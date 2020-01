Sainz, satisfecho tras unos últimos kilómetros de "ciencia ficción"

Al Ula (Arabia Saudí).- Los españoles de MINI X-Raid aguantaron el tipo en los 453 km cronometrados (672 en total) de la cuarta etapa del Dakar 2020, a la que salieron como líderes y abriendo pista, una de las situaciones más complicadas que se pueden vivir en los raids.

Además, el recorrido preparado por David Castera y revisado por Jean-Paul Cottret contenía diversas trampas, concentradas en los últimos 80 km en pistas con grandes piedras y algún fuera pista arenoso.

Aun así, con una sensacional navegación del catalán, lograron acabar a 7:18 del ganador, Stephane Peterhansel, y conservar el liderato por 3:03 sobre Nasser Al Attiyah.

"Los últimos kilómetros eran realmente complicados. Hemos conseguido pasar, un día más, y a ver si mañana podemos ganar tiempo. Hoy era bueno para los buggies, pero saliendo delante, cuando abres, no es tan fácil. Me esperaba perder esto más o menos, quizás en el último parcial hemos perdido más tiempo del que esperábamos, pero es que era realmente complicado", aseguró el dos veces ganador de la prueba.

"No es cuestión de ser precavidos o no, es que cuando abres normalmente tienes tiempo, vas más despacio".

Sainz describió así la zona donde perdieron cerca de 9 minutos, tras estar a solo 2:55 de su compañero francés: "Era una zona con unas rocas tremendas, donde ya pasar con el coche era complicado en algunos puntos, parecían de Trial y parecía imposible parar con el coche y encontrar los pasos para mantener el CAP lo más derecho posible para llegar a los WP. Había zonas que te chocabas contra rocas y tenías que bordearlas para volver al rumbo correcto, era complicado".

"Yo he nacido pilotando en rallies lo más rápido posible, por unas pistas de rallies muy espectaculares y me he adaptado a los raids lo mejor que he podido, pero pasar con un coche de estos por ahí parece como de ciencia ficción", comentó. "Todo lo que sea estar delante, es bueno y un día menos. Pero la verdad es que va a estar ajustado. Ya sabía de siempre que Stephane y Nasser son los enemigos a batir".

El jueves, en la quinta etapa, de 353 km cronometrados (564 km en total) camino de Hà'il, los españoles saldrán séptimos y podrán aprovecharse de las huellas de sus rivales.

