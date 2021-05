Laia Sanz vuelve a los mundiales de Trial y de Enduro este 2021

Mientras todos los aficionados al mundo del motor contienen el aliento por ver hacia dónde encamina sus pasos Laia Sanz (Corbera de Llobregat, 1985) y la opción de estrenarse en el Dakar en cuatro ruedas va cobrando forma, la catalana ha decidido volver a sorprender a todos al anunciar su regreso al Trial y al Enduro, sus raíces.

Ocho años después de participar por última vez en una cita de dicha especialidad, Sanz vuelve a competir este 2021 en la disciplina en la que se formó y lo hará en el Mundial de Trial femenino, donde ya suma 13 títulos (más que ninguna otra mujer en la historia). Lo hará, como no podía ser de otra forma, con GasGas, marca con la que ha disputado las dos últimas ediciones del Rally Dakar.

Hace cuatro años, cuando Sanz decidió centrarse 100% en el Cross-Country y en el Dakar dijo "hasta pronto" al Enduro y en este 2021 en el que ha debutado en competición en cuatro ruedas en la Baja Dubai y en la Extreme E junto Carlos Sainz y el equipo Acciona, la catalana ha querido subir aún más el listón.

“El plan es correr el mundial de trial y el de enduro. No será fácil porque compaginar las dos cosas es muy complicado, pero vamos a intentarlo. Estoy un poco desconectada de las dos modalidades, aunque será muy interesante ver qué tal se me da", asegura Sanz.

“Los últimos tres años han sido muy complicados para mí; primero con una mononucleosis, luego la fiebre Q y el año pasado el Lyme. Ahora que empiezo a encontrarme mejor, estoy muy contenta de volver al Trial, que además es el deporte en el que empecé y que he echado mucho de menos. Seguramente, uno de los motivos para volver es recuperar sensaciones y disfrutar otra vez encima de la moto. Ese es el objetivo", añade.

La primera cita para la catalana será en el Trial de Italia, del 11 al 13 de junio. Sin descanso, una semana después disputará la primera prueba del Mundial de Enduro, en Portugal.

"Volver al Trial era algo que me había pasado por la cabeza varias veces, pero no había tenido la oportunidad. Ahora con GasGas es perfecto, porque es una marca con una gran variedad de motos, incluidas las de trial, así que poder aprovecharlo me hace mucha ilusión", asegura Sanz.

“El Trial es un deporte que requiere estar muy encima de la moto. Al principio notaba mucho todo ese tiempo de desconexión, pero en cada entrenamiento me voy encontrando mejor y con más soltura. Me falta un poco de físico, después de un año tan duro como el que he pasado, pero semana tras semana voy progresando".

La última participación de Sanz en el Mundial de Enduro Femenino fue en 2017, cuando luchaba por el sexto título de la especialidad. No obstante, en la última prueba de esa temporada, el GP de Alemania, un problema técnico le impidió llevarse el que hubiera sido su 19º entorchado mundialista (sumando los 13 de trial).

“Los 20 títulos es una cifra que suena muy bien, pero no será fácil. Más que pensar en ganar, hay que entrenar para recuperar las sensaciones y sentirme competitiva. Luego ya veremos, pero está claro que lo intentaré", concluye.

La reina del desierto sigue pensando a lo grande, su nuevo reto: redondear las cifras de toda una leyenda del motor.