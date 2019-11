Chus Puras y su nueva aventura dakariana

Chus Puras (Santander, 1963) sigue soñando despierto con la competición, la gasolina y los retos de magnitudes considerables. Este 2019 volvió al que fue su coto de caza desde los 90 hasta principios de los 2000 –el campeonato de España de rallies de asfalto– (8 títulos) y lo hizo a los mandos de un Citroen C3 R5 con motivo del centenario de la marca francesa.

El cántabro compitió en el Princesa de Asturias y en el Rally Santander-Cantabria dentro de la estructura de Sports&You y con Carlos Dorado de copiloto. En la primera cita logró el último scratch tras un pinchazo que le dejó sin opciones a las primeras de cambio y ante una parrilla que cuenta con unos cuantos decenios menos a sus espaldas. En la segunda, en casa, acabó quinto en la general, cuarto de los R5.

Pero Puras tenía en la cabeza desde 2018 volver a las arenas del desierto, a las jornadas maratonianas y a las noches fugaces. El cántabro de 56 años se aventuró por primera vez en el Dakar en la 40ª edición (Perú-Bolivia-Argentina) en moto, nada menos, después de haberlo intentado sin éxito un año antes. Pero la aventura duró poco, ya que en la segunda etapa se dañó el ligamento de la clavícula izquierda en las interminables dunas peruanas y tuvo que decir adiós.

Dos años después, Puras volverá a estar en la salida de un Dakar el próximo 5 de enero en Yeda (Arabia Saudí), en otras latitudes, en otra era del rally y con otro vehículo.

El cántabro ha elegido para su debut sobre cuatro ruedas un SxS (T3 de la FIA), la categoría de moda. Estos pequeños vehículos (con opciones de 2 y 4 ruedas motrices) de 1050 cc, alrededor de 1.000kg de peso y limitados a 130km/h cuentan con categoría propia en el Dakar y marcas como Can-Am, Overdrive, Yamaha y Polaris les han dado un interés extra en el último año.

Puras estará junto a Xavi Blanco a los mandos de un SxS Can-Am X3 Turbo –con el que ganó Nasser Al Attiyah el Rally Merzouga 2019–, gestionado por el equipo español Xraids-Buggymaster. El primer test llegó en junio durante seis días en las legendarias dunas de Merzouga (Sureste marroquí).

Después, se embarcaron en la Panáfrica, un rally de seis etapas en Marruecos, a finales de septiembre. Allí, compitieron con algunos nombres clave de la especialidad, como Gerard Farrés y Armand Monleón, y lograron tres scratches, acabando quintos la general, tras romper un palier de la transmisión en el Prólogo.

“Me gustó mucho la experiencia con la moto. En su momento fue para eso, pura y dura aventura y conocer el Dakar y disfrutar. Fruto de verlo y conocerlo por dentro y disfrutarlo ahora me he planteado este proyecto con la ayuda de varios patrocinadores", cuenta Puras a Motorsport.com.

"Creo que este coche se puede disfrutar mucho en las dunas y en las pistas. Estoy con ganas de luchar por esa categoría, aunque será complicado, pero no imposible. Hay unos 10-12 tíos que van muy rápidos es una categoría que va a estar muy competida y va a ser muy vistosa. Fue un acierto de ASO".

Puras espera probar el coche en Monegros antes de embarcarlo a principios de noviembre en Marsella y así ultima "algunos detalles de la suspensión y los frenos". Además, tiene claro que su experiencia hace dos años en moto ha sido clave para mejorar rápidamente con el SxS.

“Si puedo ir de la forma que voy ahora en coche es por la moto. Tiene mucha culpa de ello. Porque aquel año me subí por primera vez a las dunas, que nunca lo había hecho ni en coche. Hice Merzouga, Ruta 40, Baja Inca y un montón de test en Merzouga. Esto te hace saber dar el gas en el momento justo, ver cualquier duna grande… las inercias. La diferencia fundamental es que las motos van muy rectas y con el coche tienes que ir surfeando las dunas. Creo que si ahora me hubiese metido de cero con el coche me habría clavado 70 veces y no lo he hecho ni una", asegura.

"Esta categoría de buggies es muy competida y estaremos luchando contra el equipo oficial South Racing y contra pilotos americanos, rusos, franceses, brasileños y españoles. No va a ser fácil ganar a los favoritos experimentados que estarán en el Dakar, como Gerard Farrés, Varela o Currie, pero creo que llegamos preparados para dar batalla y firmar un buen Dakar. En esta carrera los errores se pagan caros y será importante mantener el ritmo y la concentración durante todos los días del rally, hasta la llegada".

El que fuera campeón del mundo de rallies del Grupo N vuelve al desierto, con el objetivo de plantar batalla, con las ganas de un recién llegado y con la experiencia de toda una vida al volante.