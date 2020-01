Barreda: "Es un momento complicado, hay que hacer un reseteo"

Al Ula (Arabia Saudí).- La épica de Joan Barreda en el Dakar no conoce límites. El de Torreblanca (Castellón) las ha pasado de todos los colores y, cuando parecía que por fin llegaba sin problemas a la edición 2020 del rally más duro del mundo, una caída mientras entrenaba en casa el 23 de diciembre le fracturó una costilla. Desde el primer día en Arabia Saudí no ha encontrado las sensaciones en la Honda, pero confía en resetearse.

En la cuarta etapa del Dakar 2020 tuvo una caída en el kilómetro 270, en una zona de muchas piedras. En el impacto volvió a golpearse el costado lesionado y rompió la torre del roabdook, obligándole a rodar junto a Luciano Benavides (KTM) durante buena parte del resto de la etapa.

El español perdió 17:06 en meta, lo que le hace caer al 7º puesto de la general, a 25:20 de un Ricky Brabec que en esta jornada limitó daños abriendo pista.

"Es un momento complicado", comentó a Motorsport.com. "Pero al final las carreras son carreras y yo ya había empezado a contrapié este rally y con la caída de hoy se complican más las cosas. Pero hay que intentar sacar lo positivo y ver que es bueno que sigamos en carrera y a partir de ahora trataremos de hacer un reset e intentar volver a coger un poco el feeling, sobre todo con el cambio de escenario".

"La verdad es que no me he sentido a gusto con esta navegación, con tantas piedras, caminos pedregosos... no he fluido e intentaré ahora, en la arena, recuperarme físicamente estos días y en especial aprovechando la jornada de descanso, y después intentar acabar el rally de la mejor manera posible".

Barreda describió así el lugar que condicionó el resto de su cuarta jornada en el Dakar 2020: "Era una zona de muchísimas piedras, un camino muy pedregoso y en una frenada, creo que de delante he cogido una piedra que no me esperaba y se me ha escurrido la moto, pero llegaba a la curva bastante rápido y claro, he impactado con el suelo, con tantas piedras, y la verdad es que me he quedado un poco aturdido. Pero he podido continuar, aunque al salir por delante, se ha golpeado el roadbook y ya no he podido continuar con él".

Lo que está claro es que Bang Bang no tiene nada perdido. Se mantiene dentro del top 10 de los mejores, cerca de los puestos de cabeza y con opciones de todo, más aún después de ver lo que pude hacer en este Dakar una etapa complicada como la de hoy.

"Bueno, ha sido un día importante. Porque sobre todo después del golpe en la costilla costará. Pero hay que sacar lo positivo, seguimos en el rally. La primera parte de la etapa del jueves no será fácil, porque saldremos muy retrasados con camiones que dejarán mucho polvo", comentó.

"Habrá que mantener la calma, porque en la segunda parte se abre el desierto y ahí intentaremos coger el buen ritmo y el buen feeling. Tengo ganas de disfrutar encima de la moto y seguro que tendrán que pasar un día o dos para recuperar el físico y volver a colocarnos más adelante para la salida de las etapas, pero ese es el objetivo. A ver si para la jornada de descanso ya estamos ahí, otra vez en el grupo delantero".

