Redding avisa: "La BMW no puede ganar de forma constante"

A literalmente un mes de empezar el campeonato, BMW se encuentra luchando para que la moto tenga el rendimiento y el equilibrio correcto en el WSBK. Al contratar a Scott Redding, que tiene una extensa experiencia sobre las Ducati, BMW espera que pueda ayudarlos a desarrollar la M1000RR.

El piloto británico sintió que había un gran potencial en el BMW M1000RR desde la primera vez que subió a sus mandos. "Me siento cómodo, pero necesito más tiempo para conocerla a fondo", dijo Redding a Speedweek.

"No hay nada importante que quiera cambiar. Solo hay un problema en comparación con la Ducati, esta moto no tiene un gran agarre en las curvas", relató. "Es solo un pequeño problema para BMW en el que debemos trabajar, pero hay dos o tres más".

"A veces esto es más fácil para empezar, porque resolviendo ese problema también se pueden resolver los otros dos".

Redding habla de elementos como el motor, la caja de cambios y los frenos. Sin embargo, el británico cree que "el paquete general no está mal". En los últimos tres años, BMW se ha servido de la dirección de Tom Sykes en la construcción de la moto, argumentando que la moto carece de potencia y agarre.

Sin embargo, Redding, que acababa de probar la M1000RR, no estuvo de acuerdo con la opinión de Sykes, y consideró que la moto tenía una gran potencia.

"El estilo de carrera de Tom es diferente al de los demás. Para mí, la moto actual tiene demasiada potencia, sobre todo en curvas largas", dijo.

"Es un gran piloto que ha logrado grandes resultados, pero su estilo de conducción puede ser una barrera en sí mismo".

Scott Redding destacó que no le resultaría difícil repetir lo que había hecho con Ducati en el WSBK sobre la BMW. "No veo ninguna razón por la que no sea posible", confió.

"Se trata de lo que necesitas ajustar, cambiar y mejorar para llegar a este punto", dice Redding, quien confirma que "por el momento, no estamos en el camino correcto, pero tampoco estamos muy lejos".

"Estamos hablando de 0,2 o 0,3 segundos por vuelta en carrera. No era nada, pero al mismo tiempo es algo grande", agregó el piloto de 29 años.

"Loris Baz, Eugene Laverty, Michael van der Mark y yo tenemos un estilo de conducción similar. Entonces, cuando todos trabajan en la misma dirección, el desarrollo es más rápido. Por eso creo que mejoraremos rápidamente".

"Quiero ganar, pero también tengo que pensar de manera realista. Por ahora, BMW no es una moto que te pueda llevar a ganar carreras de forma constante", advirtió.

"Creo que podemos ganar, sabemos que podemos hacerlo. Gané muchas carreras el año pasado. Sin embargo, con esta moto llevará un poco más de tiempo".

"Entonces, tengo que ser paciente hasta que llegue el momento. Tengo que hacer un trabajo adecuado. Entonces podemos empezar a ganar juntos", concluyó Redding.