carlos Sainz como Cristina Gutiérrez, quienes estarán con un Nani Roma que completó su regreso a la carrera que tantas alegrías le dio.

Después de que se cumplieran dos décadas desde su primer triunfo en motos y diez en coches, el catalán atendió a un reducido grupo de medios, entre los que estaba Motorsport.com, y valoró cómo fue para él terminar la prueba, a pesar de que lo hiciera en la modalidad de 'Dakar Experience': "Yo creo que, hoy le decía ahora a la mujer de Carlos [Reyes], creo que hemos ganado dos españoles hoy en la carrera, tanto Carlos [Sainz] deportivamente hablando, yo deportivamente y personalmente".

"Creo que ha sido un Dakar muy interesante para nosotros, donde hemos aprendido muchísimas cosas, donde esto nos va a ayudar mucho para el futuro", explicó el de Folgeroles. "Y a nivel personal, pues imagínate, tenía mis dudas, aunque me sentía bien, había trabajado muy duro físicamente, tenía mis dudas. Aparte, como veía el Dakar, un Dakar que ha sido súper exigente físicamente, y realmente me he aguantado el cuerpo muy bien".

Días atrás, también se le preguntó a uno de sus directores, Mark Rushbrook, sobre la posibilidad de tener a su lado, precisamente, a su compatriota y ganador de esta edición, y cuando se le planteó eso a Nani Roma, afirmó: "Estaría bien, ¿no? Estaría bien, yo creo que en la vida, juntarte con gente que aporta, que suma, es importante. Gente en cualquier proyecto, en cualquier negocio"

"Gente que suma es interesante, y Carlos, con el que me llevo muy bien, es alguien que puede sumar", continuó el catalán. "Luego veremos, no sé, la realidad, le tenéis que preguntar a él o a mi jefe cómo va a terminar todo, pero si viene, pues... 'welcome' ['bienvenido' en la traducción al español]. Bienvenido, candidato".

"Tenemos primero un 2024 muy apretado, con el coche nuevo que llega en un par de meses, donde no es fácil siempre cuando haces un proyecto el primer año que vaya todo bien, pero al menos tendremos un vehículo que vamos a disfrutar mucho, y sobre todo en hacerlo", expresó el ganador de dos Rally Dakar.

Dejando atrás cualquier posibilidad del futuro, el español continuó narrando cómo se esperaba llegar hasta la meta en Yanbu tras todo el arduo recorrido por Arabia Saudí con su Ford: "Realmente pensé que hubiera sufrido un poco más, porque realmente ha sido muy exigente la carrera, pero he trabajado mucho".

"Cuando entrenas, tienes la recompensa en que sufres menos, y en este caso ha sido duro, pero hemos disfrutado, y sobre todo hemos aprendido mucho, y el equipo ha aprendido mucho. Hay mucho más de positivo que de negativo, no sé qué decirte. Yo creo que no hay nada negativo", explicó Nani Roma.

Además, disfrutó como nunca del final en la costa del Mar Rojo, aquel en el que tuvo una sensación "muy chula" por acabar otra vez la carrera más dura del mundo: "Este final lo he disfrutado un poco como cuando gané en moto en el Lago Rosa con Isidre, íbamos juntos en la playa del Lago Rosa, teníamos el lago a la izquierda y el mar a la derecha, y ahora me ha hecho pensar, y tiene una sensación de placer parecida, porque solo la tienes cuando ganas".

"Una sensación de, '¡buah!, lo que he hecho, ¿no?'. Y ahora he tenido una sensación muy chula, de decir, '¡qué emoción terminar estos 14 kilómetros de disfrutar de esto!', y ha estado muy chulo, y sobre todo, estoy muy contento por lo que ahora nos viene, que va a ser muy divertido", sentenció el catalán.

