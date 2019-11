Cristina Gutiérrez y su renovado Eclipse Cross, listos para el top 25

Madrid.- Cristina Gutiérrez y Mitsubishi España se han embarcado en su cuarta aventura juntos en el Dakar. La piloto burgalesa disputará la edición 2020, la primera en Arabia Saudí tras el adiós a Sudamérica, a los mandos de un Eclipse Cross DKR renovado y con una decoración espectacular en tono rojo oscuro.

Tras haber mejorado su posición desde que debutara en 2017 con el Mitsubishi Montero, Gutiérrez aspira desde el 5 de enero a colarse entre los 25 mejores, tras estar a punto de hacerlo este 2019.

"Toda la temporada estamos currando muchísimo, pero cuando se va acercando hay más ganas de que el coche se vaya y de que esté todo listo. Hemos ido mejorando. El primer año 44ª, el segundo 36ª y el tercero 26ª. Y ojalá el cuarto dentro del top 25. Acabarlo es un reto muy grande porque hemos pasado de terminar a ocupar un top 25 y es un reto importante", aseguró este miércoles la piloto en la Ciudad Financiera del Santander en Madrid.

"Me gusta la presión, pero siempre quiero ser realista. Hay que ir poco a poco y hay que tener esa pizca de suerte para acumular el menor cúmulo de errores. He enfocado mi carrera deportiva de manera mucho más profesional este año y el objetivo es de aquí a tres años dar un salto de calidad tanto en el coche como en mí para focalizarme en aspirar a algo más grande. Esperemos que de aquí a medio plazo podamos decir ya un discurso un poco más ambicioso. De momento, soy realista y es a lo que tengo que aspirar".

Pablo Huete volverá a ser su copiloto por segundo año consecutivo y es él el principal responsable de las mejoras que se han introducido en el prototipo 4x4 gestionado por el equipo francés Sodicars, que este año contará con otros siete vehículos en competición, cuatro camiones de asistencia, dos de asistencia en carrera y un coche de asistencia.

"Hemos cambiado todas las fibras, lo que ha aligerado el coche. Además, se ha cambiado el reparto de pesos, centralizándolo más. Las ruedas de repuesto van más bajas y hacia el centro. Ahora el coche tiene que tener una velocidad punta mayor y esperamos aprovecharlo en las pistas que se han anunciado para la primera semana", comenta el copiloto toledano.

"Pablo detectó ciertas cosas que podía mejorar. Son mejoras para dar ese salto de calidad. Es difícil compararse con gente que cuadriplica mi presupuesto. Pero es verdad que en el Dakar jugamos con esa pizca de suerte que ellos van a tope y al final les acabo adelantando, como la tortuga que adelante a la liebre. Estamos trabajando para llegar a ese nivel. Es tremendo que en cuatro años el discurso haya cambiado de terminar en el Mitsubishi de serie a estar en el top 25, me parece una evolución espectacular. A ganas no me gana nadie", añade Gutiérrez.

La preparación para este Dakar ha sido más ajustada que en otras ocasiones, pero la pareja española disputó la pasada Baja Aragón durante el verano, acabando 20º. Allí probaron las nuevas configuraciones de suspensiones y diferencial que les valieron para confirmar lo acertado de los cambios y aplicarlos de cara al Dakar 2020.

“El ADN de nuestra marca es todoterreno y competición era muy sencillo juntar esto. Es la marca que más veces ha ganado el Dakar, 12, y es la única en la que ha ganado una mujer. Y lo vamos a seguir intentando con Cristina”, añadió Jorge Belzunce, director de Mitsubishi España.

El reto este año es mayor, aunque el recorrido será una completa novedad para todos, que sumarán experiencia en el terreno saudí día tras día. Pero Tortu, como la apodaron sus amigas, tiene manos y arrojo para tratar de subir un poco más el listón y empezar a codearse más arriba.

Galería Lista El mapa del Dakar 2020. Pasa las imágenes y mira etapa a etapa 1 / 14 Foto de: A.S.O. Etapa 1 (5 de enero): Yeda-Al Wajh (752 km, de los cuales 319 son cronometrados) 2 / 14 Foto de: E. Vargiolu / DPPI La primera etapa no tiene nada que ver con un simple calentamiento, todo lo contrario. Es un condensado del conjunto de los elementos que caracterizan esta edición: pista rápida, recorrido sinuoso, dunas y terreno pedregoso. Tanta variedad invita a no subestimar este mini Dakar. Etapa 2 (6 de enero): Al Wajh-Neom (401 km, de los cuales 367 son cronometrados) 3 / 14 Foto de: Toyota Racing Sus numerosos tramos rodados hacen que el reto del día sea técnicamente accesible. Pero las especificidades de la navegación saudí comienzan a hacerse notar. Hay que marcarse nuevos puntos de referencia cuando la variedad de pistas provoque confusión. Para las motos y los quads también es la primera parte de la etapa Supermaratón. Etapa 3 (7 de enero): Neom-Neom (489 km, de los cuales 404 cronometrados) 4 / 14 Foto de: Toyota Racing El bucle de salida de la futura megalópolis de Neom es una joya. Llevando a los participantes a los confines de la frontera jordana, el rally propone una sucesión de cañones y montañas que explorarán sobre una alfombra de arena. En esta especial, el Dakar se elevará a su punto más alto: 1.400 metros de altitud. Etapa 4 (8 de enero): Neom-Al Ula (676 km, de los cuales 453 son cronometrados) 5 / 14 Foto de: A.S.O. El menú alterna pasos arenosos y tramos empedrados a partes iguales, todo ello sobre pistas generalmente rodadas. No obstante, no deberá confundirse velocidad con aceleración, ya que la dura navegación se encargará de realizar una clara selección. En el tramo de enlace, a los que les gusten las antigüedades podrán sacar la cámara para fotografiar de cerca los templos nabateos. Etapa 5 (9 de enero): Al Ula-Ha'il (563 km, de los cuales 353 son cronometrados) 6 / 14 Foto de: A.S.O. En el paisaje arenoso del día, las rocas especialmente voluminosas servirán como punto de referencia para evitar fallos de navegación que puedan costar caro. Menos técnicas, pero igual de impresionantes que las dunas, se alzarán ante los pilotos gigantescas colinas de arena. Los descensos, a veces salpicados por arbustos aislados exigirán afinar aún más la conducción. Etapa 6 (10 de enero): Ha'il-Riad (830 km, de los cuales 478 son cronometrados) 7 / 14 Foto de: A.S.O. El cambio de paisaje es radical. Esta vez, la especial es 100% arena y fuera pista. Después de una primera parte más bien rápida, los expertos en dunas tendrán cierta ventaja. Especialmente aquellos pilotos que hayan forjado su pericia al volante en el desierto del Sahara. Después... un merecido descanso. Día de descanso (11 de enero) en Riad 8 / 14 Foto de: DPPI Etapa 7 (12 de enero): Riad-Wadi Al-Dawasir (741 km, de los cuales 546 son cronometrados) 9 / 14 Foto de: A.S.O. La vuelta al trabajo impone... la especial más larga del Dakar es también una de las más variadas. Dunas desperdigadas por todo el recorrido que deberán abordarse atravesando a su vez pequeñas franjas de dunas de varios kilómetros. Entre medias, se alternan el fuera pista y sectores en los que los numerosos cruces exigirán a los copilotos máxima concentración. ¡Sin prisa... pero sin pausa! Etapa 8 (13 de enero): Wadi Al-Dawasir-Wadi Al-Dawasir (713 km, de los cuales 474 son cronometrados) 10 / 14 Foto de: A.S.O. El circuito del día permite virar la odisea hacia el sur. Allí los participantes se moverán por paisajes de montaña, cañones y sorprendentes contrastes de colores: piedras negras sobre arena blanca, por ejemplo... Los amantes de la velocidad en estado puro podrán dar rienda suelta a su pasión con un tramo de 40 kilómetros en línea recta que podrán recorrer a todo gas. Las franjas de dunas del día exigirán una extraordinaria destreza. Etapa 9 (14 de enero): Wadi Al-Dawasir-Haradh (891 km, de los cuales 415 cronometrados) 11 / 14 Foto de: A.S.O. El Dakar prepara su entrada en el “Empty Quarter” con este largo trayecto. Para lograrlo, se requerirá precisión en el pilotaje, esta vez en suelos mayoritariamente duros y quebrados que podrán a prueba a los imprudentes. Al llegar a Haradh, un enclave construido en base al petróleo y la agricultura, el rally entrará en una nueva secuencia. Etapa 10 (15 de enero): Haradh-Shubaytah (608 km, de los cuales 534 son cronometrados) 12 / 14 Foto de: A.S.O. La etapa maratón impone el dominio de la cualidad más importante para un piloto de rally raid: la gestión de la resistencia. La especial de la primera parte sumerge a los pilotos y sus tripulaciones en las inmensas explanadas en fuera pista del “Empty Quarter”. Es preciso no perder tiempo ya que los 30 últimos kilómetros están íntegramente trazados entre dunas. ¡Y la noche cae deprisa! Al llegar, solamente se permite la asistencia entre participantes. Etapa 11 (16 de enero): Shubaytah-Haradh (744 km, de los cuales 379 son cronometrados) 13 / 14 Foto de: E. Vargiolu / DPPI Atentos a las vistas: la jornada comienza con un espectáculo que se extiende durante 80 kilómetros por las dunas más bellas del país. Una extensión en la que será arriesgado quedarse demasiado tiempo parado en la arena, en posición de espectador. A continuación, los participantes rodarán sobre las huellas de los pioneros que exploraron la región en la búsqueda del oro negro. Fin de la etapa maratón. Etapa 12 (17 de enero): Haradh-Al Qiddiyah (447 km, de los cuales 374 son cronometrados) 14 / 14 Foto de: E. Vargiolu / DPPI La serenidad será la mejor aliada en esta última etapa en la que las posiciones en la cima de la tabla aún pueden cambiar por completo. En los 100 últimos kilómetros vuelven los juegos de pistas que ya habrán provocado serios quebraderos de cabeza a los navegantes la semana anterior. ¡Hay que tener cuidado! Una especial de 20 km, que no afectará a la clasificación general, designará además al ganador del “Qiddiyah Trophy” justo antes de subir al podio final.

