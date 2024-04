Acosta: "Vamos a cruzar los dedos, pero el campeonato no es ahora la prioridad"

No se recordaba un impacto de un debutante en el campeonato del mundo de MotoGP como el que está protagonizando Pedro Acosta desde hace muchos años, al nivel del de Valentino Rossi a principios de siglo, los de Dani Pedrosa, Casey Stoner o Jorge Lorenzo entre 2006 y 2008; y el último a este nivel, el de Marc Márquez en 2013.

Diferentes épocas, motos y momentos, pero idéntico impacto entre los aficionados y a nivel mediático. El corredor de Murcia, que el domingo sumó en una pista emblemática como la de Austin, su segundo podio de la temporada consecutivo, está agitando la coctelera de MotoGP.

Pese a que esto es un hecho evidente, la igualdad mecánica y de pilotos existentes hoy en día en la clase reina, impiden saber si Acosta tendrá, desde su posición en GasGas Tech3, con una moto KTM, las armas suficientes como para, primero, ganar carrera, que todo apunta que sí. Y, sobre todo, luchar por el campeonato, algo que en su primer año los citados solo lo logró Márquez.

Tras acabar segundo en Austin, donde dio buena cuenta de varios primeras espadas para cruzar la meta segundo, mejorando el tercer puesto de Portugal, Acosta no quiso pillar la ola que le coloca ya como candidato a luchar por el campeonato, "no es la prioridad" aseguró.

Si bien en Qatar asombró, acabando 9º y en Portugal la caída de Maverick Viñales en la última vuelta le abrió la puerta de su primer podio, en Austin mantuvo una lucha a cuchillo con pilotos como Márquez, Viñales o el líder, Jorge Martín, para asegurarse un segundo puesto absolutamente merecido y trabajado, dejando a distancia a los titulares de la casa austríaca, Brad Binder y Jack Miller.

"Vamos a empezar a pensar en la próxima carrera de Jerez y no en el campeonato", dijo cuando le preguntaron si se veía luchando por el título este año. "Toda la gente que habla por ahí, sólo es presión", añadió.

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 Foto de: Rob Gray / Polarity Photo

Acosta está subido a una nube, superando las expectativas propias y extrañas. "Estamos en un momento dulce con la moto, con el equipo, con Pierer Mobility", en referencia al grupo empresarial que hace de paraguas de, entre otras, KTM y GasGas.

Acosta sabe, por experiencia de su primer año en Moto2, que las cosas se pueden torcer de la noche a la mañana, así que no quiere pensar mucho más allá del corto o medio plazo.

"Vamos a disfrutar de este momento y a cruzar los dedos por si podemos luchar por el campeonato. La temporada es larga, pero ahora no es la prioridad", subraya.

"Viñales estaba en otro planeta"

Acosta estuvo liderando la carrera durante las tres primeras vueltas, hasta que le pasaron Martín y Márquez en el mismo sector de la cuarta vuelta, y Pecco Bagnaia en la quinta.

Pero el murciano se fue deshaciendo de sus rivales para llegar al segundo puesto y volver a colocarse líder de la vuelta 10 a la 13, viendo de cerca como Márquez se cayó delante suyo en un momento en el que le había adelantado en el giro 11.

Cuando ya todo parecía que se ponía de cara para que el joven debutante optara a su primera victoria en la clase reina, Viñales, que venía en una remontada asombrosa desde la 11ª posición tras una mala salida desde la pole, llegó hasta Acosta.

Ambos pilotos mantuvieron un cerrado duelo, con varias pasadas y repasadas, pero esta vez, a diferencia de los demás, a los que dejó atrás, Pedro no pudo con el de Aprilia.

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Nadie de este mundo podía alcanzarle el domingo", dijo Pedro sobre Viñales. "Sólo hay que ver su ritmo. Además, cuando miras desde el sábado el ritmo que tenía en el sprint, ya se veía que estaba en otro planeta".

El sábado, en la sprint de Austin, Acosta llegó a liderar la carrera, pero tanto Márquez como Martín lograron adelantarle en situaciones límite. "He tomado algunas matrículas de cara a mañana", dijo entonces, en referencia de que sabía ya que tenía que hacer para que no se repitiera, pero a Mack no le había pillado el número.

"Era difícil. Lo intenté, cuando me adelantó intenté bloquearle. Pero era muy bueno", dijo.

"Además, luego lo comentamos con él, cuando me adelantó intenté frenar más fuerte en la curva 12 y fue imposible. No ha sido mi día", dijo tras un asombroso podio que le convierte en el piloto más joven de la historia en hacer dos podios en MotoGP, y consecutivos.

Acosta, que cumple 20 años el 25 de mayo, tiene margen hasta el GP de Alemania, el 7 de julio, para convertirse en el ganador más joven de la historia, superando a Márquez, que lo logró en Austin 2013 con 20 años y 63 días.

No te pierdas la celebración de Pedro Acosta y GasGas Tech3