El tres veces ganador del Dakar perdió casi ocho minutos con respecto a su rival más cercano, Sébastien Loeb, en la clasificación general al final de la Etapa 8, después de 395 kilómetros cronometrados entre Dawadimi y Wadi Ad Dawasir. El qatarí completó la mayor parte de la jornada únicamente con la tracción delantera en su Toyota, y también sufrió un pinchazo al principio de la prueba especial.

Al Attiyah, que terminó la octava etapa en la 11ª posición, explicó que el diferencial trasero de su Toyota se estaba sobrecalentando, lo que le obligó a cambiar a la tracción delantera y a terminar la etapa "con mucho miedo" a un problema mecánico mayor que podría haber provocado su retirada.

Al conocer el contratiempo con el diferencial trasero, el qatarí se puso nervioso por la posibilidad de que se produjeran más daños, algo que se incrementó debido al olor a aceite que había en el habitáculo. Sin embargo, una vez que superó la sección de dunas de la etapa, se sintió aliviado al poder acelerar el ritmo hasta la meta.

"Solo teníamos la tracción delantera porque rompimos la trasera, por lo que estuve muy asustado durante todo el tiempo", dijo Al Attiyah. "Pero en la última parte dije que no me importaba, los 50 kilómetros finales intenté apretar un poco, aunque no fue fácil solo con las ruedas delanteras, estuvo bien. Tengo mucha suerte por estar aquí y que solo hayamos perdido siete minutos respecto a Seb [Loeb]".

Aunque el líder del Dakar confía en que Toyota identificará y arreglará el problema durante la noche, también desea que se investigue el problema, ya que el equipo Toyota había instalado nuevas piezas para el diferencial trasero antes de la séptima jornada de la prueba.

"Hemos hecho un buen trabajo desde el principio hasta ahora. Tenemos algunos contratiempos, pero creo que debemos sentarnos como equipo y ver por qué ha sucedido", explicó. "Es un nuevo diferencial trasero, y solo lo usamos ayer, así que creo que algo salió mal al montarlo, pero veremos qué dicen los mecánicos".

"(Perder) siete minutos no es nada, porque desde el principio iba en tercera o cuarta velocidad y se conducía despacio por las dunas. No podíamos ir más rápido porque había mucho ruido y olía a aceite, pero estoy contento por acabar hoy sin perder mucho tiempo".

Antes de que Al Attiyah terminara la etapa, Sebastien Loeb admitió que tampoco fue sencillo para él, a pesar de haber recortado la distancia en la clasificación general a menos de 38 minutos. Un pinchazo y la pérdida de su rueda de repuesto, provocó que la FIA lo investigara, pero los comisarios decidieron no sancionar el piloto del Bahrain Raid Xtreme.

"No ha sido fácil, hemos apretado mucho desde el principio hasta el final, ya que estábamos abriendo pista, así que solo queríamos mantenernos en cabeza y que Nasser no nos siguiera", dijo el de Prodrive.

"Nos esforzamos desde el principio y tuvimos un pinchazo, cambiamos la rueda rápidamente, y continuamos así hasta la neutralización. Allí vimos que perdimos nuestra rueda de repuesto, que era la única que teníamos, así que tuve que tener un poco de cuidado hasta el final, pero ha sido una buena etapa, hemos tenido una buena navegación, sin errores", concluyó el francés.