Así fue el plan para proteger a Sainz de Loeb en el Dakar 2024

Al-Ula-. Aunque la parecía que iba a ser una carrera muy igualada al principio, poco a poco se fueron borrando todos los pilotos de la batalla del Rally Dakar 2024, hasta que quedaron tan solo dos, Carlos Sainz y Sébastien Loeb. La diferencia entre ambos es de tan solo veinte minutos, y a tres días para que finalice la prueba en tierras de Arabia Saudí, no hay nada decidido, pero alguien ajeno a la lucha podría ser un protagonista.

Se trata de Stéphane Peterhansel, quien después de perder mucho tiempo en la primera semana y despedirse de toda opción a cosechar un nuevo trofeo Touareg, intentará ayudar a su compañero en Audi a vencer a su compatriota. En el principio de la novena etapa, compuesta por 417 kilómetros cronometrados, desde Ha'il hasta Al-Ula, los coches germanos se pusieron en formación para escoltar a su principal espada.

"Éramos primero, segundo y cuarto esta mañana, con Chicherit en el medio, a quien hemos adelantado", explicó 'Monsieur Dakar'. "He esperado a Carlos [Sainz] seis minutos en la salida para escoltarlo durante toda la especial, siempre a unos treinta segundos por si las moscas. No ha sido fácil para él".

"Al principio, tenía muchos coches delante dejando sus huellas, pero los últimos 200 kilómetros los ha hecho solo. He visto que dudaba aquí y allá, pero no ha cometido errores serios de navegación", comentó Stéphane Peterhansel. "No ha sido fácil. Podría pensarse que con nuestras trayectorias y nuestros años de experiencia el estrés bajaría, pero el Dakar es una carrera importante, y uno siempre quiere hacerlo bien".

"Recuerdo que en 2021 yo ganaba, y eso no quita que pasara estrés de principio a fin. Ese miedo a cometer errores y dejar escapar la victoria siempre te persigue", aseguró el francés, quien ve de cara el triunfo para Audi. "Carlos está bien posicionado, pero Sébastien [Loeb] es capaz de recortarle diez minutos al día, y más si arriesga. Así que entiendo el estrés de Carlos, tener 20 o 25 minutos está bien, pero si tienes un problema técnico al final los pierdes volando".

