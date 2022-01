Barreda vuelve a caerse: "Tuve que conducir con una mano"

Wadi Ad Dawasir.- El piloto de Honda ha vuelto a dar muestras de qué pasta está hecho este lunes, después de caerse en una duna, volver a hacerse daño en la clavícula izquierda ya fracturada y sufrir fuertes dolores. Aun así, logró acabar 10º la jornada a pesar de salir tercero y llegar a abrir pista junto a su compañero, Nacho Cornejo, en algunos momentos.

El español escala además posiciones en la general, donde ya es quinto, a 14:38 de Sam Sunderland (GasGas), que vuelve a recuperar el liderato tras su victoria este lunes.

La crónica de la etapa 8 del Dakar 2022 en motos: Sunderland gana y recupera el liderato en la etapa 8; Barreda, top 5

"Ha sido una etapa difícil. La primera parte tenía mucha arena y ahí he tenido una caída en un salto de una duna, se me ha clavado [la rueda delantera] y he salido por delante. Me cayó la moto encima. Pero intenté manejar para seguir, y para intentar seguir a Nacho, que hoy llevaba un ritmo altísimo, la verdad. Sobre todo en la última parte, de navegación, hemos cometido un error en una nota que nos ha condicionado bastante, porque hemos perdido alrededor de entre 10 y 15 minutos. Fue una lástima, porque habría sido una etapa muy buena para nosotros"., comentó en meta el español.

"En la caída he notado que otra vez se volvía a salir [la clavícula] y durante unos minutos ha dolido muchísimo; tenía que conducir con una mano. Pero después con el paso de los kilómetros ha ido mejorando. Ahora intentaremos llegar al vivac y seguir recuperándolo y a ver si mañana podemos salir bastante bien".

Joan Barreda podría haber acabado aún más arriba la jornada y haberse quedado a menos de 10 minutos del liderato de la general de no ser por ese error de navegación que le ha salido caro.

"Nos ha faltado rematarlo en los últimos 40 kilómetros, pero bueno, las carreras son así. Al final lo importante es que estamos bien, hay que continuar. Quedan cuatro días por delante y puede pasar de todo", añade.

"Hay que luchar, cada día hay que dar el máximo. Hoy al ir con una posición un poco más avanzada, la suspensión un poco más blanda, en las dunas sufría bastante. Pero es así, el ritmo de delante es altísimo y para estar delante hay que apretar los dientes".

Por delante, a Barreda le quedan cuatro jornadas intensas en busca del que sería su primer podio (o victoria) desde que debutó en 2011 en el Dakar, a pesar de ser tercero histórico con más victorias de etapa (29).

El Dakar 2022 de Joan Barreda, en fotos

