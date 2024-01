Sainz, en cabeza del Dakar 2024: "Vamos a tope porque nos come terreno"

Al-Ula-. La novena etapa del Rally Dakar 2024 fue una en la que Sébastien Loeb fue a por todas para conseguir una nueva victoria que le acerca a Carlos Sainz en la clasificación general. El francés está a tan solo veinte minutos de diferencia, algo que podría parecer mucho, pero que cualquier error o fallo mecánico podría decantar la balanza hacia un lado u otro.

Por su parte, el piloto español consiguió minimizar los minutos que el galo le consiguió recortar, a pesar de que el galo pinchó en dos ocasiones, y cuando se bajó del RS Q e-tron, se mostró muy confiado, a la vez que cauto, antes los medios de comunicación, entre los que estaba Motorsport.com, de que pueda seguir así hasta el final en Yanbu: "[La etapa fue] Muy estresante, porque hemos encontrado una especial donde había rocas enormes, muchas zonas de trial donde desaparecía el camino y luego había que caer en el sitio adecuado".

"Quitando un par de sitios en los que hemos dudado, hemos hecho un excelente trabajo, hemos ido bien y hemos perdido cuatro minutos, pero para ir abriendo en la segunda parte estamos bastante contentos y satisfechos de estar otro día más aquí sin problemas", comentó el madrileño, quien tendrá la ayuda de sus compañeros, Mattias Ekstrom y Stéphane Peterhansel.

Quien no tendrá el apoyo de Nasser Al Attiyah será el francés, puesto que el qatarí abandonó la carrera definitivamente, y cuando se le preguntó a Carlos Sainz por el plan a seguir, señaló: "La estrategia no va a cambiar porque Sebastien [Loeb] está empujando muchísimo, va a tope, y nosotros también, lógicamente, porque sino nos come el terreno".

"Sin embargo, quedan tres etapas en las que no hay que bajar la guardia, hay que seguir igual", explicó el español. "Nosotros vamos a arrancar segundos [mañana], y trataremos de ir lo más rápido posible. Ya mañana por la noche pensaremos en pasado mañana. [Ekstrom y Peterhansel] Salen lejos, pero mañana no debería ser una especial de grandes pinchazos".

"Está claro que hay que pasar mañana, y ya pesaremos en pasado. Esa etapa decidió el Dakar de la pasada edición, y este año va a ser duro. Los pinchazos siguen siendo iguales y no dependen en nada del neumático", sentenció el líder de la clasificación general de coches a falta de tan solo tres jornadas para el final.

