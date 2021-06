Cristina Gutiérrez gana el Rally de Kazajistán... ¡con dos vértebras rotas!

Lo que Cristina Gutiérrez lleva haciendo en los últimos 10 meses es simplemente sobresaliente. Después de embarcarse en un proyecto personal con MINI X-Raid para el Rally de Andalucía en octubre de 2020, apostándolo todo a una carta, la española ha dado varios pasos hacia delante desde entonces.

Fichada por el equipo de Lewis Hamilton, X44, en la nueva Extreme E (categoría de SUV 100% eléctricos) junto a Sébastien Loeb, nueve veces campeón del mundo de rallies, se convirtió en el Dakar 2021 en la primera mujer en ganar una etapa (de cualquier categoría) desde que Jutta Kleinschmidt lo hiciera en 2005.

En las dos primeras citas de la Extreme E ha dejado más que claro que está entre las mejores de las féminas (corren con el mismo coche un hombre y una mujer) y que junto a Loeb forman la pareja más rápida, tras hacerse con ambas pole position.

Este fin de semana, la burgalesa disputó el Rally de Kazajistán, segunda prueba puntuable para la Copa del Mundo FIA de Cross-Country a los mandos del OT3 by Overdrive con el que corrió el pasado Dakar. Y desde el primer día demostró junto a su copiloto, el francés François Cazalet, que sigue ganando ritmo y confianza.

Aunque en la primera etapa sufrió un pinchazo y una sanción, en la segunda aventajaron a Pavel Lebedev en lo más alto de la categoría T3 (prototipos ligeros SSV) en más de 19 minutos. En la tercera, se dejaron 15 después de que la bomba de la gasolina se estropeara y estuvieran 30 minutos parados arreglándola.

Pero en la penúltima etapa volvieron a imponer su ley, aprovechándose de los problemas de sus rivales para abrir un hueco de casi 40 minutos en la general.

En la última jornada de este domingo, Gutiérrez tiró de épica para sobreponerse al intenso dolor que sufrió desde que en el kilómetro 30 de la etapa (de 267,02 km totales) golpeó fuertemente un agujero en mitad del recorrido que solo pudo esquivar por el lado de su copiloto.

La española llegó a meta para llevarse su segunda victoria internacional –tras la de Andalucía de hace dos meses– en el equivalente a un mundial de raids por 41:03 respecto a los también españoles Fernando Álvarez y Antonio Gimeno (Can-Am). Pero inmediatamente se puso a disposición de los médicos, que le descubrieron dos fracturas vertebrales: una torácica y otra lumbar.

Tras las primeras revisiones, según ha podido saber Motorsport.com, la fracturas no parecen excesivamente graves y no necesitan de operación, pero Cristina tendrá que esperar en el hospital kazajo hasta que haya disponible un avión medicalizado para trasladarla hasta España en los próximos días.

"Había un agujero en mitad del camino y apenas me dio tiempo a esquivarlo por el lado de François, pero yo recibí un golpe seco al pasar por él. He podido seguir pero con muchísimo dolor y cuando he llegado a meta han visto que tengo dos vértebras rotas", comentó la piloto desde Kazajistán, que no pudo celebrar como se merece su segunda victoria internacional de raids.

En la general, Gutiérrez fue sexta, por detrás del Can-Am T4 de Austin Jones-Gustavo Gugelmin y de los cuatro primeros de la categoría T1 (dos Toyota Hilux, un MINI 4x4 y un MINI buggy).

Mathieu Serradori y Loic Minaudier (Century CR6) comandaron la general desde el primer día, cediendo algo de terreno en la etapa 2 y 3 ante un Yazeed Al Rajhi (Toyota Overdrive) desatado tras perder 12 minutos en la primera por un error de navegación.

Pero en la penúltima etapa, el saudí, que era líder virtual de la general tras los primeros kilómetros de los 308,8 programados, rompió el eje de transmisión delantero tras un fuerte impacto y dijo adiós a sus opciones, siendo embestido por el MINI buggy del argentino Sebastien Halpern mientras trataban de reparar su Toyota.

Así, la última jornada, de 267,02 km parecía lista para ser un paseo triunfa para la pareja francesa de Century Racing, pero nada más lejos de la realidad. Serradori y Minaudier sufrieron un problema y dilapidaron sus 23 minutos de ventaja, dejándoles en bandeja el triunfo final al argentino Lucio Álvarez y al español Armand Monleón, ex de motos y habitual copiloto de Gerard Farrés, que logran así su primera victoria internacional de relieve como piloto y copiloto.

Clasificación final del Rally de Kazajistán 2021 - Coches

1. Lucio Álvarez (ARG)/Armand Monleón (ESP) Toyota Hilux Overdrive 16hr 03min 17sec

2. Denis Krotov (RUS)/ Konstantin Zhiltsov (RUS) MINI John Cooper Works Rally 16hr 31min 42sec

3. Mattias Ekström (SWE)/Emil Bergkvist (SWE) MINI John Cooper Works Buggy 16hr 38min 21sec

4. Ronan Chabot (FRA)/Gilles Pillot (FRA) Toyota Hilux Overdrive 17hr 22min 35sec

5. Austin Jones (USA)/Gustavo Gugelmin (BRA) Can-Am Maverick X3 (FIA T4) 17hr 57min 22sec

6. Cristina Gutiérrez (ESP)/François Cazalet (FRA) OT3 by Overdrive (FIA T3) 18hr 12min 33sec

7. Eugenio Amos (ITA)/Paolo Ceci (ITA) Can-Am Maverick X3 (FIA T4) 18hr 27min 58sec

8. Fernando Álvarez (ESP)/Antonio Gimeno (ESP) Can-Am Maverick X3 (FIA T3) 18hr 53min 36sec

9. Pavel Lebedev (RUS)/Kirill Shubin (RUS) Can-Am Maverick X3 (FIA T3) 19hr 03min 52sec

10. Annett Fischer (DEU)/Filipe Palmeiro (PRT) Can-Am Maverick X3 (FIA T3) 19hr 35min 45sec

En la categoría de motos, Ross Branch, de Yamaha, se impuso en la primera cita del Mundial FIM de Cross-Country 2021 por 5:07 sobre el austriaco de KTM, Matthias Walkner, y 10:16 sobre su compañero francés Adrien van Beveren. El de Botswana gestionó a la perfección sus diferencias, a pesar de llegar sobre la llanta en la penúltima etapa –segunda parte de la Maratón–, tras pinchar a 50 km de meta.

La última etapa se vio recortada a solo 158 km para las motos y quads debido a que el camión cisterna no llegó a tiempo al refuelling. Además, Sam Sunderland (KTM) sufrió una fea caída a 18 km de meta, donde se fracturó una costilla, además de sufrir magulladuras en la mano.

"Estoy muy contento con esta victoria", dijo Branch. "Especialmente para el equipo después de nuestros contratiempos en el Dakar. Es una gran sensación volver a ganar. La semana no ha sido fácil, pero la recompensa ha merecido la pena".

En quads, el argentino Manuel Andújar, ganador del último Dakar, se impuso sobre los otros dos participantes restantes tras la caída del guatemalteco Rodolfo Guillioli en la primera etapa, que se rompió la clavícula en varios puntos y tuvo que ser operado.

Clasificación final del Rally de Kazajistán 2021 - Motos

1. Ross Branch (BWA) Yamaha WRF 450 14hr 39min 02sec

2. Matthias Walkner (AUT) KTM 450 Rally 14hr 44min 09sec

3. Adrien van Beveren (FRA) Yamaha WRF 450 14hr 49min 18sec

4. Daniel Sanders (AUS) KTM 450 Rally 15hr 10min 36sec

5. Andrew Short (USA) Yamaha WRF 450 15hr 11min 23sec

6. Luciano Benavides (ARG) Husqvarna HQV 450 Rally Replica 15hr 21min 30sec

7. Augusto Cabini (ITA) Honda CRF 450 RS 20hr 56min 01sec

8. Joaquim Rodrigues (PRT) Hero 450 Rally 23hr 25min 10sec

9. Franco Caimi (ARG) Hero 450 Rally 23hr 26min 03sec

10. Sebastien Bühler (DEU) Hero 450 Rally 23hr 27min 16sec

Fotos del Rally de Kazajistán 2021

Lucio Álvarez, Armand Monleón, Toyota Overdrive 1 / 31 Austin Jones, Gustavo Gugelmin, Can-Am 2 / 31 Foto de: Press Image Austin Jones, Gustavo Gugelmin, Can-Am 3 / 31 Foto de: Press Image Austin Jones, Gustavo Gugelmin, Can-Am 4 / 31 Foto de: Press Image Cristina Gutiérrez, François Cazalet, Red Bull OT3 by Overdrive 5 / 31 Foto de: Press Image Daniel Sanders, Gas Gas 450 Rally 6 / 31 Denis Krotov, Konstantin Zhiltsov, MINI X-Raid 7 / 31 Foto de: Press Image Eugenio Amos 8 / 31 Foto de: Press Image Eugenio Amos 9 / 31 Foto de: Press Image Austin Jones, Gustavo Gugelmin, Can-Am 10 / 31 Cristina Gutiérrez, François Cazalet, OT3 by Overdrive 11 / 31 Denis Krotov, Konstantin Zhiltsov, MINI X-Raid 12 / 31 Matthias Walkner, KTM Factory Racing 13 / 31 Adrien Van Beveren, Yamaha 14 / 31 Adrien van Beveren, Yamaha 15 / 31 Foto de: Press Image Adrien Van Beveren, Yamaha 16 / 31 Foto de: Press Image Franco Caimi, Hero Motorsports 17 / 31 Foto de: Press Image Mathieu Serradori, Loic Minaudier, Century Racing 18 / 31 Foto de: Press Image Mathieu Serradori, Loic Minaudier, Century Racing 19 / 31 Foto de: Motorsport.com Matthias Walkner, KTM Factory Racing 20 / 31 Foto de: Press Image Mattias Ekström, Emil Bergkvist, MINI X-Raid 21 / 31 Foto de: Press Image Pavel Lebedev 22 / 31 Foto de: Press Image Rafał Sonik, Yamaha Raptor 700 23 / 31 Rafał Sonik, Yamaha Raptor 700 24 / 31 Rafał Sonik, Yamaha Raptor 700 25 / 31 Rafał Sonik, Yamaha Raptor 700 26 / 31 Sam Sunderland, KTM Factory Racing 27 / 31 Foto de: Press Image Sam Sunderland, KTM Factory Racing 28 / 31 Foto de: Press Image Yazeed Al Rajhi, Dirk von Zitzewitz, Toyota Overdrive 29 / 31 Foto de: Press Image Yazeed Al Rajhi, Dirk von Zitzewitz, Toyota Overdrive 30 / 31 Foto de: Press Image Yazeed Al-Rajhi, Dirk von Zitzewitz, Toyota Hilux 31 / 31